Coronanieuws: 41 nieuwe ziekenhuisopnames, weinig steun voor avondklok

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus die voor Brabant interessant zijn.

De hoofdpunten:

De afgelopen 24 uur werden 41 Brabanders met corona opgenomen in het ziekenhuis.

Het kabinet zou overwegen om een avondklok in te stellen, burgemeesters en politie zien het niet zitten.

Dinsdagavond om zeven uur geven premier Rutte en minister de Jonge weer een persconferentie.

14.28 - Komst vaccins geeft evenementenmakers weer wat kleur en hoop

De vooruitzichten voor de evenementensector lijken door de komst van vaccins en de mogelijkheid op sneltesten rooskleuriger dan voorheen. Dit resulteert in de meeste gevallen nog niet direct in meer boekingen, omdat het risico op annuleringen nog te groot is. Al wel worden reserveringen met potlood in de agenda's gezet.

Volgens de Alliantie van Evenementenbouwers, die de totale sector van sport, cultuur en entertainment vertegenwoordigt, denkt dat organisatoren zekerheid nodig hebben. ''Ze hebben geen vet meer op de botten om kosten de annuleringen te kunnen denken'', zeggen de evenementenbouwers. ''Leg er daarom een garantiefonds onder.''

13.45 - Minister Economische Zaken maakt zich grote zorgen

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakt zich grote zorgen over de economie. ''Het gaat op een heleboel punten gewoon niet goed'', zegt hij. "Ook in de sectoren buiten de directe economie gaat het echt verschrikkelijk", zegt de minister na afloop van het crisisberaad van het kabinet over de coronacrisis. Hij zegt heet het hele reces "met een enorme knoop in zijn maag gezeten over de steun en de steunpakketten. Ik heb er diep over nagedacht."

13.30 - NU’91: ‘Onjuiste volgorde vaccineren uiterst zorgelijk’

NU’91, beroepsorganisatie voor zorgprofessionals, maakt zich zorgen over de huidige gang van zaken rondom het vaccineren. Door onzorgvuldigheid van werkgevers zijn ook personen in niet-cruciale functies al gevaccineerd. Hierdoor moeten zorgprofessionals die direct patiëntencontact hebben nog langer wachten tot zij aan de beurt zijn. De beroepsorganisatie noemt het een uiterst zorgelijke en onwenselijke situatie.

12.35 - Hugo de Jonge waarschuwt: ''We hebben nog een paar flinke maanden voor de boeg''

Zorgminister Hugo de Jonge gaat ervan uit dat we ' 'nog een paar ferme maanden voor de boeg hebben'. "Het kabinet maakt zich natuurlijk zorgen over de nieuwe Britse coronavariant, die besmettelijker is dan het huidige virus", zei De Jonge dinsdag voorafgaand aan het crisisberaad van het kabinet over de coronacrisis.

Hij waarschuwde dat we ook in Nederland nog niet ervan af zijn. "We zijn begonnen met de vaccinatie. Dat is een hoopvol gegeven maar we mogen er niet uit afleiden dat we er al bijna zijn."

Over een avondklok zei De Jonge dat "alle opties alle keren op tafel liggen". Hij wilde er niet specifiek op ingaan. Dinsdagavond zal hij daarover in de persconferentie iets over vertellen.

11.40 - BOA Bond roept werkgevers op thuiswerken verplicht te stellen

De Nederlandse BOA Bond roept wil dat het kabinet en werkgeversorganisaties thuiswerken verplicht te stellen. De BOA Bond ziet daar meer in dan in het invoeren van een avondklok. De Nederlandse BOA Bond noemt de avondklok geen oplossing. "Boa's zien dat het 's avonds rustig is op straat. We verwachten niet dat een avondklok zal bijdragen aan een oplossing, terwijl het wel een hoop gedoe oplevert", zegt voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond.

