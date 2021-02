Coronanieuws: 813 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, miljoen positieve testen in heel Nederland

Archieffoto: ANP vergroot

Ook deze zaterdag houden we je in dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op coronagebied in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

813 nieuwe coronagevallen in Brabant, 4130 in heel Nederland.

De miljoenste positieve coronatest van Nederland is zaterdag officieel geworden.

Alle teststraten en vaccinatielocaties zondag dicht vanwege code rood.

16.50 - Catshuisoverleg over avondklok verplaatst

Het Catshuisoverleg over de avondklok en andere coronamaatregelen gaat zondag niet door vanwege het verwachte winterse weer. Het overleg tussen een groot deel van het kabinet en RIVM-baas Jaap van Dissel vindt waarschijnlijk maandag plaats.

Als het kabinet de avondklok wil verlengen, komt hier eerst een debat over in de Tweede Kamer. De avondklok loopt vooralsnog woensdagochtend om 04.30 uur af. Dinsdag zou de Kamer kunnen debatteren over het al dan niet verlengen van de avondklok. Daarvoor lijkt zich al wel een meerderheid af te tekenen.

16.45 - Opnieuw minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur opnieuw afgenomen. In totaal zijn nu 1983 patiënten met Covid-19 opgenomen. Dat zijn er 69 minder dan vrijdag, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zaterdag bekend. De voorgaande dagen nam het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen ook al af.

Van de coronapatiënten liggen er 547 op de ic, dat is een afname van 26 patiënten ten opzichte van vrijdag. Op de verpleegafdelingen liggen 1436 patiënten met Covid-19, 43 patiënten minder dan de dag vorige dag.

Het gemiddeld aantal opnames is in de afgelopen week gedaald. Of dit doorzet blijft onzeker vanwege de Britse coronavariant. "Waar we op dit moment rekening mee houden is dat deze daling nog aanhoudt tot de tweede week van februari. Er is dan gerede kans dat de aantallen weer stijgen en blijven stijgen tot tenminste half maart", zegt LCPS-voorzitter Ernst Kuipers.

16.40 - Onafhankelijke aanbieder houdt teststraten open

Ondanks de sluiting van teststraten van de GGD vanwege code rood blijft het zondag mogelijk een spoedtest wegens het coronavirus te ondergaan. De spoedteststraten op Schiphol en in Bunnik blijven ondanks het winterweer open, meldt de onafhankelijke aanbieder Spoedteststraat.nl.

Volgens een woordvoerder is het absoluut noodzakelijk dat het voor reizigers mogelijk blijft om zich te laten testen. Hij noemt als voorbeelden noodzakelijke zakelijke reizen of reizen in verband met overlijdens of andere familieomstandigheden. Zij mogen niet reizen zonder negatieve coronatest.

15.50 - Chinezen brengen eerbetoon aan klokkenluider corona-uitbraak

Duizenden Chinezen hebben op sociale media een eerbetoon gebracht aan Li Wenliang, een van eerste artsen die publiekelijk alarm sloeg over de uitbraak van het coronavirus en een jaar geleden aan COVID-19 overleed. Li en een aantal andere dokters plaatsten in december 2019 berichten online waarin zij waarschuwden voor een virus dat leek op SARS. Zij werden toen door de politie gewaarschuwd voor het verspreiden van 'geruchten'.

15.30 - 813 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn in onze provincie 813 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat zijn er bijna honderd meer dan een dag eerder, toen waren het er 715 (na correctie).

15.25 - Een miljoen positieve coronatesten in Nederland

De miljoenste positieve coronatest van Nederland is zaterdag officieel geworden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde zaterdag 4130 nieuwe besmettingen. Daarmee is het totale aantal bevestigde gevallen, bijna een jaar nadat het virus in Nederland is opgedoken, gestegen tot 1.001.894.

In werkelijkheid zijn waarschijnlijk veel meer mensen besmet geraakt met het virus. Niet iedereen die klachten heeft laat zich immers testen en sommige mensen dragen het virus bij zich zonder überhaupt klachten te krijgen. Aan het begin van de pandemie was de testcapaciteit bovendien laag. Een test doen was toen vaak simpelweg geen optie.

Nederland is het 21e land ter wereld met meer dan een miljoen positieve tests. De steden met de meeste inwoners tellen ook de meeste besmettingen: Amsterdam staat bovenaan, gevolgd door Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ook in Tilburg, Almere, Eindhoven en Breda is het coronavirus in totaal bij meer dan 10.000 inwoners vastgesteld.

De eerste besmetting in Nederland werd op 27 februari vorig jaar vastgesteld bij een man uit het Brabantse Loon op Zand.

