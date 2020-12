15-jarige opgepakt in verband met steekpartij Eindhoven

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. vergroot

Een jongen van 15 is aangehouden voor een steekpartij vrijdag in Eindhoven, meldt de politie. Bij het steekincident in de Edisonstraat raakten twee mensen gewond.

Mogelijk had de steekpartij te maken met een ruzie. Het politieonderzoek loopt nog door.

Veel bloed

De steekpartij gebeurde vrijdagmiddag rond vier uur in de Wattstraat. De slachtoffers kwamen uiteindelijk terecht in de Edisonstraat, waar de hulpverlening op gang kwam. Op straat stonden veel mensen te kijken, daar zouden bekenden van de slachtoffers bij zijn geweest. Ook was er veel politie op de been.

Een van de slachtoffers is met een ambulance naar het Catharina Ziekenhuis gebracht. Hij heeft ook veel bloed verloren. Het andere slachtoffer werd met een ziekenwagen naar de traumahelikopter gebracht, die niet in de smalle straat kon landen.

