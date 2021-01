Coronanieuws: Grapperhaus bezoekt Den Bosch, kabinet wil basisscholen op 8 februari weer openen

Minister Grapperhaus maakt een praatje met ondernemers en politie in Den Bosch. vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

831 nieuwe besmettingen in Brabant.

Kabinet wil basisscholen op maandag 8 februari weer openen.

Minister Grapperhaus heeft de de Graafsewijk in Den Bosch bezocht.

Er liggen 340 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, iets minder dan een dag eerder.

16.56 - Minister Grapperhaus bezoekt Graafsewijk in Den Bosch

Minister Grapperhaus bezocht vrijdag de Graafsewijk in Den Bosch. Hij stak bewoners en ondernemers die zijn getroffen door de rellen een hart onder de riem. Zo sprak hij met wijkagenten en docenten, maar ook met de eigenaar van friettent De IJsbeer, een van de bedrijven die maandag tijdens de rellen werd bekogeld met stenen.

Grapperhaus en de eigenaar van De IJsbeer. vergroot

15.46 - Hoekstra: basisscholen in principe open in tweede week februari

Demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra zegt dat er wel 'iets heel raars' moet gebeuren willen de basisscholen op 8 februari niet open kunnen. "Ik vind dat we alles op alles moeten zetten om dat gerealiseerd te krijgen." Natuurlijk moeten alle verschillende belangen tegen elkaar worden afgewogen, zegt Hoekstra, tevens lijsttrekker van het CDA. Maar hij noemt de kans dat de scholen open kunnen 'zeer groot'.

Andere ministers zijn voorzichtiger. Onderwijsminister Arie Slob zegt het advies van het Outbreak Management Team af te willen wachten. Eerst moet bevestigd worden dat kinderen de nieuwe virusvariant niet sneller doorgeven dan de bekende, aldus Slob. Ook minister Tamara van Ark van Medische Zorg is nog niet heel optimistisch over het openen van de scholen en kan 'niet beloven' dat die versoepeling er al begin februari komt.

15.21 - 831 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn sinds donderdag 831 nieuwe coronabesmettingen geteld. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. Dat zijn er dertien minder dan de dag ervoor.

14.50 - Doordeweeks de helft minder mensen op straat tijdens avondklok

Het aantal Nederlanders dat nog op straat gaat na negen uur 's avonds is doordeweeks gehalveerd sinds de avondklok is ingevoerd. Mensen gaan vroeger op de avond - als ze nog wel naar buiten mogen - op sommige tijden wel iets vaker de deur uit vergeleken met vorige week. Dat meldt het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP), dat hiervoor 10.000 mensen van 16 jaar en ouder volgt met een app. Afgelopen woensdag begaf 3 procent van de Nederlanders zich op straat toen de avondklok van kracht was, tussen negen uur en halfvijf. Een week eerder was dat nog 6,4 procent.

14.00 - Nederlands coronavaccin beschermt 66 procent tegen virus

Het coronavaccin dat door farmaceut Janssen uit Leiden is ontwikkeld, biedt 66 procent bescherming tegen het coronavirus. Dat meldt moederbedrijf Johnson & Johnson op basis van de proeven. Nederland heeft 11,3 miljoen doses van het middel besteld . Het percentage is behoorlijk lager dan bij andere middelen. De al goedgekeurde vaccins van Pfizer/BioNTech en van Moderna bieden volgens de proeven ongeveer 90 procent bescherming.

12.30 - Contract EU met AstraZeneca over levering coronavaccins openbaar

Het contract dat de Europese Unie heeft gesloten met coronavaccinfabrikant AstraZeneca is openbaar gemaakt. Over de overeenkomst, die op verzoek van de farmaceut tot dusver geheim was, was veel te doen sinds AstraZeneca aankondigde voorlopig veel minder vaccins te kunnen leveren dan afgesproken.

In het contract, dat de Europese Commissie vrijdag publiceerde, is weggestreept hoeveel doses AstraZeneca levert, en wanneer en uit welke fabriek. EU-bronnen zeggen dat het Brits-Zweedse bedrijf 80 miljoen doses beloofde in de eerste drie maanden van het jaar, of eigenlijk zelfs 120 miljoen. AstraZeneca kondigde vorige week aan niet meer dan 31 miljoen doses te kunnen produceren door vertraging in een Belgische vaccinfabriek.

12.00 - De Jonge komt burgemeesters bijpraten over vaccinatiebeleid

Coronaminister Hugo de Jonge komt de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen maandag bijpraten over de vaccinatiestrategie. Zijn toelichting staat los van de ophef die er momenteel is over de trage start van het vaccinatieprogramma, aldus een woordvoerster van het beraad. De Jonge schuift met enige regelmaat aan bij het overleg van de voorzitters van de veiligheidsregio's en deze afspraak was al gemaakt, zegt zij. De Jonge kondigde vrijdag aan dat er vaart gemaakt gaat worden met het inenten.

