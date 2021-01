Onrustige jaarwisseling: weinig te merken van vuurwerkverbod en veel brandjes

De brandweer had het druk genoeg met dit soort taferelen. vergroot

In deze liveblog houden we je op de hoogte van de jaarwisseling in Brabant.

De hoofdpunten:

De politie heeft donderdagavond in Oss liefst 131 kilo vuurwerk in beslag genomen, maakte de politie vrijdag vlak na middernacht bekend.

In Veghel is een auto opgeblazen met zwaar vuurwerk, de voorruit belandde door de explosie acht meter verderop.

Onrust in Den Bosch: agenten bekogeld met vuurwerk, auto in brand en opstootjes

Autobranden in Veen en Wijk en Aalburg. De politie heeft daar flink opgeschaald, in het dorp geldt een noodverordening.

Kind gewond bij vuurwerkongeluk in Breda.

02.30 - 'Op een beter 2021!'

Nou, inderdaad. En ja, wij moesten ook hard lachen.

02.10 - Hulpdiensten trokken er veel minder op uit dan afgelopen jaar

De hulpdiensten zijn op oudjaarsdag veel minder eropuit getrokken dan een jaar geleden. Via het P2000-netwerk is bijna 30 procent minder alarmeringen verzonden dan vorig jaar, blijkt uit data van alarmeringen.nl.

Tussen oudjaarsdag 18.00 uur en middernacht hebben de meldkamers de hulpdiensten 1503 keer via P2000 gealarmeerd. In diezelfde periode een jaar geleden was dat 2139 keer, wat neerkomt op een daling van 29,7 procent.

01.41 - En nog een auto in Breda verwoest door brand

In Breda is donderdagnacht een auto in vlammen opgegaan in de Ruitersboslaan. De brandweer was er snel bij maar kon niet voorkomen dat deze verloren ging. Er wordt rekening gehouden met brandstichting.

De brandweer bluste het vuur in de Ruitersboslaan in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

01.36 - Elektrische scooters in Breda in vlammen op

In Breda gaan tijdens de nieuwjaarsnacht verschillende elektrische scooters in vlammen op.

Volgens de bevelvoerder waren er om halftwee al drie scooters door brand verwoest. "Inpakken en de volgende."

01.32 - Volgende autobrand in Breda

Een auto die geparkeerd stond in de Merodelaan in Breda is donderdagnacht in vlammen opgegaan. Er wordt rekening mee gehouden dat deze brand met vuurwerk is gesticht.

Dit keer was het raak in de Merodelaan in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

01.28 - Wijk in Den Bosch afgesloten door de politie

De politie sluit de Graafsewijk in Den Bosch af. De gemeente Den Bosch riep de Graafsewijk en de omgeving donderdagavond om tien uur uit tot veiligheidsrisicogebied. Dit gebeurde nadat het daar donderdagavond erg onrustig was. Jongeren gooiden een auto omver en staken deze in brand. Ook belaagden zij agenten: ze gooiden met vuurwerk naar hen. De maatregel geldt sinds tien uur donderdagavond en loopt tot vijf uur zaterdagmiddag. Omdat deze buurt nu veiligheidsrisicogebied is, heeft de politie de mogelijkheid om preventief te fouilleren en voertuigen te controleren, evenals de toegangswegen naar dit gebied.

01.24 - Vuurwerk ontploft vanuit brandende auto in Oss

Op de Kardinaal de Jongstraat in Oss is donderdagnacht een auto in vlammen opgegaan. Volgens politie ontplofte er vuurwerk vanuit de auto.

De brandweer aan de slag op de Kardinaal de Jongstraat in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

01.23 - Weer gaat een auto aan de Langdonk in Roosendaal in vlammen op

Opnieuw is er een auto zwaar beschadigd op de parkeerplaats aan de Langdonk in Roosendaal. De auto brandde volledig uit. De brandweer heeft het vuur geblust.

Weer was het raak aan de Langdonk in Roosendaal (foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

01.12 - Auto Veghel opgeblazen met zwaar vuurwerk

In Veghel is donderdagavond een auto opgeblazen met zwaar vuurwerk. De auto was geparkeerd aan de Frisselsteinstraat. "De straat was bezaaid met glas", laat een ooggetuige weten. "De voorruit van de auto was door de explosie zo’n acht meter weggeschoten. "

De ontplofte auto in Veghel is door een berger getakeld. (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

00.55 - Brandje in Breda

In het centrum van Breda werd een aantal containers in brand gestoken. Een ietwat opgefokte man had nog wat bemoedigende woorden over voor de brandweerlieden. "Onze helden, waaaaauw! Ik betaal hier belasting voor!"

