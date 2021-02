Coronanieuws: 'Basisschoolkinderen met klachten moeten toch thuisblijven'

Basisschool Het Noorderlicht in Breda (foto: Noël van Hooft). vergroot

Ook deze zaterdag houden we je in dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op coronagebied in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het aantal coronagevallen in Nederland gaat zaterdag door de grens van 1 miljoen.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam vindt dat de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart ondanks het coronavirus moeten doorgaan.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

05.56 - Vakantieplannen voor de zomer

Als het coronavirus geen plannen maakt om ertussenuit te gaan, dan doen we het zelf wel. Dat verlangen naar de zomer lijkt al volop te leven onder Nederlandse vakantiegangers. Veel vroegboekers blijven het liefst in eigen land, dat wel. Maar met een coronaproof camper of kampeerbusje durven we wel de grens over. Dat blijkt volgens Trouw uit cijfers van een rondgang langs de branche.

04.02 - 'Zo'n 82 procent van de jongeren zit tegen een burn-out aan'

Een groot deel van de Nederlandse jongeren staat op instorten en hikt tegen een burn-out aan, dat zegt het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out (NCPSB) zaterdag op basis van nieuw onderzoek. Directeur van het NCPSB Theo Immers vertelt in het AD dat 82 procent van de jongeren dreigt uit te vallen vanwege zware stress.

03.30 - Miljoenste coronageval van Nederland vastgesteld

Het aantal coronagevallen in Nederland gaat zaterdag door de grens van 1 miljoen. Dat gebeurt bijna een jaar na het eerste geval, op dag 346 van de uitbraak in Nederland. Het werkelijke aantal gevallen is waarschijnlijk aanzienlijk hoger. De teller stond vrijdag op 997.803 bevestigde besmettingen. In de afgelopen week kwamen er gemiddeld ongeveer 3900 gevallen per etmaal bij. Nederland is het 21e land in de wereld met meer dan een miljoen positieve tests.

01.15 - Basisschoolkinderen met klachten moeten toch thuisblijven

Basisschoolkinderen moeten bij verkoudheidsklachten toch thuisblijven en zich laten testen. Dat adviseert het Outbreak Management Team in een nieuwe handreiking over het zogenoemde snottebellenbeleid op scholen, die maandag weer opengaan. Eerder deze week meldde de koepel voor basisscholen dat het snottebellenbeleid veel discussie veroorzaakte onder leraren. Die waren ongerust over hun eigen veiligheid omdat leerlingen met lichte verkoudheidsklachten gewoon naar school mochten.

23.13 - 'De verkiezingen moeten doorgaan'

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam vindt dat de komende Tweede Kamerverkiezingen moeten doorgaan. Een paar van zijn collega's spraken donderdag in het NRC hun zorgen uit en willen de verkiezingen van 17 maart uitstellen. Aboutaleb deelt deze mening niet. "Er worden voldoende coronamaatregelen getroffen", zei hij in Jinek. "Oudere mensen kunnen schriftelijk stemmen en er zijn extra kiesdagen. Het laatste wat je moet doen, is de verkiezingen uitstellen."

23.11 - 'VK gaat buitenlandse gasten tweemaal testen op corona'

Groot-Brittannië gaat volgens de krant The Telegraph alle reizigers die het land binnenkomen tweemaal testen op corona in een poging de verspreiding van nieuwe virusvarianten te voorkomen. De regering kondigde eerder op vrijdag al aan dat bezoekers uit de coronabrandhaarden in de wereld vanaf 15 februari verplicht eerst tien dagen in quarantaine moeten. Zij draaien zelf voor de hotelkosten op.

23.10 - 'Vaccineer eerst mannen van 50 jaar en ouder'

Meewerken aan het huidige vaccinatiebeleid druist in tegen de artseneed. De nevenschade van coronamaatregelen is zo groot dat jongere senioren voorrang moeten krijgen, stellen acht huisartsen in een opiniestuk in Trouw. Volgens hen is het beter om eerst 50- tot 75-jarigen te vaccineren, te beginnen met de mannen met onderliggend lijden. Hen als eerste vaccineren zou 'veel meer gezondheidswinst' opleveren omdat zij een veel langere levensverwachting hebben dan 90-plussers.

