Gemeente Zundert dreigt vrachtwagens van Karel die bushalte blokkeren weg te slepen

De gemeente Zundert heeft Karel Dictus gesommeerd om zijn vrachtwagens weg te halen bij de bushalte aan de Veldstraat. Als hij dat niet doet, zo laat de ondernemer weten, worden de vrachtwagens weggesleept en kost hem dat tweeduizend euro boete per wagen. Karel, die in de Veldstraat werkt en woont, blokkeert de bushalte omdat hij die niet voor zijn deur wil hebben.

Ondernemer Karel Dictus begon maandochtend een actie door twee van zijn vrachtwagentjes voor de bushalte te parkeren. Hij wil de busstop weghebben omdat hij van mening is dat er geen ruimte voor is. Zowel in de lengte als in de breedte zou de bushalte ook niet aan de eisen van de wet voldoen.