"Een groter probleem is dat veel mensen naar hun werk 'moeten'. Het is druk op de weg en op bedrijventerreinen, een heel verschil met de lockdown in april. De regering zal afspraken moeten maken met werkgevers om thuiswerken verplicht te stellen. Werknemers moeten daarin ondersteund worden."

11.10 - 41 Brabanders met corona zijn de afgelopen 24 uur opgenomen in het ziekenhuis

De afgelopen 24 uur werden 41 Brabanders met corona opgenomen in het ziekenhuis. In totaal liggen er nu 400 Brabantse coronapatiënten in het ziekenhuis. Vijf mensen zijn afgelopen etmaal overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

11.05 - Organisatie wil Olympische Spelen in Tokio deze zomer laten doorgaan

De Japanse organisatie van de Olympische Spelen in Tokio kent geen twijfel: het sportevenement gaat komende zomer gewoon door. Toshiro Muto van het organisatiecomité zei dat in zijn nieuwjaarstoespraak.

De directeur reageerde daarin op geruchten dat Japan en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) binnenkort gaan praten over mogelijke afgelasting van de Spelen. "Ik begrijp dat mensen bang en ongerust worden door zulke berichten. Maar ik wil zeggen dat die geruchten onjuist zijn", aldus Muto.

Vorige week werd de noodtoestand uitgeroepen in Tokio en enkele omliggende regio's, vanwege de snelle toename van het aantal coronabesmettingen.

10.50 - Ruim 80 Britten geweigerd aan Nederlandse grens

De Koninklijke Marechaussee heeft sinds 1 januari meer dan tachtig Britse reizigers aangehouden bij verschillende grensposten op Schiphol en in de havens aan de kust.

Vanaf 1 januari vallen inwoners van het Verenigd Koninkrijk vanwege de Brexit niet meer onder EU-regels en mogen zij vanwege de coronabeperkingen alleen Nederland nog in als dat strikt noodzakelijk is. Afgelopen vrijdag stond de teller nog op 58 Britten die aan de grens geweigerd waren.

10.45 - Start Formule 1-seizoen uitgesteld door corona

De Formule 1 start dit jaar definitief niet met de traditionele seizoensopener in het Australische Melbourne. Die zou eigenlijk plaats vinden op 21 maart maar is vanwege aanhoudende coronomapandemie verplaatst naar 21 november. De Grote Prijs van Bahrein op 28 maart is nu de eerste race van het seizoen.

10.00 - Politiebonden zien invoering avondklok niet zitten

De politiebonden zien een avondklok niet zitten. Ze voorzien grote problemen bij het handhaven daarvan. "We doen liever een beroep op het gezond verstand van de mensen. Daar moeten we het mee redden", zegt voorzitter Xander Simonis van politiebond ANPV. "Ik ben bang dat politie en boa's een avondklok niet kunnen handhaven, we kunnen niet op iedere straathoek controleren."

9.20 - Europese toezichthouder EMA doet aanvraag goedkeuring vaccin AstraZeneca

De Europese medicijnwaakhond EMA heeft een aanvraag binnen om het coronavaccin van AstraZeneca en Oxford ook toe te laten in de EU. Het Europees Geneesmiddelenbureau meldt dat er mogelijk op 29 januari een oordeel ligt over het middel. Het middel wordt nu al gebruikt in het Verenigd Koninkrijk.

De aanvraag is ook voor Nederland belangrijk omdat wij ruim 11 miljoen van de AstraZeneca-vaccins hebben besteld.

Het Europees Geneesmiddelenbureau brengt uiteindelijk een advies uit over toelating. De Europese Commissie heeft daar het laatste woord over, maar volgt naar verwachting het advies van de in Amsterdam gevestigde toezichthouder. Het EMA gaf eerder al groen licht voor het gebruik van twee andere coronavaccins.

8.58 - Kabinet werkt aan invoeren avondklok

Het kabinet werkt aan de invoering van een avondklok begin volgende week, maar er is grote weerstand bij burgemeesters en regeringsfracties. Dat melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws.

