PSV-Ajax levert geen winnaar op: Eindhovenaren nemen zwaarbevochten punt mee uit Amsterdam

Philipp Max in duel met Ajacied Antony (foto: OrangePictures).

PSV is er niet in geslaagd om de koppositie in de Eredivisie over te nemen van Ajax. De eerste topper van het seizoen tussen PSV en Ajax leverde geen winnaar op: 2-2. Dat, terwijl PSV al vroeg op een comfortabele 0-2 voorsprong kwam. Deze 4 zaken vielen er op.

Job Willemse Geschreven door

1. PSV voetbalt tot de 0-2

Van tevoren was het al duidelijk dat beide ploegen elkaar niet veel ontliepen en dat was ook te zien tijdens de wedstrijd. PSV begon voortvarend met hoge druk en een vroege goal, maar was grote delen van de wedstrijd voetballend zeker niet de betere in Amsterdam.

Wel toonde PSV een dodelijke efficiëntie in de eerste helft. De eerste twee kansen leverden direct twee doelpunten op. Juist voor de winterstop was het verwijt nog al eens dat PSV de kansen niet wist af te maken, maar in de topper stond wat dat betreft het vizier op scherp bij de aanvallers van de ploeg van trainer Roger Schmidt.

Wachten op privacy instellingen...

Maar verder dan dat kwam PSV niet. Ajax verhoogde de druk, Eindhovense kansen werden niet meer gecreëerd en PSV kreeg geen moment rust aan de bal. Verschillende keren kwam PSV goed weg in de tweede helft, maar laat in de wedstrijd herpakten de Eindhovenaren zich toch nog enigszins.

2. PSV kan niet op de verdediging leunen

En ondanks de ruime 0-2 voorsprong lukte het PSV niet om de controle te behouden. De Eindhovenaren werden ver naar achteren gedrukt en daar ligt juist de achilleshiel van dit PSV. Het lukt de Eindhovenaren niet om op de nul te spelen, dat valt al het gehele seizoen op. Ajax verhoogde de druk op de defensie van PSV en met succes, want na 65 minuten stond er een 2-2 tussenstand op het scorebord en was er niets meer over van de comfortabele voorsprong van PSV. Dit zal toch vooral een verbeterpunt zijn voor de ploeg van Schmidt, want na de voorsprong kreeg PSV geen enkele grip meer op de wedstrijd.

3. Wissels Roger Schmidt

Het is er al wel vaker over gegaan, maar ook nu waren de wissels van trainer Roger Schmidt enigszins opmerkelijk te noemen. Schmidt bracht met Ryan Thomas, Mauro Junior en Erick Gutiérrez drie degelijke krachten, terwijl Donyell Malen, Cody Gakpo en Mohamed Ihattaren naar de kant ging.

Met zijn wissels toonde Schmidt de indruk dat hij kon leven met een gelijkspelletje. Na 80 minuten stond er nog één echte aanvaller in het veld en dat was Noni Madueke. PSV gokte op de snelheid van de jonge Engelsman. Tot echte kansen kwam PSV niet meer, maar gek genoeg kreeg PSV in die fase wel wat meer de overhand. Maar doelpunten leverden het dus niet meer op.

4. ‘Mister uitschuifbeen’

Een speler die zich steeds beter begint te onderscheiden is Ibrahim Sangaré. De Ivoriaanse middenvelder was tegen Ajax één van de betere PSV’ers op het veld. Met zijn intercepties en uitschuivende lange benen is hij ontzettend van belang voor de ploeg van trainer Roger Schmidt. Bij de 0-2 stond Sangaré bijvoorbeeld aan de basis, toen hij een pass van Ajax-middenvelder Davy Klaassen wist te onderscheppen, waarna PSV met twee passes voor de goal stond.

Wachten op privacy instellingen...