14.30 - Levering vaccins Astra/Zeneca begint weer te lopen

De levering van de vaccins van Astra/Zeneca aan de Europese Unie begint weer ordelijk te verlopen. De EU en het farmaceutische bedrijf raakten in een hoogoplopende ruzie verwikkeld toen het bedrijf niet bleek te kunnen voldoen aan de eerder gemaakte afspraken over de hoeveelheid doses.

Maar de levering is weer op gang en bijvoorbeeld Frankrijk begint dit weekend er werknemers in de gezondheidszorg mee in te enten, nadat vrijdagavond doses waren binnengekomen.

14.20 - Alle teststraten en vaccinatielocaties dicht vanwege code rood

Vanwege het barre winterweer wordt zondag niemand in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. Ook alle teststraten van de GGD'en in het land zijn zondag dicht, meldt GGD-GHOR Nederland, de landelijke organisatie van de GGD'en.

Omdat hevige sneeuwval wordt verwacht, is zondag in het hele land 'code rood' van kracht. Voordat het weeralarm werd afgekondigd, hadden al diverse GGD'en laten weten dat ze test- en vaccinatielocaties uit voorzorg zouden sluiten.

In totaal moet voor zo'n 40.000 mensen een nieuwe afspraak worden gemaakt. De helft van hen had een testafspraak staan, de andere helft zou een prik krijgen. Mogelijk gaat het niet lukken om al die mensen op tijd af te bellen. GGD-GHOR roept mensen die geen telefoontje krijgen op om niet naar de test- of vaccinatielocaties te komen. "Ook na het weekend zullen wij voor u nog een nieuwe afspraak maken."

13.12 - Leerplichtambtenaar niet direct in actie na heropening school

Ouders die hun kind ondanks de heropening van de basisscholen toch thuishouden, bijvoorbeeld uit angst voor het coronavirus, hoeven niet direct de leerplichtambtenaar te vrezen. "Hoewel de leerplichtambtenaar betrokken kan zijn en een rol kan spelen in het gesprek tussen de school en ouders, wordt niet handhavend opgetreden", meldt het ministerie van Onderwijs in een document met vragen en antwoorden over de openstelling.

12.48 - Ziekenhuizen klaar met vaccinatie eerste 40.000 medewerkers

Ziekenhuizen hebben alle circa 40.000 medewerkers in de acute zorgsector die al in aanmerking kwamen voor een coronavaccin hun tweede prik gegeven. "Zij zijn nu volledig gevaccineerd", laat het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) weten. Het gaat om een relatief klein, maar essentieel deel van het ziekenhuispersoneel, iets meer dan tien procent in totaal.

12.00 - Huisartsen in West-Brabant ontvangen vaccinatie coronavirus

Deze zaterdag krijgen alle huisartsen in West-Brabant een vaccinatie tegen het coronavirus. Verschillende huisartsen meldden zich vrijwillig aan om collega’s te vaccineren. Daarnaast komen ook de waarnemende huisartsen, huisartsen in opleiding en chauffeurs van de huisartsenposten aan de beurt dit weekend. In de huisartsenpraktijken verandert er niets voor de patiënten. Omdat niet duidelijk is of je het virus nog kunt overdragen als je ingeënt bent, blijven de huisartsen patiënten helpen met een mondneusmasker op en andere beschermingsmiddelen.

Huisarts Yvonne Maat uit Hoeven vaccineert haar collega Allart Nugteren uit Chaam (foto: Huisartsen Zorggroep Breda). vergroot

11.17 - China heeft officieel nu twee vaccins tegen coronavirus

De Chinese gezondheidsautoriteiten hebben een tweede Chinees vaccin tegen het coronavirus goedgekeurd. Het middel van Sinovac Biotech is een variant van een in december goedgekeurd vaccin van Sinopharm. Overal in de wereld wordt druk aan vaccins tegen het gevreesde virus gewerkt. De bekendste komen uit de stal van Pfizer/BioNtech, onderzoeksinstituut Gamaleja , Moderna en farmaceut AstraZeneca, in samenwerking met de Universiteit van Oxford.

11.03 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen lagen zaterdagochtend 339 coronapatiënten, negentien minder dan een etmaal geleden. Dat maakte het ROAZ zaterdagochtend rond elf uur bekend. De voorbije 24 uur zijn 41 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen, zeven meer dan vrijdag. Dertien coronapatiënten zijn het voorbije etmaal overgeplaatst en 42 werden uit het ziekenhuis ontslagen. Tien coronapatiënten overleden de afgelopen 24 uur in de Brabantse ziekenhuizen, vier meer dan vrijdag.

