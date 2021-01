Onrust in Helmond: politie bekogeld met stoeptegels, ME is ingezet

Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision vergroot

In Helmond is het zondagavond onrustig. Een groepje van rond de vijftig mensen loopt rond in de buurt van sportpark de Braak. De mensen steken vuurwerk af en bekogelen de politie met stenen. De ME is ter plaatse. Meerdere demonstranten zijn opgepakt.

De onrust begon zondagavond met een aangekondigde demonstratie tegen de avondklok bij sportpark de Braak. Vervolgens brak er een kleine brand uit onder de gevel van tennisvereniging HTV. De brandweer was er snel bij om die te blussen. Het is onduidelijk of er een verband is met de aangekondigde demonstratie.

Verspreid door de wijk

Bij de brand stonden een paar mensen op straat te kijken. Al snel verzamelde een groepje van zo'n vijftig mensen zich aan de overkant van het sportpark. Die staken vuurwerk af en gooiden stoeptegels richting de politie. Snel daarna verdwenen ze weer en liepen ze verspreid door de Leonarduswijk, mogelijk richting de binnenstad.

In de Willem Prinzenstraat hebben de demonstranten meerdere vuilnisbakken omvergegooid. Ze blijven vuurwerk afsteken en de politie bekogelen met stenen. Het raam van een van de politieauto's is daarbij vernield. De ME is op verschillende plekken aanwezig.

