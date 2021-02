Nieuwe kans voor PSV op winnen van een topwedstrijd: ‘Gemotiveerd om te laten zien wat we kunnen'

Coach Roger Schmidt en aanvoerder Denzel Dumfries (foto: OrangePictures). vergroot

PSV staat voor opnieuw een topwedstrijd. Ditmaal treft de ploeg van trainer Roger Schmidt Ajax in de kwartfinale van het bekertoernooi. De elf voorgaande wedstrijden met topploegen uit de Eredivisie, werden niet winnend afgesloten door PSV. Maar Schmidt maakt zich daar geen zorgen over.

Nee, Schmidt kan er weinig aan doen dat PSV de 8 niet-gewonnen topwedstrijden voor zijn komst niet winnend wist af te sluiten. Maar ook onder leiding van de Duitse oefenmeester is PSV er driemaal nog niet in geslaagd om de Nederlandse concurrenten (Ajax, Feyenoord en AZ) te verslaan.

Met de wedstrijd met Ajax in het vooruitzicht, biedt dat vooral een nieuwe mogelijkheid voor PSV en Schmidt om daar verandering in te gaan brengen. Al maakt de 53-jarige Schmidt zich ogenschijnlijk geen zorgen over de toch wel barre reeks.

“We hebben nog genoeg topwedstrijden dit seizoen om dat om te draaien”, stelt hij. “Ik heb meerdere malen de bereidheid en de echte wil gezien die nodig is om wedstrijden te winnen. We moeten nu laten zien dat het niet een regel is dat PSV niet kan winnen in topwedstrijden. We zijn gemotiveerd om in Amsterdam te laten zien hoe serieus we zijn.”

Volgens de Duitse trainer is zijn ploeg dus onwijs gemotiveerd om wat neer te zetten in het bekertoernooi. Schmidt gaf dat zelf al elke keer voorafgaand aan die bekerwedstrijden aan, maar liet dat ook blijken met zijn opstellingen tegen Keuken Kampioen Divisie-ploegen De Graafschap en FC Volendam, waar geen enkele topspeler gespaard werd. PSV neemt de beker serieus, dat is een ding wat zeker is.

En dus wijdde Schmidt ook nog niet uit over zijn beginopstellling woensdagavond in de Johan Cruijff Arena. Ook niet op de keeperskwestie. Lars Unnerstall stond namelijk de voorgaande twee bekerpotjes onder de lat en liet een zeer goede indruk achter. Maar de Duitse doelman krijgt nog niet het etiket ‘bekerkeeper’ op zich geplakt. “Sommige trainers kiezen speciaal voor een bekerkeeper, maar ik niet. Waarom niet? Omdat Unnerstall ook net zo goed in de competitie of in de Europa League onder de lat kan staan.”

De voorbereiding op het topduel met Ajax verliep door de sneeuw en de vorst wel anders dan gepland. PSV heeft door de hevige sneeuwval niet echt kunnen trainen. En dus hebben de al wat langer geblesseerden Mario Götze en Cody Gakpo niet met de groep mee kunnen trainen. Zij zullen er mede daardoor dus zeker niet bij zijn in Amsterdam.

Zonder die impulsen zal PSV dus op jacht gaan naar de eerste halve finaleplek sinds 2013, toen de Eindhovenaren uiteindelijk in de finale door AZ werden verslagen. “Het lijkt en klinkt misschien makkelijk om ‘even’ vijf rondes te winnen en de beker te pakken”, zegt Schmidt daarover. “Maar het verleden toont aan dat PSV het vaak moeilijk heeft in de beker. Niet voor niets hebben ze ook meer landstitels dan bekerwinsten. Maar wij hebben tot nu toe laten zien dat we het toernooi serieus nemen. En om de beker te winnen moet je ook van de beste teams kunnen winnen. We hebben woensdag maar één doel: winnen.”

