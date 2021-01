Coronanieuws: Er liggen 386 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Ruim de helft van de Nederlanders is niet te spreken over de manier waarop het kabinet de coronapandemie aanpakt, blijkt uit een grote steekproef.

Deze vrijdag wordt de laatste groep personeel in de acute zorg gevaccineerd tegen het coronavirus.

Vooral vanwege de uitbraak van het coronavirus stierven in 2020 ruim 15.000 meer mensen dan verwacht, meldt statistiekbureau CBS.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

12.35 - NAC krijgt weer een vol stadion door actie 'Smoel op de Stoel'

Een vol voetbalstadion is in deze coronatijden niet mogelijk, maar bij NAC Breda gaat het tóch gebeuren: met de actie Smoel op de Stoel komt het stadion vol te 'zitten' met portretfoto's. Het is een actie om geld in te zamelen voor kankerbestrijding. Voor vijftien euro kunnen supporters een foto van henzelf of een dierbare op en stoel in het stadion krijgen. De actie wordt georganiseerd door Swim to Fight Cancer Breda, NAC Breda en de NAC-Supportersvereniging. De foto's 'zitten' in het stadion op 1 februari, als NAC Breda thuis speelt tegen Almere City FC.

(foto: Swim to Fight Cancer Breda) vergroot

12.16 - Ollongren: verkiezingen moeten gewoon doorgaan

Alles is erop gericht dat de verkiezingen halverwege maart kunnen doorgaan, zegt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vrijdag. De afgelopen week vroegen meerdere experts, waaronder IC-baas Diederik Gommers en jurist Wim Voermans, zich hardop af of de verkiezingen wel kunnen doorgaan nu het coronavirus en de Britse variant daarvan verder oplaaien.

"We moeten ervan uitgaan dat het doorgaat en we zorgen dat het veilig kan," aldus de minister. Uiterlijk 12 februari komt ze met een update.

11.58 - Op zoek naar meer priklocaties

De GGD’s in Brabant zijn druk op zoek naar extra locaties waar mensen kunnen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Sinds vrijdag zijn de drie grote priklocaties in de provincie open in Veghel, Eindhoven en Breda. Maar er moeten meer locaties komen per regio, waardoor mensen minder ver hoeven te reizen.

LEES OOK: Aantal vaccinatielocaties in Brabant wordt flink uitgebreid

11.17 - Ziekenhuiscijfers

Er zijn in het afgelopen etmaal 35 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen. Dat zijn er zes meer dan een dag eerder. In totaal liggen er nu 386 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het NAZB.

Er zijn twee coronapatiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen, zes mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus.

10.51 - Woninginbraken gedaald, cybercrime toegenomen

Het aantal woninginbraken is in 2020 fors afgenomen. Het aantal online misdrijven is daarentegen flink toegenomen. De verschuiving is sterk beïnvloed door de coronacrisis, meldt de politie op basis van cijfers van geregistreerde misdrijven in 2020. Het totale aantal misdrijven was afgelopen jaar iets lager dan in 2019.

Het aantal geregistreerde woninginbraken daalde met ongeveer een kwart en het aantal gevallen van zakkenrollerij is bijna gehalveerd. Daar stond tegenover dat het aantal cybercrimes met maar liefst 127 procent steeg afgelopen jaar.

10.49 - Boetes uitgedeeld bij opnames Famke Louise

Famke Louise heeft zich donderdag tijdens de opnames van een videoclip niet aan de coronaregels gehouden. In een loods in Lijnden waar de opnames werden gemaakt, waren te veel mensen aanwezig. Daarom hebben de politie en marechaussee ingegrepen en boetes uitgedeeld, meldt de politie Haarlemmermeer op Facebook.

De politie spreekt over een "grote groep mensen" die in een ruimte bijeenkwam en de coronamaatregelen overtrad. "Alle 66 aanwezigen hebben een proces-verbaal ontvangen."