11.40 - Opnieuw lichte daling in Brabantse ziekenhuizen

Er liggen 340 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, tien minder dan een dag geleden. Dat maakte het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) donderdag bekend. Het totaalaantal daalt sinds afgelopen maandag. Er zijn de voorbije 24 uur totaal 37 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Acht coronapatiënten zijn sinds donderdagochtend overleden, 32 mensen zijn uit het ziekenhuis ontslagen en vijf patiënten zijn overgeplaatst.

11.30 - GGD: testuitslagen, bron- en contactonderzoek vertraagd na datalek

De maatregelen die de GGD neemt om zijn systemen beter te beveiligen na het datalek dat deze week bekend werd, gaan een vertraging betekenen van het bron- en contactonderzoek en het doorgeven van testuitslagen. Dat meldt de NOS.

De koepel van de GGD's voert beperkingen door in zijn computersystemen en dat heeft gevolgen, zegt de GGD GHOR Nederland: "Beperkingen in toegang van mensen tot gegevens vertraagt de snelheid waarmee wij ons werk kunnen doen en verlengt de doorlooptijden. Bijvoorbeeld de snelheid waarmee we testuitslagen kunnen doorgeven en testafspraken kunnen maken."

10.50 - Verdachte goederen bij teststraat Hilversum

Bij een teststraat in Hilversum zijn verdachte goederen aangetroffen. Dat meldt de politie. Die heeft uit voorzorg de omgeving afgesloten en doet onderzoek naar de goederen. De vondst bij de teststraat aan het Colosseum werd iets voor tien uur gemeld bij de politie. Vanwege de afzetting is de teststraat nu niet bereikbaar. Wie de melding deed en wat er precies is gevonden, zegt een politiewoordvoerder niet.

10.00 - EMA: geen zorgen over veiligheid coronavaccin Pfizer

Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech kan veilig gebruikt worden, er zijn geen nieuwe bijwerkingen ontdekt. Dat concludeert de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), in de eerste maandelijkse update na de toelating van het middel. Onder meer in Noorwegen zijn enkele tientallen ouderen overleden na toediening van het vaccin, maar volgens het EMA was dat niet een gevolg van het vaccin. Ze hadden al ernstige gezondheidsklachten en sommige mensen kregen al palliatieve zorg toen ze gevaccineerd werden, concludeert het EMA.

07.42 - 50.000 mensen van 85 tot 89 jaar uitgenodigd voor vaccinatie

De eerste 50.000 mensen uit de groep in de leeftijd van 85 tot en met 89 jaar ontvangen vrijdag een uitnodiging voor een coronavaccinatie, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze kunnen vervolgens zelf een afspraak maken voor de vaccinatie via de GGD. Op de GGD-vaccinatielocatie krijgen ze het coronavaccin van BioNTech/Pfizer toegediend. Ook op zaterdag en in de komende week worden nog uitnodigingen verstuurd naar de 85- tot 89-jarigen. In totaal krijgen ongeveer 258.000 mensen in deze leeftijdscategorie een uitnodiging.

07.40 - Avondklok Antwerpen had alleen effect op aantal besmettingen binnenstad

De avondklok die de afgelopen zomer gold in de provincie Antwerpen heeft voornamelijk rechtstreeks effect gehad op het aantal besmettingen in de binnenstad van Antwerpen. In de randgemeenten of andere steden van de provincie had de avondklok nauwelijks invloed, blijkt uit een evaluatie die de kranten Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad hebben ingekeken.

"De avondklok is effectiever als er meer besmettingen zijn. In de andere steden in de provincie Antwerpen was er nauwelijks een effect", concludeert de evaluatie opgesteld door gouverneur Cathy Berx, infectioloog Wim Flipse en arts Maaike van Overloop.

06.41 - Winkelverkopen hard gestegen ondanks coronacrisis

De Nederlandse detailhandel heeft zijn verkopen vorig jaar het sterkst opgevoerd sinds 2001, ondanks de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd de omzet vooral gestuwd door een flinke plus bij de supermarkten. Daarnaast is er online veel meer verkocht. Alles bij elkaar groeide de omzet in de detailhandel met 5,9 procent.

06.20 - Kritiek ic-artsen op vaccinatiebeleid kabinet

Het kabinet zet het beperkte aantal vaccins verkeerd in. Hoogbejaarden krijgen voorrang ten koste van jongere patiënten. Tot grote ontsteltenis van ic-artsen, vertellen ze aan BNR. Zij wijzen erop dat 50- tot 70-jarigen het vaakst op de ic liggen en de meeste levensjaren te winnen hebben. Bovendien vermindert het huidige beleid de druk op de ic's niet.

06.08 - 'VWS koopt ondermaatse sneltesten, houdt betere testen buiten deur'

Slechts vijf sneltesten voor corona zijn door de overheid goedgekeurd, waaronder die van fabrikant Abbott. Deze test voldoet niet aan de officiële eisen. Toch heeft het Ministerie van VWS er miljoenen setjes van aangeschaft voor de GGD's, bovendien zonder aanbesteding. Fabrikanten met kwalitatief betere testen worden van de markt geweerd. Dat is in strijd met het Europees recht, stelt hoogleraar Pieter Kuypers tegenover Follow the Money.

