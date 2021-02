Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven dinsdag een persconferentie over de coronamaatregelen. Deze zal onder meer gaan over het opengaan van de basisscholen en kinderopvang. Kijk hier vanaf 19.00 uur live mee naar de persconferentie.

De persconferentie gaat onder meer over de basisscholen en de kinderopvang die vanaf maandag 8 februari weer open mogen. Daarnaast komt er meer duidelijkheid over of de niet-essentiële winkels vanaf die dag ook open mogen voor het afhalen van bestellingen.

De avondklok komt ook ter sprake. Die geldt nu in principe tot 10 februari, mits de besmettingen niet stijgen. Het is nog onzeker of het kabinet deze versoepeling tijdens de persconferentie al durft aan te kondigen. Mogelijk volgt een beslissing pas in het weekend.