Door de weerstand is het onzeker of het kabinet dinsdagavond de invoering ook daadwerkelijk gaat aankondigen. Volgens de experts zou een avondklok voorkomen dat mensen 's avonds bij elkaar op visite gaan en dat voorkomt nieuwe besmettingen.

Volgens een betrokkene is de 'avondklok nu een optie, omdat andere opties op zijn'. De mogelijke invoering is zondag in het Catshuisoverleg besproken. Enkele aanwezige ministers neigden naar invoering, maar van andere betrokkenen was er weerstand. Tijdens het Veiligheidsberaad maandagavond bleek dat veel burgemeesters de invoering niet zien zitten. In verschillende Europese landen geldt al een avondklok.

8.45 - Gigantische groei in de wereld van de maaltijd- en booschappenbezorging

Bezorgers van maaltijden en boodschappen hebben goede zaken gedaan tijdens de coronacrisis. Volgens het FoodService Insitute Nederland (FSIN) groeide de hele Nederlandse markt voor thuisbezorging in 2020 met ruim 43 procent. Alle bezorgservices bij elkaar zijn nu goed voor 10 procent van alle uitgaven aan eten en drinken.

8.15 - Verkiezingen in maart moeten worden uitgesteld volgens voormalig hoofd infectieziektenbestrijding Jos van de Sande

''Het is niet verantwoord om over twee maanden verkiezingen te houden.'' Dat zei voormalig hoofd infectieziektenbestrijding bij de GGD Hart voor Brabant Jos van de Sande in ochtendprogramma WAKKER! van Omroep Brabant. De Tweede Kamerverkiezingen worden dit jaar gehouden op 17 maart. Volgens van de Sande is het seizoen in maart ook 'niet zo gunstig'. "Verkiezingen zijn natuurlijk geen carnaval als het gaat om besmettingsrisico", nuanceert hij. "Maar je komt toch met grote groepen bij elkaar. En dat moet je niet willen, lijkt mij."

En als het gaat over de Britse variant van het coronavirus is hij ook niet erg hoopvol. ''Ik kan me niet voorstellen dat we die tegen kunnen houden. Het kwaaiste beest overleeft het beste zeg ik altijd.''

8.07 - Motorrijders roepen automobilisten op geen mondkapje aan binnenspiegel te hangen

Motorrijders roepen automobilisten op om mondkapjes niet meer aan hun binnenspiegel te hangen. Dit maakt mensen op de motor, fiets en brommer maar ook voetgangers 'onzichtbaar'. Volgens motorplatform MotorNL zorgt dit voor gevaarlijke situaties.

Ad van de Wiel, motortestcoördinator binnen MotorNL, zegt dat hij er alles aan doet om zichtbaar te zijn in het verkeer, maar het mondkapje zorgt voor een nieuw gevaarlijk probleem. "Fluorescerend pak, reflectie op mijn motor, van plaats op de weg veranderen als ik een kruising nader. Ik doe er alles aan om zichtbaar te zijn in het verkeer en nu verdwijn ik achter een mondkapje?"

8.00 - Winkelleegstand ondanks coronacrisis nauwelijks toegenomen

De winkelleegstand is afgelopen jaar nauwelijks toegenomen terwijl in 2019 nog de sterkste stijging in jaren werd gemeten. Dat toont onder meer aan dat coronamaatregelen om ondernemers door de crisis te loodsen lijken te werken. Onderzoeksbureau Locatus, die dit concludeert, waarschuwt wel voor stilte voor de storm, omdat veel bedrijven door de maatregelen overeind blijven en ook rekeningen voor zich uit kunnen schuiven.

In de eerste maanden van 2020 merkte Locatus op dat er nog wel een toename was van de leegstand van winkelpanden, maar sinds het begin van de crisis in maart is de stijging zeer beperkt. In winkelmeters is de leegstand zelfs gedaald, van 8,1 procent van de winkelmeters begin dit jaar naar 7,6 procent nu.

