Rollator gestolen van 94-jarige vrouw in Schijndel: 'Groot verdriet'

De plek waar de rollator werd gestolen (foto: Ger Roumen/Twitter) vergroot

Een 94-jarige vrouw is woensdagochtend in Schijndel bestolen van haar rollator. De vrouw had de rollator met boodschappen bij haar voordeur neergezet aan de Deken Baekersstraat, maar even later bleek de rollator te zijn gestolen

Ron Vorstermans Geschreven door

Dat schrijft wijkagent Ger Roumen op zijn Twitter-pagina. Volgens hem is het verdriet groot. "Daar kun je wel even boos om worden", schrijft de agent. Het gaat om een grijze rollator met zwart met rode wielen. Wie de rollator heeft gezien of meer weet over de diefstal, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.