Een trouwjurk passen tijdens de lockdown: voorlopig dan maar even digitaal

Het is voor aanstaande bruiden een onzekere tijd. Of het huwelijk op de geplande manier door kan gaan, is maar de vraag. En ook het uitzoeken van een jurk in de bruidswinkel kan vanwege de lockdown voorlopig niet. Bij een bruidswinkel in Zevenbergen hebben ze er iets op bedacht: een virtuele pas-sessie.

Isolde Debrabandere van bruidswinkel Liz'Amore sloeg direct aan het denken toen twee weken geleden duidelijk werd dat haar zaak voorlopig op slot moet. Digitaal een bruidsjurk passen, is de tijdelijke oplossing. "Ik heb een standaard gekocht voor mijn telefoon en daar laat ik nu online de jurken mee zien." Niet ideaal, maar volgens aanstaande bruid Patricia prima te doen. "Het is natuurlijk een beetje vreemd, maar het voelt toch alsof je in de winkel staat."

In deze video zie je hoe de digitale pas-sessie eraan toe gaat:

Patrica Adriaansen gaat in mei trouwen met Johan. Ze hebben elkaar, ook virtueel, leren kennen via een datingsite. "Ik wil het huwelijk ondanks corona niet verplaatsen. Ik heb wel wat zenuwen natuurlijk, maar we hopen dat het gewoon door kan gaan." Ook voor Isolde was het een onzekere tijd. Ze opende haar bruidswinkel vorig jaar oktober. Al na een paar maanden moesten de deuren dicht door de coronacrisis. "Het was pittig en nog steeds is het een zware tijd. Maar ik blijf doorgaan."

"Ik zie nu het plafond, je moet het scherm even draaien", zegt Patricia tijdens haar virtuele pas-sessie. Het is niet makkelijk om ineens alles online te doen, maar voorlopig heeft Isolde even geen andere keus. "Hoe vaker je dit doet, hoe handiger je erin wordt. Je moet toch door."