06.00 - Rode Kruis gaat helpen bij vervoer naar priklocaties

Het Rode Kruis gaat vanaf volgende week helpen bij het vervoer naar vaccinatielocaties van de GGD. De service is bedoeld voor mensen die vanwege een fysieke of psychische beperking daar niet op een andere manier kunnen komen. Zij kunnen om hulp bij het vervoer vragen als ze een afspraak maken voor de inenting.

04.56 - 'Crisisbestrijding corona kwam langzaam op gang'

Vroege signalen in het begin van de coronacrisis werden niet voldoende op waarde geschat. Dat stond een succesvolle crisisaanpak in de weg, is te lezen in Trouw. Onderzoekers van de Universiteit Leiden constateren dat signalen als de verplaatsing van het virus van China naar Italië en de verspreiding met carnaval te weinig alarmbellen deden afgaan. Bovendien lukte het niet snel genoeg om bestuurlijke crisisstructuren op te tuigen.

04.12 - Minister belooft vaccinatie-achterstand komende weken in te halen

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge baalt van de trage start van het vaccinatieprogramma en belooft dat de komende weken de achterstanden van de inentingen met het coronavaccin zullen worden ingehaald. Volgens hem wordt er 'de komende twee tot drie weken meer weggeprikt dan er binnenkomt'. dat zegt hij in het AD. Dit zou betekenen 'dat we met een paar weken bij zijn'.

03.30 - Toezichthouder EMA komt met oordeel over derde coronavaccin

Nederland en de andere landen in de Europese Unie horen vrijdag of een nieuw coronavaccin op de markt kan worden gebracht. De toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, komt dan met een oordeel over het vaccin AZD1222 van farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. Over het vaccin is de laatste tijd veel te doen. Er zijn leveringsproblemen en ook over de effectiviteit van het middel zijn twijfels ontstaan.

03.09 - Lockdowns zorgen voor verdubbeling spaartegoeden

Door de coronamaatregelen hebben Nederlanders vorig jaar massaal geld opgepot. Omdat het nog amper mogelijk was om bijvoorbeeld uit te gaan of verre reizen te maken, daalden de uitgaven. Huishoudens zetten daardoor bijna 42 miljard euro op hun betaal- of spaarrekening. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder, meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

02.25 - Verspilling vaccins lager dan verwacht

Ongeveer drie procent van de momenteel ruim 203.000 toegediende vaccins wordt verspild. Dat meldt het RIVM. Intussen zetten organisaties alles op alles om het getal zo laag mogelijk te houden, want met alle verontrustende berichten over minder leveringen is iedere vaccindosis goud waard, is te lezen in De Telegraaf.

02.05 - GGD wil stoppen met softwaresysteem vanwege datalek

De GGD'en gaan zo snel mogelijk stoppen met het softwaresysteem HPzone, dat gebruikt wordt voor het bron- en contactonderzoek. Dat zegt Ellis Jeurissen, landelijk portefeuillehouder bron- en contactonderzoek van de GGD'en vrijdag tegen NRC. De onthullingen over het datalek van de GGD gaven volgen Jeurissen de doorslag om zo snel mogelijk over te gaan naar een nieuw softwaresysteem.

01.08 - 'Vaccineren kan veel sneller'

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, denkt dat het vaccinatietempo flink opgeschroefd kan worden. Doordat zeven prikken in plaats van vijf uit een flacon gehaald kunnen worden, heeft Nederland volgens hem tot nu toe 700.000 vaccins, waarvan er 200.000 inmiddels zijn gebruikt. De rest kan binnen een week weggewerkt worden, zei Kuipers in het programma Jinek.

00.01 - Aantal overledenen in 2020 ruim 15.000 hoger dan verwacht

In 2020 zijn in Nederland 169.000 mensen overleden, dat zijn er ongeveer 15.000 meer dan vooraf werd verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De oversterfte was volgens het CBS het hoogst tijdens de eerste en tweede golf van het coronavirus en tijdens de hittegolf in de zomer. De oversterfte ligt een stuk hoger dan in jaren met een grote griepuitbraak, zoals in 2015 en 2018. In 2015 overleden er ongeveer 5400 mensen meer dan verwacht en in 2018 lag de oversterfte op 2500.

23.41 - Novavax claimt coronavaccin met hoge effectiviteit

Het coronavaccin van het Amerikaanse vbiotechbedrijf Novavax beschermt bij negen op de tien mensen tegen COVID-19, stelt het bedrijf op basis van een klinische test in het Verenigd Koninkrijk. Het middel zou bijna net zo effectief zijn tegen de Britse variant van het virus, zou uit voorlopige resultaten blijken. Bij de proef waren 15.000 mensen tussen 18 en 84 jaar oud betrokken. De resultaten worden naar verwachting gebruikt bij de aanvraag voor goedkeuring van het Novavax-vaccin in het Verenigd Koninkrijk, de EU-lidstaten en andere landen.

