BrabantZorg, Amarant en TanteLouise gaan als een van de eersten bewoners van zorgcentra vaccineren

BrabantZorg, met 35 verpleeghuizen in de regio's Oss, Uden, Meijerijstad en Den Bosch, gaat als een van de eersten haar bewoners vaccineren tegen het coronavirus. Dat gebeurt vanaf maandag 18 januari. Ook bewoners van verschillende locaties van TanteLouise in Bergen op Zoom krijgen als eerste een prik. Amarant gaat vanaf maandag cliënten met een verstandelijke beperking inenten.

Woensdag ontvangen zo'n 1400 bewoners van BrabantZorg een uitnodiging voor een vaccinatie met het Pfizer/BioNTech-vaccin. Een belangrijk criterium voor de eerste groep is dat ze wonen in in een van de verpleeghuizen van BrabantZorg én onder behandeling zijn van een specialist ouderengeneeskunde.

De eerste vaccinaties vinden plaats bij twaalf verschillende zorgorganisaties in Nederland. Op 25 januari begint het vaccineren van kwetsbare ouderen en gehandicapten die wonen in kleinschalige woonvormen. Zij krijgen het Moderna-vaccin toegediend.

Wilma de Jong, voorzitter Raad van Bestuur BrabantZorg: “Wij zijn blij dat we bij BrabantZorg als een van de eerste organisaties in Nederland mogen vaccineren. Blij omdat bewoners na vaccinatie beschermd zijn tegen het virus dat al zoveel leed heeft veroorzaakt. Blij omdat we hierdoor langzaam maar zeker stappen kunnen zetten naar een leven zonder corona. Als veel bewoners zich laten vaccineren, kan het leven van iedereen stap voor stap weer iets normaler worden.”

BrabantZorg

De voorbereidingen voor de eerste vaccinatieronde bij BrabantZorg zijn in volle gang. De bewoners krijgen twee vaccinaties, met een tussenpoos van minimaal drie weken.

Dit zijn de zorginstellingen van BrabantZorg waar gevaccineerd wordt:

Den Bosch: Het Zonnelied, 't Geerke, Noorderkroon, Nieuwhagen, De Leyenstein en De Wielewaal.

Meierijstad: Simeonshof, Sint Joachim & Anna, AAtrium, Sint Petrus, Odendael en De Watersteeg.

Oss: De Wellen, Corte Foort, Heelwijk, Laarstede, Martinushuis, De Heegt, De Ruwaard, Katwijk en De Wilberthof.

Uden: Nieuwe Hoeven, Vierhoven, Muzerijk, Pastorie, Dijkstaete, Sint Jan, Catharinahof, Compostella en Sint Antonius.

TanteLouise

Bij Stichting TanteLouise worden de bewoners van dertien zorginstellingen als eerste gevaccineerd. Het gaat niet om alle bewoners, maar om mensen met een verpleeghuisindicatie of die onder behandeling zijn van een specialist ouderengeneeskunde.

Dit zijn de zorginstellingen van TanteLouise waar gevaccineerd wordt:

Steenbergen: Hof van Nassau en Onze Stede.

Nieuw Vossemeer: De Vossemeren.

Halsteren: Bosgaard.

Bergen op Zoom: Residentie Moermont, Het Nieuwe ABG, Stuijvenburgh, Vissershaven, Jacqueline, Kardinaal de Jonglaan.

Hoogerheide: Heideduin.

Ossendrecht: Mariahove.

Bewoners die onder de verantwoordelijkheid van een huisarts vallen, krijgen hun vaccinatie zo mogelijk, aldus een woordvoerder van TanteLouise, maar wel later dan 18 januari.

Amarant

Ook Amarant bijt het spits af als het gaat om het vaccineren. In de week van 18 januari is een eerste groep kwetsbare cliënten met een verstandelijke beperking aan de beurt. In totaal zijn ongeveer zevenhonderd mensen, die wonen op de drie locaties van Amarant in Rijsbergen en Tilburg, hiervoor benaderd.

Dit zijn de locaties van Amarant waar gevaccineerd wordt:

Rijsbergen: De Leijakker.

Tilburg: 't Hooge Veer.

Tilburg: Daniël de Brouwerpark.