10.08 - Vijf miljoen mondkapjes voor het Armoedefonds

Stichting Armoedefonds heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 5 miljoen wegwerpmondkapjes gekregen. Dat meldt de stichting vrijdag. Volgens de hulporganisatie heeft het ministerie dit gedaan vanwege "de zichtbare nood aan beschermingsmiddelen bij mensen in armoede".

Het kunnen aanschaffen van mondkapjes is voor minima niet vanzelfsprekend, zegt een woordvoerder van het Armoedefonds. "Terwijl je ze wel nodig hebt voor een bezoek aan een supermarkt of ziekenhuis. Wij vinden het belangrijk dat mondkapjes voor iedereen beschikbaar zijn, dus ook voor mensen die moeilijk kunnen rondkomen. Deze bijdrage van het ministerie helpt daarbij."

10.03 - Oproep aan zwangeren om hun ervaring met coronavaccin te delen

Het kenniscentrum Moeders van Morgen roept zwangere vrouwen die een coronavaccinatie hebben gehad, op om hun ervaringen met dat vaccin te delen. Zo willen ze meer inzicht krijgen in de veiligheid van het vaccin voor zwangeren. In de testfase van veel medicijnen en vaccins wordt de groep zwangeren vaak niet meegenomen, waardoor de effecten van die medicatie niet bekend zijn. Vrouwen die nu zwanger zijn wordt aangeraden te wachten met een vaccinatie, tenzij ze bijvoorbeeld werken in de zorg of onderliggende ziekten hebben.

09.49 - Huisartsenbezoek daalde met een vijfde

Het aantal huisartsbezoeken lag tijdens de eerste lockdown 20 procent lager dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Dokters zagen vooral minder senioren en minder jonge kinderen. Dat meldt het Erasmus MC op basis van een bevolkingsonderzoek in Rotterdam en de huisartsenregistratiedatabase Rijnmond Gezond.

Veel klachten waarvoor geen hulp gezocht werd, leidden niet tot blijvende gezondheidsschade, zo is vastgesteld. "Toch zijn er zorgen over het deel van onbeantwoorde klachten dat wel (directe) medische aandacht nodig had", melden de onderzoekers.

09.43 - RIVM: 'vaker visite rond kerst en te weinig afstand'

In de weken rond de kerst hebben we vaker mensen over de vloer gehad en daarbij werd de anderhalve meter afstand vaak niet goed nageleefd. Dat blijkt uit gedragsonderzoek van het RIVM, meldt de NOS. Met dan onderzoek wordt elke paar weken wat de invloed is van corona op ons gedrag.

In de kerstvakantie kreeg 73 procent van de mensen die meededen aan het onderzoek, minstens een keer per week visite. En bij een op de vijf was dat meer dan twee mensen tegelijk. En tijdens die visites lukt het ook steeds minder goed om afstand te houden: nog maar 44 procent van de mensen gaf aan dat dat lukte.

08.54 - Meer waardering voor musea en theater

Niet eerder hadden mensen zoveel waardering voor musea en theaters dan tijdens de coronacrisis. Bezoekers gaven de instellingen gemiddeld een 8,5 voor het afgelopen jaar: het hoogste cijfer ooit. Dat meldt Hendrik Beerda Brand Consultancy op basis van onderzoek onder bezoekers.

Het onderzoek wordt al sinds 2010 uitgevoerd, afgelopen jaar onder 340.000 bezoekers. Daarbij werd eerst gevraagd naar een rapportcijfer: dat kwam uit op gemiddeld een 8,5.

08.45 - Nog altijd 35.000 reizigers per dag op Schiphol

Elke dag reizen gemiddeld nog 35.000 mensen van en naar luchthaven Schiphol, ondanks het negatieve reisadvies van de overheid. Dat blijkt uit cijfers die BNR Nieuwsradio heeft opgevraagd bij Schiphol en claimorganisatie EUclaim.