10.41 - Slob neemt advies 'snottebellenbeleid' OMT over

Demissionair onderwijsminister Arie Slob volgt het advies van het Outbreak Management Team (OMT) op over het aanscherpte 'snottebellenbeleid', schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de nieuwe richtlijn moeten ook kinderen van 4 tot en met 12 jaar thuisblijven als ze klachten hebben die bij een coronabesmetting horen.

Basisschool Het Noorderlicht in Breda (foto: Noël van Hooft). vergroot

09.33 - Avondklok negeren komt automobilist duur te staan

Een 26-jarige automobilist uit Breda kwam het vrijdagavond duur te staan dat hij de avondklok, die is ingesteld om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, negeerde. De man viel agenten rond een uur op vanwege de rijstijl waarmee hij over de Landbouwweg in Oosterhout reed. De man bleek onder invloed van drugs. Hij kreeg een rijverbod en omdat hij een speekseltest weigerde, raakte hij ook nog zijn rijbewijs kwijt. Het negeren van de avondklok was daarnaast ook goed voor een boete.

05.56 - Vakantieplannen voor de zomer

Als het coronavirus geen plannen maakt om ertussenuit te gaan, dan doen we het zelf wel. Dat verlangen naar de zomer lijkt al volop te leven onder Nederlandse vakantiegangers. Veel vroegboekers blijven het liefst in eigen land, dat wel. Maar met een coronaproof camper of kampeerbusje durven we wel de grens over. Dat blijkt volgens Trouw uit cijfers van een rondgang langs de branche.

04.02 - 'Zo'n 82 procent van de jongeren zit tegen een burn-out aan'

Een groot deel van de Nederlandse jongeren staat op instorten en hikt tegen een burn-out aan, dat zegt het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out (NCPSB) zaterdag op basis van nieuw onderzoek. Directeur van het NCPSB Theo Immers vertelt in het AD dat 82 procent van de jongeren dreigt uit te vallen vanwege zware stress.

03.30 - Miljoenste coronageval van Nederland vastgesteld

Het aantal coronagevallen in Nederland gaat zaterdag door de grens van 1 miljoen. Dat gebeurt bijna een jaar na het eerste geval, op dag 346 van de uitbraak in Nederland. Het werkelijke aantal gevallen is waarschijnlijk aanzienlijk hoger. De teller stond vrijdag op 997.803 bevestigde besmettingen. In de afgelopen week kwamen er gemiddeld ongeveer 3900 gevallen per etmaal bij. Nederland is het 21e land in de wereld met meer dan een miljoen positieve tests.

01.15 - Basisschoolkinderen met klachten moeten toch thuisblijven

Basisschoolkinderen moeten bij verkoudheidsklachten toch thuisblijven en zich laten testen. Dat adviseert het Outbreak Management Team in een nieuwe handreiking over het zogenoemde snottebellenbeleid op scholen, die maandag weer opengaan. Eerder deze week meldde de koepel voor basisscholen dat het snottebellenbeleid veel discussie veroorzaakte onder leraren. Die waren ongerust over hun eigen veiligheid omdat leerlingen met lichte verkoudheidsklachten gewoon naar school mochten.

23.13 - 'De verkiezingen moeten doorgaan'

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam vindt dat de komende Tweede Kamerverkiezingen moeten doorgaan. Een paar van zijn collega's spraken donderdag in het NRC hun zorgen uit en willen de verkiezingen van 17 maart uitstellen. Aboutaleb deelt deze mening niet. "Er worden voldoende coronamaatregelen getroffen", zei hij in Jinek. "Oudere mensen kunnen schriftelijk stemmen en er zijn extra kiesdagen. Het laatste wat je moet doen, is de verkiezingen uitstellen."

23.11 - 'VK gaat buitenlandse gasten tweemaal testen op corona'

Groot-Brittannië gaat volgens de krant The Telegraph alle reizigers die het land binnenkomen tweemaal testen op corona in een poging de verspreiding van nieuwe virusvarianten te voorkomen. De regering kondigde eerder op vrijdag al aan dat bezoekers uit de coronabrandhaarden in de wereld vanaf 15 februari verplicht eerst tien dagen in quarantaine moeten. Zij draaien zelf voor de hotelkosten op.

23.10 - 'Vaccineer eerst mannen van 50 jaar en ouder'

Meewerken aan het huidige vaccinatiebeleid druist in tegen de artseneed. De nevenschade van coronamaatregelen is zo groot dat jongere senioren voorrang moeten krijgen, stellen acht huisartsen in een opiniestuk in Trouw. Volgens hen is het beter om eerst 50- tot 75-jarigen te vaccineren, te beginnen met de mannen met onderliggend lijden. Hen als eerste vaccineren zou 'veel meer gezondheidswinst' opleveren omdat zij een veel langere levensverwachting hebben dan 90-plussers.