07.20 - CBS: laagste aantal faillissementen in twintig jaar

Het aantal bedrijven dat vorig jaar failliet is gegaan, lag historisch laag. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat cijfers over de bankroeten verzamelde, meldt dat er in de afgelopen twintig jaar niet zo weinig bedrijven de deuren hebben moeten sluiten.

Ook de cijfers voor december waren bijzonder laag. Toen gingen er 138 bedrijven en instellingen failliet, waarbij eenmanszaken niet werden meegeteld. Dat was het laagste niveau sinds januari 1991. Voor heel 2020 bleef het aantal faillissementen steken op 2703, ruim 500 minder dan een jaar eerder. De statistici wijzen op de noodsteun van de overheid als reden voor het lage aantal bankroeten.

06.00 - Vraag over perspectief centraal op coronapersconferentie

De grote vraag bij de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dinsdagavond om zeven uur zal zijn wat voor perspectief zij Nederland kunnen bieden. Dat de huidige lockdown met drie weken wordt verlengd lekte zondag al uit, onduidelijk is nog wanneer het kabinet denkt verlichting van de maatregelen te kunnen bieden.

Het kabinet hoopt dat over twee weken het basisonderwijs kan worden hervat, maar ook dat is nog met veel onzekerheid omgeven. Pas na een advies van het OMT wil het kabinet een besluit nemen. De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, drongen er maandagavond bij het kabinet op aan een toekomstbeeld te schetsen.

04.45 - 'Een op tien durft niet te stemmen vanwege coronavirus'

Zo'n tien procent van de kiezers zegt in maart niet naar de stembus te gaan als de situatie rond het coronavirus nog net zo is als nu. Van de kiezers die in 2017 stemden, zegt tien procent nu 'zeker niet' of 'waarschijnlijk niet' te gaan stemmen vanwege mogelijk besmettingsgevaar. Dat meldt het AD op basis van een onderzoek door Peil.nl, het bureau van Maurice de Hond.

Vrouwen en ouderen zijn huiveriger dan mannen en jongeren. Volgens De Hond wordt de uitslag anders als deze kiezers thuisblijven. "Dit kan voor diverse partijen per saldo één zetel meer of minder opleveren. Intensivecarebaas Diederik Gommers houdt er rekening mee dat het Outbreak Management Team adviseert om de verkiezingen uit te stellen.

04.27 - CNV: extra verlof moet werkenden door crisis helpen

Vakbond CNV wil een calamiteitenfonds om werkenden door de coronacrisis te helpen. Met name veel ouders zitten namelijk volledig knel tussen werk en privé, meldt de vakbond op basis van een inventarisatie. Met een calamiteitenfonds zouden werknemers extra verlof op kunnen nemen, om zo thuis te kunnen blijven voor de kinderen.

"Vooral thuiswerkende ouders zien het niet meer zitten door het sluiten van de scholen en kinderdagverblijven", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

03.52 - MKB-Nederland: overheid neem 'reddend aandeel' in bedrijven

De overheid zou ondernemers in de horeca en detailhandel die door de coronacrisis omkomen in de schulden kunnen bijstaan door een aandeel in die bedrijven te nemen. Dat zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland in De Telegraaf.

"Zo hebben we dat ook bij de banken gedaan. Waarom zou je dat niet doen bij een kleinere ondernemer die nu wordt getroffen door iets waar hij niks aan kan doen?"

03.30 Weekcijfers RIVM: aantal nieuwe coronagevallen daalt licht

Het aantal positieve coronatests is in de afgelopen week iets gedaald, maar niet zo sterk als in de voorgaande weken. De exacte cijfers komen dinsdag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut meldde vorige week dat het 56.440 meldingen van positieve tests had gekregen. Dat was 16 procent minder dan de week ervoor. In de zes dagen sinds die update zijn er 44.444 nieuwe gevallen bijgekomen, gemiddeld 7407 per dag. Dit betekent dat het weekcijfer kan uitkomen op ongeveer 50.000. Dat zou een daling van ongeveer tien procent zijn.

