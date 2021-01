Veel oproepen via sociale media tot rellen: winkels sluiten eerder uit angst

De politie controleert preventief op het 18 Septemberplein (foto: Omroep Brabant) vergroot

Op sociale media wordt opgeroepen om op verschillende plekken in Brabant te gaan plunderen en rellen. Onder meer in Roosendaal, Breda, Eindhoven, Tilburg, Oss, Rijen en Den Bosch. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

19.32 - Bushokje vernield in Helmond, veel politie op de been

Op de Paulus Potterstraat in Helmond is maandagavond een bushokje vernield. Ook is er geprobeerd brand te stichten in bosjes in de buurt. De politie is er in grote getale aanwezig.

19.26 - Albert Heijn XL in Helmond eerder dicht

De Albert Heijn XL in Helmond is eerder gesloten vanwege de aangekondigde rellen.

19.17 - Burgemeester Elly Blanksma van Helmond noemt geweld onacceptabel

De burgemeester van Helmond, Elly Blanksma, noemt de gebeurtenissen in Helmond van zondagavond onacceptabel. "Deze gewelddadigheden hebben voor mij niets met het recht op demonstreren te maken. Geweld tegen politiemensen en hulpdiensten is volstrekt onacceptabel", aldus de burgemeester in de verklaring. "Door het kordate optreden van de politie was de situatie snel onder controle. Er zijn 9 mensen aangehouden en zo mogelijk worden andere relschoppers via camerabeelden opgespoord."

19.12 - Vooral jongeren die in Eindhoven rondhangen

Volgens de politie zijn het maandag vooral jongeren die rondhangen in het centrum van Eindhoven, zo meldt de verslaggever van Omroep Brabant.

19.09 - Helmonders spreken zich ook uit tegen rellen

Helmonders hebben zich uitgesproken tegen de aangekondigde rellen van maandag. Verschillende groepen laten weten van plan te zijn hun stad te verdedigen tegen "alles wat niet bijdraagt aan vreedzame protesten."

19.05 - Drukte bij stadion in Tilburg

Drukte bij het stadion in Tilburg. vergroot

19.00 - Aanhouding in Eindhoven

Een man die bij het Eindhovense station een tegel uit de grond wilde halen om mee te gooien, is direct aangehouden. De man was alleen bezig met zijn actie. Agenten waren direct in de buurt om hem te stoppen en op te pakken.

18.59 - Jongeren op de been in Helmond

In Helmond zijn ongeveer twintig jongeren bijeen op de Jan van Goyenlaan. Er is daar een bushokje gesneuveld dat met stenen kapot is gegooid, zegt een getuige. De sfeer is grimmig. Er zouden nog meer jongeren onderweg zijn.

18.57 - Grote groep mensen verzamelt zich in Tilburg

Een groep van zo'n honderd mensen heeft zich verzameld bij het stadion in Tilburg. Het zou gaan om een harde kern Willem-II fans. Ze staan daar om het stadion te beschermen. Mensen zouden namelijk hebben aangekondigd dat ze het stadion in brand willen steken.

18.51 - MediaMarkt Tilburg gesloten uit voorzorg

De MediaMarkt in Tilburg is uit voorzorg eerder gesloten. Dat meldt een van de medewerkers. Er zou een telefoontje zijn binnengekomen van iemand die zei dat de MediaMarkt een doelwit zou zijn voor plunderingen maandagavond. Dat zou rondgaan in meerdere groepschats. Na dat telefoontje is de winkel rond vijf uur 's avonds gesloten en zijn alle medewerkers naar huis gegaan.

18.50 - Thebe vraagt medewerkers niet te fietsen

Thuiszorgorgansiatie Thebe heeft de avonddiensten van haar medewerkers vervroegd en ze gevraagd niet meer op de fiets naar hun cliënten te gaan. Dat hebben ze gedaan nadat een van de medewerkers zondagavond in Tilburg een vuurwerkbom voor haar auto gegooid kreeg. De vrouw is uiteindelijk door de politie weer naar huis gebracht.

18.48 - Gemeente Eindhoven roept op weg te blijven

De binnenstad van Eindhoven is uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. De gemeente roept mensen op om weg te blijven uit de stad.

18.27 - Politie roept op niet te rellen

Wijkagent Marc de Wit uit Den Bosch roept iedereen op om thuis te blijven in plaats van te rellen. Ook de politie Roosendaal doet deze oproep.

18.13 - Noodverordening in Breda

Burgemeester Paul Depla van Breda heeft een noodverordening afgekondigd vanaf vijf uur 's avonds. Dit in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie. Deze geldt in de wijken Centrum, Hoge Vucht, Doornbos-Linie, Tuinzigt en Haagpoort. De burgemeester heeft dit besloten omdat er is opgeroepen om de openbare orde in de stad te verstoren. Zondagavond waren er ook al rellen in Tuinzigt.

"Met afschuw heb ik gekeken naar de beelden van de rellen in ons land, en helaas ook in onze stad. Met gezond verstand is niet te begrijpen dat deze relschoppers hun eigen stad vernielen, daarbij geweld gebruiken en angst zaaien", aldus burgemeester Depla in een verklaring.

