Verkiezingen op 17 maart 'niet verantwoord', Jos van de Sande pleit voor uitstel

Jos van de Sande, voormalig hoofd infectieziektenbestrijding bij de GGD Hart Voor Brabant. vergroot

Als veel meer mensen in Nederland besmet raken met de Britse variant van het coronavirus, is het 'niet verantwoord' om over twee maanden verkiezingen te houden. Dat zegt Jos van de Sande, voormalig hoofd infectieziektenbestrijding bij de GGD Hart Voor Brabant, dinsdagochtend in het programma WAKKER! op Omroep Brabant radio.

Sandra Kagie Geschreven door

Van de Sande is niet optimistisch. "Ik kan me niet voorstellen dat we die tegen kunnen houden. Het kwaaiste beest overleeft het beste, zeg ik altijd." Daarbij noemt hij het seizoen 'ook in maart nog niet gunstig'. Hij pleit daarom voor uitstel van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

IC-baas Diederik Gommers sloot maandag in het programma 1 op 1 op NPO Radio 1 al niet uit dat deskundigen zullen afraden om de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart gewoon te houden. Ook hij gaf aan dat hij eerst de komende twee weken te wil bekijken wat de Britse variant doet.

Verschillende plannen

Er zijn al wel verschillende plannen om de verkiezingen in maart zo veilig mogelijk te laten verlopen. Stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden anderhalve meter afstand kunnen houden en kiezers vanaf zeventig jaar kunnen volgens deze plannen per brief stemmen.

In een beperkt aantal stembureaus per gemeente zouden kiezers bovendien al op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart hun stem uit kunnen brengen. Die maatregelen zijn onvoldoende als je het aan Van de Sande vraagt. "Verkiezingen zijn natuurlijk geen carnaval als het gaat om besmettingsrisico," nuanceert hij, "maar je komt toch met grote groepen bij elkaar en dat moet je niet willen, lijkt mij."

Uitstel zou primeur zijn

In Nederland zijn de Kamerverkiezingen nog nooit uitgesteld. In 2002, na de moord op Pim Fortuyn, is het wel overgewogen, maar niet gebeurd. Gemeenteraadsverkiezingen zijn wel eens uitgesteld, met name in 1953, na de Watersnoodramp. Toen volgde uitstel in 36 gemeenten.

De Kiesraad komt op 5 februari bijeen om te praten over de komende verkiezingen. Voor het uitstellen van de Kamerverkiezingen zou een spoedwet moeten worden aangenomen. Nieuwe verkiezingen zouden uiterlijk een jaar later mogen worden gehouden. Onder bepaalde omstandigheden mag een kabinet namelijk maximaal vijf jaar blijven zitten, volgens de Kiesraad.

Een op de tien gaat niet stemmen

Uit onderzoek door Peil.nl van Maurice de Hond blijkt dat zo'n tien procent van de kiezers zegt in maart niet naar de stembus te gaan als de situatie rond het coronavirus nog net zo is als nu. Vrouwen en ouderen zijn huiveriger dan mannen en jongeren.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.