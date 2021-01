Maarten van der Weijden haalt met thuistriatlon 90.000 euro op

Maarten van der Weijden heeft zaterdag bijna 90.000 euro opgehaald met een triatlon in eigen huis. De opbrengst van de actie gaat naar TIPZO, een onderzoeksproject dat is gericht op betere zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker.

Van der Weijden begon om 8.00 uur met 3,8 kilometer zwemmen. Dat deed hij in een klein zwembad dat in de tuin stond.

"Het is een koude nacht geweest, maar het zwembad is lekker 27 graden", zei hij voorafgaand aan de wedstrijd. "Toen de zwembaden dicht gingen door dit coronajaar, ben ik gaan lopen en fietsen."

Voordat hij begon was er al 70.000 euro ingezameld.

"Het ging er vandaag om wat wél kon. Het was geen groot massaal evenement, maar een livestream. Ik redde het niet onder de negen uur, waar ik eigenlijk van droomde. Het ging net even wat langzamer en dat is oké."