18.04 - Stichting Vak G pikt plunderen niet

17.56 - KS79 en Amigos dos Amigos spreken zich uit tegen relschoppers

17.50 - Verdachten opgepakt voor oproepen tot rellen

De politie heeft maandag een 23-jarige Tilburger en een 35-jarige man uit Bavel opgepakt die ervan worden verdacht op sociale media te hebben opgeroepen om te komen rellen. Ze werden kort na elkaar aangehouden in hun woning.

17.49 - Mogelijk rellen in Raamsdonksveer

Op sociale media gaan berichten rond dat er om zeven uur 's avonds wordt gereld in Raamsdonksveer. "Neem alles mee wat je kan: vuurwerk, stenen, wapens", zo staat er in de oproep.

17.48 - Supermarkt in Tilburg dicht uit angst voor rellen

De Plus aan het Pieter Vreedeplein in Tilburg is maandag eerder gesloten, uit angst voor rellen. Dat melden ooggetuigen aan Omroep Brabant.

17.32 - Mogelijk ook rellen in Asten

Er gaan ook berichten op sociale media rond dat er vanaf negen uur 's avonds rellen starten in Asten. Horecaondernemers zouden alvast hun terras naar binnen halen, zodat dat niet vernield kan worden.

17.28 - Noodbevel ingesteld in Rijen

In Rijen heeft burgemeester Derk Alssema een noodbevel ingesteld voor de bebouwde kom en het sportpark. Ook daar is namelijk opgeroepen om maandag te komen rellen. Mensen kunnen vanaf vijf uur 's avonds op straat worden gevraagd om mee te werken een preventieve fouillering. Ook houdt het noodbevel in dat iedereen vanaf zeven uur 's avonds de bevelen van de politie op straat direct moet opvolgen. Het noodbevel geldt tot dinsdagochtend half vijf.

17.10 - Politie massaal op de been in Eindhoven

De politie is in grote getale aanwezig in het centrum van Eindhoven. De Bijenkorf op het 18 Septemberplein wordt afgegrendeld. Er is ME op het plein en ook het waterkanon staat al paraat. Rond het station zijn tientallen agenten op de been. De politie probeert rellen zoals zondagavond te voorkomen door massaal aanwezig te zijn in de Eindhovense binnenstad. Er staan grote lichtmasten op het 18 Septemberplein, het het hele plein kunnen verlichten. Verschillende mensen, veelal in zwarte kleding, worden preventief gecontroleerd door agenten.

17.03 - Terrassen worden naar binnen gehaald

Ondernemers in Breda en Tilburg bereiden zich alvast voor op mogelijke rellen. De spullen van terrassen worden daar naar binnen gehaald uit angst voor vernieling.

16.26 - Politie en Facebook houden oproepen in de gaten

De politie houdt alle oproepen om maandagavond opnieuw te protesteren tegen de avondklok in de gaten. Alle berichten die rondgaan op sociale media worden gevolgd, ook de berichten waarin niet expliciet wordt aangezet tot geweld. Zo kan er worden ingeschat waar extra inzet nodig is. Facebook zegt de oproepen die aanzetten tot geweld te verwijderen. Mensen kunnen ook zelf bij Facebook berichten melden, die dan worden beoordeeld.

16.15 - Burgemeester Eindhoven: doe burgerplicht en geef relschoppers aan

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven roept mensen op hun "burgerplicht" te doen. "Als u figuren kent die hebben deelgenomen aan de rellen, geef ze aan." De burgemeester van de stad die zondag te maken kreeg met geweld, plunderingen en vernielingen, reageerde maandag voorafgaand aan het Veiligheidsberaad emotioneel. "Mijn hart huilt. Ik loop al lang mee in het openbaar bestuur. Ik heb heel, heel, heel veel meegemaakt, maar dit overschrijdt elke grens."

16.00 - Noodverordening in Roosendaal

In Roosendaal geldt maandagavond een noodverordening nadat er online werd opgeroepen om te komen rellen in de stad. Dat laat burgemeester Han van Midden weten in een verklaring. De rellen zouden gepland zijn vanaf zes uur 's avonds. "Ik ben hierover verbaasd, teleurgesteld en bezorgd. Vanzelfsprekend sta ik in nauw contact met de politie en het Openbaar Ministerie over het bewaken van de openbare orde en veiligheid van iedereen", aldus de burgemeester.

15.50 - Politie wordt veel getipt over nieuwe locaties rellen

De politie ontvangt maandag veel tips over nieuwe locaties waar mogelijk rellen losbreken. Ze vraagt mensen die mogelijke nieuwe rellen willen doorgeven dit alleen te doen als ze over serieuze, concrete informatie beschikken. Omdat maandag veel mensen bellen of mailen met de politie is een lange wachtrij ontstaan. "Houd de lijnen vrij voor degene die het echt nodig hebben", is het advies. "Het is erg druk. Veel mensen bellen ons om zaken door te geven en dat is hartstikke goed natuurlijk. Daar kunnen we ons voordeel mee doen", zegt een woordvoerster van de korpsleiding.

12.27 - Oproepen om te rellen in Roosendaal, Breda, Tilburg en Den Bosch

Er gaan maandag oproepen rond om te rellen en plunderen in Roosendaal, Breda, Tilburg en Den Bosch. Dat gebeurt via berichtenkanaal Telegram. Vanaf het einde van de middag zijn daar onrustige uren te verwachten. Tijden en plekken worden aangekondigd met teksten zoals 'Iedereen de straat op' en 'Wees paraat'. De gemeente is op de hoogte van de berichten en zit erbovenop.