00.45 - Liefst 131 kilo vuurwerk gevonden in Oss

De politie heeft donderdagavond in Oss liefst 131 kilo vuurwerk in beslag genomen. De partij werd gevonden in een huis en in een auto aan de Wijkerstein. "We hebben de eigenaar van het vuurwerk uitgenodigd voor verhoor op een later moment", aldus de politie.

00.40 - ME in actie in Breda

In de Bredase wijk Hoge Vucht moest de Mobiele Eenheid rond halfeen donderdagnacht in actie komen om een stuk van de wijk leeg te vegen.

00.30 - Wat nou vuurwerkverbod

Ondanks een nadrukkelijk verbod werd op veel plaatsen in Brabant tijdens de jaarwisseling knal- en siervuurwerk afgestoken. Kort na middernacht doken vanuit elke regio van de provincie video's op waarop te zien is dat er flink wat werd afgestoken.

00.15 - Kindervuurwerk? Booooring

Drie jonge jochies in Breda steken wat kindervuurwerk af. Ze vinden het saai. Normaal hebben ze pijlen en ook illegaal vuurwerk. "Maar als je al het kindervuurwerk bij elkaar legt en afsteekt, lijkt het toch nog wat."

00.07 - Vuurwerkverbod?

In de Bredase wijk Hoge Vucht is van het vuurwerkverbod nog maar weinig te merken.

24.00 - Gelukkig nieuwjaar!

Namens de avondploeg de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!

23.30 - Geen hond op de weg

23.20 - Weer Veense taferelen in Vlijmen

In Vlijmen ging, net als gisteravond, opnieuw een auto in vlammen op. Dat gebeurde rond halfelf opnieuw op de Pastoor Smoldersstraat. De auto lag vol met autobanden en hooi.

Tijdens de bluswerkzaamheden wilde een bestuurder dwars door het werkgebied van de brandweer rijden. De man is door de politie tegengehouden en moest een blaastest en drugstest doen. Daarna is hij aangehouden.

23.15 - Autobrand Breda

Op de parkeerplaats bij de Lunet op de Lunetstraat is geprobeerd een auto in brand te steken. Dat lukte niet helemaal, mede door snel handelen van voorbijgangers en de brandweer.

Foto: Perry Roovers, SQ Vision. vergroot

23.10 - Delen van Den Bosch risicogebied na ongeregeldheden

De gemeente Den Bosch heeft op last van burgemeester Jack Mikkers delen van het oosten van de stad bestempeld als veiligheidsrisicogebied. De maatregel geldt sinds 22.00 uur 31 december 2020 en loopt tot 17.00 uur 2 januari 2021 uur.

De aanwijzing geeft de politie de mogelijkheid om preventief te fouilleren en voertuigen te controleren. Ook de toegangswegen naar dit gebied worden gecontroleerd. De maatregel wordt genomen vanwege de onrust in die gebieden. Een ooggetuige meldde rond 23.15 uur dat het heel rustig was geworden in de betreffende straten.

22.42 - Bestelbus in vlammen op in Wijk en Aalburg

In Wijk en Aalburg is donderdagavond een bestelwagen in vlammen opgegaan. Deze stond op Nijverheidsstraat. Volgens een ooggetuige stonden er veel mensen omheen.

Van de bestelbus in Wijk en Aalburg bleef weinig over (foto: SQ Vision). vergroot

22.32 - Weer een autobrand in Oosterhout

In de Van Leeuwenhoeklaan in Oosterhout is donderdagavond een auto zwaar beschadigd geraakt door brand. Volgens een getuige ontstond de brand nadat er vuurwerk onder de auto gegooid werd. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de auto te takelen.

De brandweer bluste het vuur bij de auto in Oosterhout (foto: SQ Vision). vergroot

22.14 - Ook een autobrand in Roosendaal

Op een parkeerplaats op de hoek van de Lindenburg met de Langdonk in Roosendaal is donderdagavond een auto uitgebrand. Vermoedelijk is vuurwerk de oorzaak. De binnenkant van de auto brandde volledig uit. Een voorbijganger heeft het vuur geblust.

De auto in Roosendaal raakte zwaar beschadigd (foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

22.02 - Gevelbrand in Oosterhout

Een gevel tussen cafetaria 't Pleintje en Mirac Markt in winkelcentrum Arkendonk in Oosterhout is donderdagavond door brand flink beschadigd geraakt. Daar stond een pallet en nog wat ander puin tegenaan. Een buurtbewoner wist erger te voorkomen door de pallet weg te halen.

De brandweer bluste de wand in Oosterhout (foto: SQ Vision). vergroot

21.52 - Auto in lichterlaaie in Oosterhout

In de Schaepmanlaan in Oosterhout is donderdagavond een auto uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer stond deze al in lichterlaaie. Buurtbewoners hoorden een knal en zagen vervolgens de vlammen.

