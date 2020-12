TOP Oss kan er niet genoeg van krijgen, vierde overwinning op rij

Kyvon Leidsman (r.) viert zijn doelpunt met teamgenoten (Foto: Orange Pictures). vergroot

TOP Oss heeft in de laatste wedstrijd voor de winterstop goede zaken gedaan. De ploeg van trainer Klaas Wels won voor de vierde keer op rij. Dit keer was NEC uit Nijmegen slachtoffer van de dadendrang van TOP Oss, 0-1. Met de overwinning vestigt TOP Oss zich stevig in de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie.

Man van de wedstrijd was Kyvon Leidsman. In de blessuretijd van de eerste helft schoot hij zijn ploeg op een 1-0 voorsprong. Norbert Alblas, keeper van NEC, ging bij de treffer niet vrijuit. Het bleek uiteindelijk de winnende treffer te zijn.

Voor tegenstander NEC waren de druiven zuur. De Nijmegenaren verloren voor de eerste keer in bijna drie maanden een wedstrijd en verloor de aansluiting met de clubs in de bovenste regionen.

