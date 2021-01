Treinverkeer vanaf Eindhoven stilgelegd, voetbalfans PSV zorgen voor overlast

Het treinverkeer van en naar Eindhoven is zaterdag rond zes uur stilgelegd. Voetbalsupporters die de bus met PSV-spelers uitzwaaiden die het zondag tegen Ajax opnemen, zorgden voor overlast. De fakkels zorgden voor rook.

Daardoor konden de machinisten niet meer zien of het veilig was op het spoor, aldus een woordvoerder van de NS.

Treinverkeer hervat

Volgens Prorail was er politie aanwezig om te zorgen dat niemand over het spoor heen liep. Het treinverkeer is rond kwart voor zeven hervat.