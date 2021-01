Dood van baby Luna: kinderarts handelde correct en is niet meer voorwaardelijk geschorst

Luna (archieffoto) vergroot

In het hoger beroep over de dood van baby Luna uit Vught heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondsheidszorg in Den Haag vrijdag uitspraak gedaan. Het college vindt dat de kinderarts van het Jeroen Bosch Ziekenhuis correct heeft gehandeld en schrapt de eerdere voorwaardelijke schorsing. De waarschuwing die drie gynaecologen kregen, blijft wel gehandhaafd.

Baby Luna werd in 2014 geboren in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en overleed na tien dagen als gevolg van zuurstofgebrek tijdens de bevalling. In 2019 spanden de ouders Chris en Marloes Schuiling een zaak bij het Regionaal Tuchtcollege aan tegen tien artsen van het ziekenhuis. De artsen hadden in de ogen van de ouders gefaald tijdens de zwangerschap en tijdens de bevalling.

Schrapt schorsing

Het Regionaal Tuchtcollege in Eindhoven schorste in 2019 een kinderarts voorwaardelijk en gaf drie gyneacologen een waarschuwing. Zowel de ouders van Luna als drie van de vier artsen gingen daarop in beroep bij het Centraal Tuchtcollege. Die vindt nu dat de kinderarts correct heeft gehandeld en schrapt nu de voorwaardelijke schorsing. De waarschuwing voor de drie gyneacologen blijft staan.

Kort na de behandeling van de zaak door het Regionaal Tuchtcollege in 2019 sprak Omroep Brabant met moeder Marloes Schuiling. “Het is nu duidelijk dat er grote fouten zijn gemaakt. We krijgen gelijk en dat is heel fijn”, zei ze destijds. Ondanks die reactie gingen de ouders in hoger beroep omdat ze vonden dat de gynaecologen er met een waarschuwing licht vanaf kwamen. Ook drie van de vier artsen gingen in beroep.