21.30 - Verdeelkast Ziggo opgeblazen in Boxtel

Een verdeelkast van Ziggo is donderdagavond met vuurwerk opgeblazen in de Lijsterbesgaard in Boxtel. De deur was nergens meer te bekennen. De brandweer heeft het vuur geblust. Veel abonnees van Ziggo in de buurt zitten nu vermoedelijk zonder televisie, internet en telefoon.

De opgeblazen verdeelkast (foto: Sander van Gils / SQ Vision) vergroot

21.00 - Politie Den Bosch met vuurwerk bekogeld door grote groep

Politieagenten in Den Bosch zijn donderdagavond door een groep van 'enkele tientallen' personen, voornamelijk jongeren, bekogeld met vuurwerk, zegt een politiewoordvoerder. Het is onstuimig in de Graafsewijk: er is een auto in brand gestoken en er waren meerdere opstootjes. De Mobiele Eenheid (ME) is ingezet zodat de brandweer veilig de autobrand kan blussen.

De in brand gestoken auto van een afstandje (privéfoto). vergroot

20.50 - Autobrand in Oosterhout, vermoedelijk aangestoken

Een auto is donderdagavond uitgebrand op de Jacob Catslaan in Oosterhout. Vermoedelijk is de brand aangestoken. Rond kwart over acht rukte de brandweer uit. Ter plaatse waren veel jongeren op straat aanwezig.

De uitgebrande auto in Oosterhout (foto: Marcel van Dorst / SQ Vision). vergroot

20.40 - Kind gewond bij vuurwerkongeluk in Breda

In de Pijnboomstraat in Breda is donderdagavond rond kwart voor acht een kind gewond geraakt bij een vuurwerkongeluk. Op een naburig plein werd zwaar vuurwerk afstoken. Het vuurwerk belandde tegen zijn buik. Het zag er ernstig uit maar in het ziekenhuis bleken de verwondingen mee te vallen.

vergroot

20.17 - Vuurwerk ontploft in auto in Oss

De brandweer moest in actie komen aan de Johan Doornstraat in Oss. Daar was vuurwerk in een auto ontploft.

Brandweer controleert de auto in Oss. (Foto: Gabor Heeres) vergroot

20.00 - Scooterrijder bijna omver geblazen door vuurwerkbom

Op onderstaande video is te zien hoe een scooterrijder bijna omver wordt geblazen in Den Bosch door een vuurwerkbom.

19.22 - Den Bosch: onrust in de Graafsewijk

Een zeer gespannen sfeer in Den Bosch. Tientallen jongeren zijn op straat, en zijn schermutselingen en er staat een auto in brand. De politie en de ME zijn uitgerukt.

In de Graafsewijk hangt een gespannen sfeer (foto: Bart Meesters / SQ Vision). vergroot

19.15 - Veen: auto in brand

Een auto is donderdag aan het begin van de avond in brand gestoken in Veen. De wagen staat op een kruising aan de Grotestraat. De brandweer is ter plekke om het vuur onder controle te krijgen.

De auto die in brand is gestoken (privéfoto). vergroot

18.00 - Niet in het bos knallen

Boswachter Erik de Jonge roept mensen in het westen van Brabant op om niet in het bos carbid te gaan schieten.

17.00 - Fors meer agenten op straat tijdens jaarwisseling, burgemeesters: 'Hou je aan de regels'

In Brabant wordt komende nacht meer politie ingezet dan andere jaren om de jaarwisseling in goede banen te leiden. Dat zeggen de voorzitters van de veiligheidsregio's in een interview met Omroep Brabant. Ze doen een dringend beroep op alle Brabanders om zich tijdens de jaarwisseling aan de coronaregels te houden.

16.30 - Geen vuurwerk, wel massaal aan de oliebollen: zo vieren Brabanders oud en nieuw in uniek jaar

Het wordt een unieke en vreemde jaarwisseling donderdagavond, zo zonder vuurwerk en grote feesten. Maar dat betekent niet dat we het niet gezellig kunnen maken. Brabanders gaan oud en nieuw vieren met oliebollen, champagne, lekker eten en oudejaarsconferences, blijkt uit een rondvraag op straat.

16.00 - Politie klaar voor oud en nieuw in Veen: ‘Maar we laten niet het achterste van onze tong zien’

De politie heeft flink opgeschaald om de rust in Veen te bewaren tijdens de jaarwisseling. In het dorp in de gemeente Altena geldt een noodverordening. Toch slagen jongeren er telkens in om op de beruchte kruising met de Witboomstraat een auto in brand te steken.

