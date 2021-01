Bestelbus door brand verwoest in Den Bosch, politie vermoedt brandstichting

Bestelbus door brand verwoest (Foto: Bart Meesters/SQ Vision). vergroot

Een bedrijfsbus is zaterdagnacht rond halfvijf door brand verwoest. De bus stond geparkeerd op het Hugo Verriesthof in Den Bosch. Toen de brandweer aankwam was de brandende bestelbus al niet meer te redden.

Ook het materiaal dat in de bus lag ging verloren. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar de politie vermoedt brandstichting.

De politie zoekt getuigen.

