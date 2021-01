FC Den Bosch verliest van Jong AZ en blijft hekkensluiter

FC Den Bosch heeft maandagavond in eigen huis met 1-2 verloren van Jong AZ. De Bosschenaren blijven door de nederlaag nog altijd steken op de laatste plaats. De laatste overwinning dateert alweer uit 22 september, toen er tegen MVV werd gewonnen.

Den Bosch en AZ gingen maandagavond in de eerste helft gelijk op. Paco van Moorsel opende de score voor de thuisploeg in de twaalfde minuut. Het is de tweede wedstrijd op rij dat de middenvelder het doel treft. De Bosschenaren waren vervolgens nog dichtbij de 2-0 door een uithaal van Hornkamp, maar de poging werd gepareerd door doelman Bakker.