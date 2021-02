Kleinfisjenie! Carnaval vier je dit jaar ‘gewoon’ bij Omroep Brabant

Carnaval met Jordy en Betty in het Fijnfisjenie Café Betty en Jordy trapten op 11-11 het carnavalsseizoen af. (Foto: Omroep Brabant) Volgende Vorige vergroot 1/2 Carnaval met Jordy en Betty in het Fijnfisjenie Café

Carnaval vier je dit jaar, net als altijd, samen met Omroep Brabant. Dus in gezelschap van het feestduo Jordy en Christel, Kruikenstad in Koor en het Keiebijters Kletstoernooi, bijvoorbeeld. Vanwege het coronavirus verloopt het feest der feesten niet helemaal hetzelfde als voorgaande jaren, maar ook nu is Omroep Brabant dé carnavalszender van Brabant.

Jessica Ranselaar Geschreven door

Om een beetje in de stemming te komen én om carnaval toch te vieren, hebben we allerlei moois voor je in petto.

Carnaval Vurraf

Op 3 en 10 februari kijken Jordy en Christel vooruit naar carnaval. Natuurlijk is het anders, maar het belangrijkste is: wat kan er wel?

Dit jaar is er een unieke editie van Keiebijters. (Foto: Omroep Brabant) vergroot

Keiebijters Kletsverhaal

Het weekend voor carnaval is er ook het nodige moois te zien bij Omroep Brabant. Zo kun je zaterdagavond een speciale editie van Keiebijters kijken. Natuurlijk staan de hilarische kletsen centraal in dit programma. Zonder publiek maar wel met de gebruikelijke, geweldige humor van de kletsers. Een unieke editie die je zeker niet mag missen.

Ze zien los!

De zondag voor carnaval staat in het teken van het ontroerende Ze zien los! Een film over de eeuwigdurende liefde voor een unieke, oeroude paardenrace in het Brabantse dorp Boxmeer. Het verhaal gaat over thema’s als gemeenschapszin, familiebanden, trots en rivaliteit.

Carnavalshart

Carnaval: het volksfeest waar rangen en standen wegvallen en iedereen verbroedert. Het carnavalshart blijft ook in 2021 kloppen. Van Roermond tot Roosendaal, de serie Carnavalshart reist kriskras door de zuidelijke provincies om de ziel van carnaval te belichten. Je ziet de serie iedere dag van maandag 8 februari tot en met vrijdag 12 februari.

3 Uurkes Vurraf (Foto: Twan Spierts) vergroot

3 Uurkes Vurraf

Natuurlijk openen we carnaval met 3 Uurkes Vurraf. Helemaal coronaproof dit jaar. Het publiek host dit jaar niet door de tent van Hotel Pullman Eindhoven Cocagne maar door de eigen huiskamer. Een aantal van die huiskamers is te zien op de Vidiwall. Vrijdag 12 februari om 15.00 uur trappen we af.

Fijnfisjenie café live (en hoogtepunten)

Het Fijnfisjenie café is dicht, zoals alle café’s in Brabant. Toch zijn bardame Christel en presentator Jordy er om met alle Brabantse carnavalsliefhebbers herinneringen op te halen en vooruit te kijken naar betere tijden. Dat doen ze op zaterdag 13 en zondag 14 februari tussen 18.45 en 20.00 uur. Dan maken we ook bekend welk historisch tv-fragment jullie het allerbeste vonden en welke carnavalswagen de meeste stemmen heeft gekregen.

Carnavalsconcert philharmonie zuidnederland

Carnaval in Brabant en carnaval in Limburg zijn normaal gesproken twee wat verschillende, maar even mooie feesten. Dit jaar, op zondag 14 februari, slaan de provincies de handen ineen. Onder leiding van dirigent Enrico Delamboye geeft het orkest philharmonie zuidnederland een uniek carnavalsconcert waar het bekende carnavalsrepertoire en gevarieerde klassieke muziek elkaar afwisselen. Solisten zijn de Limburgse Brigitte Heitzer en onze eigen René Schuurmans.

Het verdriet van Oeteldonk

Op zondag zie je ook de documentaire Het verdriet van Oeteldonk. De makers gaan bij doorgewinterde Bossche carnavalsvierders op zoek naar de ziel van dit bijzondere volksfeest. En naar het verdriet, omdat het dit jaar niet doorgaat.

Kruikenstad in Koor was in 2020 weer een mooi feestje. (Foto: Omroep Brabant) vergroot

Kruikenstad in Koor

Op carnavalsmaandag zingen we altijd mee met de beste carnavalskrakers vanuit hartje Tilburg. Een mooie traditie die ook dit jaar niet doorgaat. Maar gelukkig hebben we de beelden nog van afgelopen jaren!

I love carnaval

Altijd al benieuwd geweest naar de belevenissen van bekende Brabanders tijdens carnaval? In ‘I love carnaval’ vertellen onder anderen Frans Bauer, Frank Lammers, Kluun, Cornald Maas, Do en oud-voetballer Björn van der Doelen daar smakelijke verhalen over. Verder komen er deskundigen aan het woord over de tradities, kleding en gekke gewoontes tijdens carnaval. Je ziet ‘I love carnaval’ op carnavalsdinsdag.

Je ziet het, ook dit jaar ben je voor alles rondom carnaval bij Omroep Brabant aan het goede adres!

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.