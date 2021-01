Gewonde man die door Ossendrecht loopt weigert hulp

Een gewonde man liep woensdagavond rond kwart over negen door Ossendrecht. Hij wimpelde iedere vorm van hulp af.

De politie heeft daarom geen idee wat er met de 33-jarige man is gebeurd. Het is niet duidelijk of zijn verwondingen door een misdrijf zijn ontstaan, of dat er een andere oorzaak is. "We weten het niet", zegt een politiewoordvoerder.