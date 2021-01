Iedereen wil Tonnie (78) helpen nadat haar autootje werd vernield door relschoppers

Wachten op privacy instellingen... Het autootje van Tonnie van Gestel werd vernield bij rellen. Volgende Vorige vergroot 1/2 Relschoppers vernielden het autootje van de 78-jarige Tonnie

De 78-jarige Tonnie van Gestel uit Tilburg West wordt overspoeld met berichten van mensen die haar graag willen helpen. De achterruit van haar autootje werd zondagnacht vernield toen relschoppers Tilburg onveilig maakten. Ze is er helemaal kapot van.

"Ik zie de beelden nog steeds voor me", vertelt Tonnie dinsdag aan Omroep Brabant. "Ik slaap er slecht van." Haar autootje betekent haar vrijheid, omdat ze angstig is om over straat te gaan. Zeker sinds corona.

Die vrijheid werd haar zondagnacht afgenomen. Haar omgeving was de brandhaard van de rellen in Tilburg-West. Relschoppers vernielden een bushokje, staken een auto in brand en gooiden ruiten aan diggelen.

Crowdfunding

Veel mensen trekken zich het lot van Tonnie aan. Er werd onder meer een crowdfundingsactie opgezet, waarmee al meer dan 3500 euro is ingezameld. Daarnaast melden zich ook allerlei mensen om de kapotte achterruit van de auto te vervangen of om de reparatiekosten te betalen.

"Ongelofelijk dat er zo veel lieve mensen zijn, waar je geen erg in hebt", zegt Tonnie. Ook Pascal, de zoon van Tonnie, is geëmotioneerd door de hulpacties. "Mijn moeder is in shock, ik denk dat ze het nog niet helemaal kan bevatten. Maar het is goed om te zien dat er toch hele goed mensen op de wereld zijn."

Ruit is vervangen

Inmiddels is alle hulp niet meer nodig: een gulle gever heeft de autoruit van Tonnie al vervangen en betaald. Het bedrag van de crowdfunding gaan Tonnie en haar zoon gebruiken om andere mensen te helpen. Hoe precies, dat weten ze nog niet.

