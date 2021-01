Coronanieuws: 'Basisscholen eind deze maand nog niet open'

Kinderen op een basisschool (archieffoto Omroep Brabant) vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De basisscholen gaan waarschijnlijk niet voor het eind van deze maand weer open, daarvoor is het aantal coronabesmettingen nog altijd te hoog.

Supermarkten zouden kwetsbare mensen voorrang moeten geven bij de bezorging van boodschappen, vindt ouderenorganisatie ANBO.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

05.47 - 'Basisscholen eind deze maand nog niet open'

De basisscholen gaan waarschijnlijk niet voor het eind van deze maand weer open. Daarvoor is het aantal coronabesmettingen nog altijd te hoog en blijft de situatie rond de Britse variant te onzeker, laten leden van het Outbreak Management Team (OMT) aan het AD weten. Volgens kinderarts en OMT-lid Károly Illy 'weten we nog niet genoeg over de exacte rol van de Britse variant bij kleine kinderen'en maakt dit het lastig om advies te geven.

01.19 - 'Geef kwetsbaren voorrang bij bezorging boodschappen'

Supermarkten zouden kwetsbare mensen voorrang moeten geven bij de bezorging van boodschappen. Daarvoor pleit ouderenorganisatie ANBO bij het consumentenprogramma Kassa. Het lukt veel mensen niet om boodschappen bezorgd te krijgen omdat bezorgdiensten overbelast zijn. Het is zo druk omdat meer mensen dan normaal boodschappen laten bezorgen wegens het coronavirus. "Als ze niet terechtkunnen bij landelijk georganiseerde bezorgdiensten, moeten lokale supermarkten zelf aan huis bezorgen", vindt ANBO-directeur Anneke Sipkens.

00.02 - Britse coronavariant vastgesteld bij medewerkers ziekenhuis Goes

Bij een aantal medewerkers van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes is de Britse variant van het coronavirus - dat veel besmettelijker is dan het 'gewone' coronavirus - vastgesteld. De besmette mensen zijn inmiddels weer herstellende, laat het ziekenhuis weten. De GGD is op de hoogte gesteld en die zal bepalen of er vervolgstappen nodig zijn. Het ziekenhuis drukt medewerkers, patiënten en bezoekers op het hart de coronaregels na te leven.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.