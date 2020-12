Bewoner appartement in Geldrop overvallen: 'Hij is heel erg geschrokken'

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

De bewoner van een appartement aan de Pieter Nuytsstraat vlakbij de de Admiraal Byrdstraat in Geldrop is maandagavond overvallen. Onbekenden drongen rond halftien zijn huis binnen. Of ze iets hebben buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.

Een bekende van het slachtoffer trof de man aan. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer vervolgens medisch onderzocht. "De man was niet gewond, maar is wel heel erg geschrokken", laat een politiewoordvoerder weten.

'Elk detail kan van belang zijn'

De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. "Elk detail kan hierbij van belang zijn", benadrukt de woordvoerder. Agenten spraken met getuigen in de buurt en zoeken uit of er bruikbare camerabeelden zijn van het moment van de overval.

Volgens een ooggetuige zouden in de loop van de avond twee mensen zijn meegenomen naar het politiebureau.