Uit cijfers van EUclaim blijkt dat tussen 1 en 13 januari ongeveer 6350 passagiersvluchten van en naar Schiphol vlogen, aldus BNR. Volgens Schiphol is dat aantal goed voor gemiddeld 35.000 reizigers per dag en heeft een derde van hen Schiphol als start- of eindpunt van hun reis. De rest van de reizigers stapt alleen over op de luchthaven.

08.01 - Start vaccinatie in Indoor Sportcentrum in Eindhoven

Een mega-vaccinatielocatie in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven opent vandaag de deuren. De eerste vaccinaties worden er gezet door medewerkers van de GGD. Zorgmedewerkers zijn er als eerste aan de beurt.

Wachten op privacy instellingen...

Op de voormalige oncologie-afdeling in het Amphia ziekenhuis in Breda gaan verpleegkundigen namens GGD West-Brabant aan de slag met het inenten van tientallen mensen. Voornamelijk zorgmedewerkers en zorgbehoevenden zullen in het eerste stadium het coronavaccin toegediend krijgen.

Wachten op privacy instellingen...

07.34 - Onderzoek naar mogelijke relatie tussen Q-koorts en corona

Gezondheidsinstituut RIVM start een onderzoek naar de mogelijke relatie tussen Q-koorts en corona. Zo'n 1200 Brabanders krijgen vrijdag een brief met het verzoek om mee te doen. Dat is te lezen in het ED en het BD. De onderzoekers willen weten of mensen die Q-koorts hadden ook vaker corona opliepen. Mogelijk zijn zij extra vatbaar. Het RIVM doet het onderzoek samen met de GGD, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en onderzoeksinstituut Nivel.

07.02 - Bedenkingen bij avondklok

Hoofdbestuurder Koen Simmers van de Nederlandse Politiebond heeft bedenkingen bij het instellen van een avondklok bij het tegengaan van de verdere verspreiding van het coronavirus. Het kabinet laat op dit moment uitzoeken of dit effect zou kunnen hebben.

Wachten op privacy instellingen...

"We begrijpen de noodzaak van aanvullende maatregelen en maken ons ook zorgen over verspreiding Britse virus", twittert de Tilburger. "Wat je met een avondklok onder meer wil bereiken - het voorkomen van samenscholing en feesten - is met huidige maatregelen ook al verboden. Maar als maatregel om een signaal af te geven kan het werken."

Wachten op privacy instellingen...

Maar als de maatregel 'keihard gehandhaafd moet worden' heeft de Nederlandse Politiebond bedenkingen. "Wie (en hoe?) doet de controle wie wel naar buiten mag en waar baseer je dat op? Daar gaat veel werk in zitten ten koste van ander politiewerk . Waar leggen we de prioriteiten? Wat ons betreft bij excessen." Simmers benadrukt 'niet volledig negatief' tegenover een avondklok te staan - "Als er geen andere opties meer zijn" - maar 'puur op gevoel voelt avondklok volgens hem niet goed'. "Die beperkt onze vrijheid maximaal. "

Wachten op privacy instellingen...

07.00 Hoog rapportcijfer voor theaters en musea

Met een rapportcijfer van 8,5 behaalden de Nederlandse musea en theaters in 2020 de hoogste waarderingsscore ooit. Tussen de eerste en tweede lockdown voelden cultuurbezoekers zich zeer veilig binnen de museum- en theatermuren. Ook de rust in zalen en gangen droeg bij aan de hogere waardering. Wat bezoekers betreft zijn verdere corona-aanscherpingen bij podia en musea daarom onnodig, blijkt uit grootschalig onderzoek door Hendrik Beerda Brand Consultancy.

06.00 - Rode Kruis gaat GGD verder ondersteunen bij vaccinatieprogramma

Het Rode Kruis gaat in nog tien regio's ondersteuning bieden aan de GGD'en bij hun vaccinatieprogrammas. Vanaf vrijdag zet het Rode Kruis EHBO'ers in in het zuidoosten van Brabant, Flevoland, Groningen, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid, IJsselland en de regio Zaanstreek-Waterland. Zij observeren mensen een kwartier na de vaccinatie en verlenen zo nodig eerste hulp.

