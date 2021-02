Kan er al geschaatst worden? Meld het op onze schaatskaart

De eerste Brabanders durfden het dinsdag al aan: schaatsen op natuurijs. Maar waar is het ijs al dik genoeg, en op welke plekken wordt er al geschaatst? Je kunt de plekken waar hat al kan zelf toevoegen op de Omroep Brabant Schaatskaart.

Op het Buntven in Deurne was het dinsdagochtend al raak, er werd geschaatst. Het is misschien wel de eerste plek waar het natuurijs dik genoeg was.