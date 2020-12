Coronanieuws: Ziekenhuizen kunnen dringende operaties en behandelingen deels niet meer uitvoeren

Een tandarts is bezig met de behandeling van een patiënt.(foto: ANP 2020/Pieter Stam De Jonge vergroot

Ook deze woensdag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

De corona-app, die inmiddels ruim vier miljoen keer is gedownload op smartphones, heeft inmiddels geleid tot 6400 positieve testuitslagen

Een kwart van de Nederlanders is sinds het begin van de coronapandemie niet meer bij de tandarts geweest

"Door de aanhoudende druk en personeelstekorten komt kritisch planbare zorg in de ziekenhuizen nu ook in gevaar

12.10 - Verplegenden zelfstandige klinieken geen oplossing coronazorg

Van de zelfstandige behandelcentra (zbc's) van Nederland zijn maar zo 'n 200 verpleegkundigen inzetbaar in een regulier ziekenhuis. Zij betekenen "minder dan een druppel op een gloeiende plaat" als ze worden ingezet voor de zorg aan coronapatiënten. De zelfstandige klinieken kunnen meer betekenen als ze patiënten overnemen van de reguliere ziekenhuizen die nu nog in staat zijn om andere en minder dringende patiënten te helpen. Dan komt daar capaciteit vrij.

10.15 - Tientallen ziekenhuizen kunnen dringende operaties en behandelingen deels niet meer uitvoeren

Tientallen Nederlandse ziekenhuizen kunnen een deel van de zogenoemde 'kritisch planbare zorg' nu al niet meer verlenen. Het gaat om zorg die binnen zes weken moet worden gegeven, zoals operaties en behandelingen tegen kanker. Dat blijkt uit meldingen die de ziekenhuizen doen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Die publiceert later woensdag de wekelijkse rapportage.

Het aantal ziekenhuizen dat zich meldt met dit soort problemen stijgt. Het was de bedoeling van het kabinet dat hooguit niet-spoedeisende planbare zorg zou worden stilgelegd door de stijgende druk op de ziekenhuizen en hun personeel, als gevolg van de coronacrisis. Het gaat om ingrepen die wel wat langer dan zes weken kunnen wachten, zoals heupoperaties. Dringende zorg moet doorgaan. Er zijn circa negentig ziekenhuizen in Nederland.

09.30 - Militairen aan de slag in zorghotel Apeldoorn

Tien medisch geschoolde militairen gaan vanaf woensdag aan de slag in een zorghotel in Apeldoorn. Dat maakt het ministerie van Defensie bekend. Het zijn de eerste tien van een groep van honderd militairen die beschikbaar zijn om de zwaar belaste zorgsector te ondersteunen.

09.20 - Geen kerstboomverbranding in Schaijk

Vanwege de coronacrisis gaat de kerstboomverbranding in Schaijk niet door. Vanuit de gemeente wordt er begin 2021 een ophaaldienst geregeld voor de kerstbomen die aan de straat liggen. De scouting hoopt dat er volgend jaar wel weer een kerstboomverbranding is in het dorp.

08.50 - Coronavaccin Oxford/AstraZeneca goedgekeurd

De Britse autoriteiten hebben groen licht gegeven voor het gebruik van het coronavaccin van Oxford en AstraZeneca. Het gaat om het tweede coronavaccin dat is goedgekeurd door toezichthouder MHRA. In het Verenigd Koninkrijk zijn al honderdduizenden mensen ingeënt met een middel van Pfizer en BioNTech. Het coronavaccin van Oxford en AstraZeneca hoeft, in tegenstelling tot het Pfizer-vaccin, niet op extreem lage temperaturen te worden opgeslagen. Dat maakt grootschalige distributie van het middel een stuk eenvoudiger. Zo kan het middel laagdrempeliger worden gebruikt in bijvoorbeeld verpleeghuizen of huisartsenposten.

08.00 - Grimmige mijlpaal Duitsland: meer dan 1000 doden in dag tijd

In Duitsland zijn in 24 uur tijd 1129 sterfgevallen door het coronavirus gemeld. Het is de eerste keer dat het dagelijkse dodental door de pandemie boven de duizend uitkomt. Het vorige record stamde van vorige week woensdag. Toen registreerden de autoriteiten de dood van 962 coronapatiënten.

06.30 - ANWB ziet 63 procent files dalen door thuiswerken

De lengte en de duur van de files op de Nederlandse wegen is dit jaar met 63 procent gedaald. Dit concludeert de ANWB op basis van de jaarlijkse filecijfers. In de eerste twee maanden van het jaar constateerde de ANWB nog een flinke toename van de files met zo'n 20 procent. Ook de afgelopen twee jaar was sprake van forse filegroei. De oproep van het kabinet op 15 maart zoveel mogelijk thuis te werken en zo min mogelijk te reizen, had direct effect op het verkeer. De vaak dagelijkse files bij de beruchte knelpunten waren plots verdwenen.

06.26 - 'Chinees coronavaccin voor 79 procent effectief'

Het coronavaccin van de Chinese farmaceut Sinopharm is voor 79,34 procent effectief. Het bedrijf heeft dit woensdag bekendgemaakt. Het resultaat is gebaseerd op de zogeheten klinische fase-3-proeven die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd. Maar de details daarvan zijn niet bekendgemaakt, zoals het aantal gevaccineerden en besmettingen.

05.44 - Succes corona-app lastig te meten

De corona-app, die inmiddels ruim 4 miljoen keer is gedownload op smartphones, heeft inmiddels geleid tot 6400 positieve testuitslagen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, is te lezen in Trouw. Het is de vraag of dat veel of weinig is. Bij de ontwikkeling van de CoronaMelder is nooit een doelstelling geformuleerd, waardoor niet snel van succes of mislukking kan worden gesproken.

04.21 - Tandarts gemeden uit angst voor virus

Een kwart van de Nederlanders is sinds het begin van de coronapandemie niet meer bij de tandarts geweest. Dat blijkt uit onderzoek van online vergelijker Independer. Tandartsenvereniging KNMT herkent de daling en spreekt van een zorgwekkende ontwikkeling, meldt het AD. Een vijfde van de mensen tussen de 18 en 34 jaar oud wil pas weer in de tandartsstoel plaatsnemen als een aanzienlijk aantal Nederlanders is ingeënt tegen corona.

03.30 - Adviseurs in OMT bijeen over 'Britse variant' coronavirus

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van de corona-uitbraak, overlegt woensdag onder meer over de 'Britse variant' van het virus, een nieuwe mutatie die onlangs is opgedoken. De 'Britse variant' is besmettelijker dan andere versies van het coronavirus. Zeker elf mensen in Nederland hebben de variant opgelopen. De hogere besmettelijkheid kan gevolgen hebben voor de toch al torenhoge druk op ziekenhuizen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.