05.30 - 'Meer dan helft Nederlanders is ontevreden over het coronabeleid'

Ruim de helft van de Nederlanders is niet te spreken over de manier waarop het kabinet de coronapandemie aanpakt. Dit blijkt uit een grote steekproef waarover de Volkskrant bericht. In november was twee op de drie Nederlanders nog positief. Na de feestdagen daalde de stemming: rond de jaarwisseling was nog maar 45 procent positief over het coronabeleid. Dit blijkt uit de jongste resultaten van het doorlopende vragenlijstonderzoek van de RIVM Gedragsunit en de GGD'en.

05.09 - Kwart thuiswerkers wordt gevraagd naar kantoor te komen

Bij 27 procent van de mensen die kunnen thuiswerken, vraagt de werkgever toch naar kantoor te komen. Zo'n 43 procent gaat sowieso nog steeds - gedeeltelijk - naar kantoor. Dat blijkt volgens de CNV uit onderzoek onder ruim 1200 thuiswerkende leden. "Thuiswerken is een quick-win om het virus te verslaan", benadrukt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

03.52 - Experts voorstander van uitstellen tweede prik

Een deel van de Nederlandse corona-experts ziet wel iets in het idee om de tweede vaccinatie voor ouderen en kwetsbaren uit te stellen, met als doel om zo snel mogelijk meer mensen een eerste prik te kunnen geven. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD. Door alle beschikbare Pfizer- en Moderna-vaccins vanaf eind deze maand meteen te gebruiken, in plaats van de helft te bewaren voor een tweede prik, zijn veel meer mensen snel deels beschermd.

03.30 - Ook in rest van Nederland begint vaccinatie verpleeghuispersoneel

Verpleeghuismedewerkers worden al gevaccineerd in Veghel, Houten, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Assen, maar vanaf deze vrijdag kan dat ook in de rest van het land. Dan gaan de overige negentien vaccinatielocaties van start. In de komende weken moeten zeker 200.000 zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen worden ingeënt. De animo is zo groot dat alle beschikbare tijden voor prikafspraken binnen een paar dagen waren volgeboekt.

03.30 - Laatste dag van vaccinatie voor medewerkers acute zorg

Deze vrijdag wordt de laatste groep personeel in de acute zorg gevaccineerd tegen het coronavirus. De houdbaarheid van de voor hen gereserveerde vaccins van de farmaceuten Pfizer-BioNTech verloopt aan het einde van de dag. Het aantal ingeënte medewerkers staat volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) momenteel op 39.000, een stijging van vijfhonderd ten opzichte van een dag eerder.

02.31 - 'Coronaeffect' te zien bij inbraakcijfers

Het aantal woninginbraken is in 2020 fors afgenomen. Volgens Sybren van der Velden, projectleider woninginbraken bij de nationale politie, is er sprake van een 'coronaeffect'. Dat zegt hij vrijdag in gesprek met De Telegraaf. Mensen zijn volgens Van der Velden 'veel meer thuis en inbrekers worden makkelijker gepakt omdat ze sneller zichtbaar zijn doordat het stil is op straat'.

00.01 - In coronajaar 2020 overleden 15.000 meer mensen dan verwacht

Vooral vanwege de uitbraak van het coronavirus stierven in 2020 ruim 15.000 meer mensen dan verwacht. Ook vorige week lag het aantal sterfgevallen hoger dan gebruikelijk. Dat meldt statistiekbureau CBS. Tijdens de tweede golf die nu gaande is, zijn tot dusver 8200 meer mensen komen te overlijden dan verwacht. Dit zijn vooral ouderen vanaf 80 jaar. Maar er zijn ook veel meer 65- tot 80-jarigen overleden dan normaal.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.