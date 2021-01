Justitie wil schoonzoon van Klaas Otto 12 jaar de gevangenis in

De verdachten van onderzoek Kandinsky (tekening: Adrien Stanziani) vergroot

Het openbaar ministerie (OM) wil dat de schoonzoon van Klaas Otto twaalf jaar de gevangenis in gaat. Paul G. zou de grote man achter het 'dodelijk drugslab' in Hechtel-Eksel zijn geweest en nog twee andere labs. Rondom de inwoner van Bergen op Zoom ontdekte de politie een fors misdaadnetwerk.

Donderdag presenteerde het OM alle bewijs in dit onderzoek dat de codenaam Kandinsky heeft gekregen. Het voorlezen van de 70 pagina's tellende aanklacht duurde meer dan vier uur.

Dodenlab

De bekendste beschuldiging ging over het Belgische drugslab met de drie doden. Paul G. (36) was daar nooit gezien. Maar voor het OM was hij onmiskenbaar de grote man op de achtergrond.

Paul G. had vanaf de zomer van 2018 ontmoetingen met Harvey P. uit Valkenswaard, een goede vriend van Paul uit de tijd dat ze bij motorclub No Surrender zaten.

Volgens de politie had deze Harvey de dagelijkse leiding van het drugslab in Hechtel-Eksel. Maar hij had geen geld: Paul G. wel.

Schelden

Eind januari 2019: één dag voor de ontdekking van het Belgische lab, was bij sommige verdachten al bekend dat er iets gruwelijk was misgegaan. Op telefoontaps die dag is Paul G. scheldend te horen. Hij is boos op zijn vriendin en staat 'onder grote druk'. Volgens het OM weet hij dan dat het foute boel is.

Als het lab in het nieuws komt raakt G. in paniek. Hij vreest dat zijn kameraad Harvey is overleden, stapt in de auto naar Budel, Bergeijk, Overpelt, Valkenswaard: niet zo ver van het lab.

'Jonge jongens dood'

De politie ontdekte daarna diverse berichten over het lab. De vriendin van Paul, de dochter van Klaas Otto, chatte er volop over. Zo stuurde ze een bericht naar de moeder van Paul. "Er zijn jonge jongens dood door zijn toedoen" (..) "En met die gedachte moet ik leven". Even later chatte haar schoonmoeder: "is dat verhaal van die dode jongens waar?" De vriendin reageerde met; "Ja".

Volgens het OM was dit geen rancuneuze, boze bui van een dronken vriendin, zoals Paul G het eerder omschreef.

Later zag de politie nog iets geks: de vriendin van Paul G. zocht in haar mobieltje naar nieuws over het lab in Esch.

Eigen gewin

Beide officieren van justitie benadrukten op de zitting dat Paul G. niet direct verantwoordelijk is voor de dood van de drie mannen. maar ze noemden hem wel 'moreel verantwoordelijk'.

"Hij heeft jonge laboranten gerekruteerd. Hij heeft ernstig gebrek aan normbesef. Het is iemand die alleen gaat voor eigen geldelijk gewin, " zei het OM.

Want G. was investeerder in drugslabs en leverde mogelijk grondstoffen. "Hij was thuis in de wereld van M en A", zoals xtc en speed in criminele kringen worden genoemd.

G. reageerde donderdag vol onbegrip op de onverwacht hoge eis.

Drugstransporten

Het OM verdenkt de Bergenaar verder van drugsritten met onder meer xtc-pillen naar Frankrijk. En meer dan negen jaar witwassen door onder meer handel in dure Rolexhorloges.

Paul G. is één van de in totaal negen mannen die deze week in terecht staan in de rechtbank van Breda. Laboranten, financiers en een boekhouder. Er werden straffen tegen ze geëist van. 240 uur werkstraf tot zes jaar cel.

Drie labs

Volgens het openbaar ministerie (OM) vormden ze diverse drugsbendes die drie drugslabs runden:

-Het speedlab in Hechtel-Eksel. Dat draaide mogelijk twee maanden. Drie Brabantse laboranten waren gestikt door koolmonoxidevergiftiging.

-Een speedslab in Esch. Dat bestond misschien al anderhalf jaar. Laboranten waren drie Zeeuwen Walter P. (63) alias 'De Duitser' en de huurder uit Hengelo. Investeerders waren Paul G. en twee garagehouders uit Tiel.

-Een xtc-lab annex opslagplaats in het Zeeuwse Rilland. Ook hier waren twee Zeeuwse mannen bij betrokken. Investeerder hier was Paul G. Hij heeft dat ook bekend.

Bezorgde ouders

Het bewijs bestaat uit talloze telefoontaps, chatberichten, bakens onder auto's en dna in de labs. Bovendien zagen observatieteams Paul G. met diverse verdachten praten. Opmerkelijk genoeg hoorde de recherche in de telefoontaps diverse bezorgde ouders van de jongste verdachten, veelal twintigers. De ouders toonden zich boos en bezorgd over hun zonen en waar ze mee bezig waren.

Paul G. zelf was niet persoonlijk bezig met drugsmaken. Ook zijn schoonvader Klaas Otto is geen verdachte.

Mr X

Vier verdachten spraken tijdens de rechtszaak over 'Mr X.' die aan de touwtjes trok. Daarmee werd Nicky S. bedoeld, hoofdverdachte uit de kettingzaagmoord. Het OM zegt dat er onvoldoende bewijs tegen de man is in deze zaak.

Later volgen de pleidooien. In Den Bosch loopt nog een rechtszaak tegen Harvey P. en een laborant uit Esch.

