'Ineens 120 berichten, dan is er iets aan de hand', Matwé Middelkoop in quarantaine in Melbourne

In plaats van zijn eerste wedstrijd van dit jaar te tennissen, is Matwé Middelkoop in de aanloop naar de Australian Open in Melbourne opgesloten in zijn hotelkamer. De reden? Een medewerker van het hotel waar hij zich voor aanvang van het toernooi bevond - een van de accommodaties waar de tennissers hun tweeweekse quarantaine uitzitten die verplicht is na hun aankomst in Australië - blijkt besmet met het coronavirus. Daarop werden alle vijfhonderd tennissers en medewerkers van de organisatie die daar ook waren in quarantaine geplaatst.

"Woensdagavond ging ik rond halfelf 's avonds naar bed. Ik was helemaal klaar voor mijn wedstrijd, de eerste van dit jaar. Ik had me goed verzorgd... Maar toen ik om halfacht wakker werd, zag ik ineens 120 berichten op mijn telefoon", vertelde de Bredase tennisser donderdagochtend in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant. "Dan denk je: oeh, er is iets aan de hand."

'Nou, daar gaan we'

Hij kreeg vervolgens te horen dat naar aanleiding van het positieve coronageval - "Iemand die positief testte nadat wij daar al weg waren" - iedereen die in het Grand Hyatt-hotel had gezeten, opgesloten moest worden. "Spelers, coaches, officials, noem maar op. Allemaal in quarantaine, tot further notice. Toen dacht ik: nou, daar gaan we..."

Hoe hij zijn tijd nu doorkomt, in zijn hotelkamer? "Vooral met het oplossen van de hele situatie. Ik heb geen Netflix, haha. Je bent bezig met Zoom-calls. We hebben direct contact met de toernooidirecteur. Die geeft ons veel informatie, gelukkig."

Ontzettend knap

Matwé kreeg te horen dat hij zich om elf uur moest melden in een ander hotel, om daar gelijk een coronatest te doen. "Hoe ze dat logistiek voor elkaar hebben gekregen, om in de nacht zeshonderd mensen te laten testen plus vervoer en alles, dat is ontzettend knap."

De uitslag van die coronatest heeft hij nog niet binnen. "Nee, ik zit opgesloten en ben old school in mijn kamer aan het wachten op de uitslag." Als die negatief uitvalt, mag hij weer het hotel uit om te trainen.

Minions

De grote namen zoals Novak Djokovic en Rafael Nadal hebben het beter getroffen dan Matwé. Die bevinden zich in tegenstelling tot de Bredanaar een luxe resort. "Dat is een pittig onderwerp wat je nu aansnijdt", lachte de Bredanaar. "Privéjets, hele hoteletages... Die zitten heel anders dan wij, minions. Wij zijn maar toernooi-opvulling, haha."

Ondanks alle coronaperikelen gaat toernooidirecteur Craig Tiley er nog altijd vanuit dat het hoofdtoernooi van de Australian op 8 februari begint, zoals gepland. Volgens hem worden de voorbereidingstoernooien in aanloop naar het toernooi vrijdag hervat. Dat geldt eveneens voor de wedstrijden om de ATP Cup, die in Melbourne worden gehouden. Ook de loting voor de Australian Open vindt vrijdag plaats, een dag later dan gepland.

