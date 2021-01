Auto belandt op de kop op A58 bij Ulvenhout

Foto: Tom van der Put / SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Een auto is vrijdagavond op zijn kop beland op de A58 bij Ulvenhout. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt en hoeveel mensen in de auto met Belgisch kenteken zaten.

Rond kwart over acht ging het door nog onbekende oorzaak mis. Bij het ongeluk waren geen andere auto's betrokken.

Weg tijdelijk afgesloten

De A58 van Tilburg richting Breda is tussen knooppunt Sint-Annabosch en knooppunt Galder is vrijdagavond tijdelijk afgesloten. Op het hoogtepunt stond er zo'n drie kilometer file. Dat zorgde voor ruim dertig minuten vertraging.

