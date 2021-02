Coronanieuws: 'Trage vaccinatie kost Nederland veel geld', 341 patiënten in Brabantse ziekenhuizen

Een vaccinatie (foto: ANP 2019/Sem van der Wal). vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Er liggen woensdag 341 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

Vandaag mogen winkels van start met het zogenoemde click & collect.

'Trage vaccinatie kost Nederland veel geld.'

12.59 - Burgemeesters hebben vertrouwen in organisatie verkiezingen

Het Veiligheidsberaad heeft er vertrouwen in dat de verkiezingen voor de Tweede Kamer volgende maand goed en veilig georganiseerd kunnen worden. Als zich rond het coronavirus omstandigheden voordoen waardoor de verkiezingen grote gezondheidsrisico's met zich mee zouden brengen, dan moet het kabinet opnieuw een besluit nemen.

De 25 burgemeesters die in het Veiligheidsberaad zitten vertrouwen er ook op dat er dan een goed besluit wordt genomen, aldus een woordvoerster van voorzitter van het beraad Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.

Volgens de burgemeesters verloopt de voorbereiding voor de verkiezingen waarmee de gemeenten nu bezig zijn goed.

12.57 - Gebak en babydoekjes gewild bij afhalers HEMA en Action

HEMA en Action merken dat respectievelijk gebak en onder meer babydoekjes gewild zijn bij afhalers. De winkelketens zijn vanaf woensdag weer open voor het afhalen van online of telefonisch bestelde producten. Tot grote drukte leidt dat nog niet.

Volgens een woordvoerster van HEMA loopt vooral de verkoop van gebak erg goed. Bij Action gaat het bijvoorbeeld om schoonmaakartikelen, vuilniszakken, babydoekjes en theelichtjes, maar ook sneeuwschuivers, antivries en ijskrabbers.

12.50 - Vijf tips over brandstichting coronateststraat Urk

Bij de politie zijn vijf tips binnengekomen over de brandstichting in een coronateststraat in Urk, op 23 januari. Ze volgen op een uitzending van Opsporing Verzocht, waarin bewegende beelden zijn getoond van verdachten die vernielingen aanrichten en brand stichten in het gebouwtje.

Of er bruikbare informatie bij de tips zit, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Vorige week werd een 21-jarige man uit Emmeloord aangehouden voor betrokkenheid bij de brandstichting. Hij is intussen op vrije voeten, maar blijft nog wel verdachte.

12.50 - Uitblijven griepgolf maar twee keer eerder voorgekomen in vijftig jaar

Hoewel griepepidemieën een jaarlijks terugkerend verschijnsel zijn, telt Nederland dit jaar nog nauwelijks grieppatiënten. Dit blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Nivel. Dat is uitzonderlijk want in de afgelopen vijftig jaar kwam het slechts twee keer eerder voor dat ons land niet werd geteisterd door een griepgolf.

De laatste keer was in het winterseizoen van 2011/2012. Daarvoor moet volgens cijfers van RIVM terug worden gegaan tot 1975/1976.

12.44 - Leids ziekenhuis: coronapatiënten herstellen 'vrij goed' na verblijf op ic

Coronapatiënten die in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben gelegen, herstellen over het algemeen 'vrij goed'. Dit ook na een verblijf op de intensive care. Tot die conclusie komen artsen van het academische ziekenhuis in een analyse van 81 patiënten die tijdens de eerste coronagolf werden behandeld.

Van deze patiënten lagen er 34 op de ic. In het onderzoek is gekeken hoe het zes weken na ontslag uit het ziekenhuis met de patiënten ging. Het virus was bij alle onderzochte patiënten helemaal uit hun systeem verdwenen. "Veel patiënten hebben nog wel last van vermoeidheid en kortademigheid, maar daar blijft het eigenlijk bij", vertelt internist-infectioloog Anna Roukens.

12.22 - 'Briefstemmen voor iedereen met een verhoogd gezondheidsrisico'

Iedereen die vanwege een verhoogd gezondheidsrisico niet naar de stembus kan, zou per brief moeten kunnen stemmen. Dat vindt Ieder(in), de organisatie die opkomt voor mensen met een chronische ziekte of beperking.

Op dit moment mogen alleen zeventigplussers bij de komende Tweede Kamerverkiezingen per brief stemmen vanwege het coronavirus. De Partij voor de Dieren heeft daarover een kort geding aangespannen, omdat zij dit discriminatie vinden.

12.00 - Ziekenhuis heeft het helemaal gehad met nepnieuws

Zuyderland, met ziekenhuizen in het Limburgse Geleen en Heerlen, is helemaal klaar met mensen die bellen over lege ic's. Ook heeft Zuyderland het gehad met verspreiders van nepnieuws over het coronavirus. Het ziekenhuis roept mensen via zijn Facebookpagina op te stoppen met het bellen naar de ic en het lastig vallen van telefonisten. De oproep is om telefoonlijnen vrij te houden voor mensen die echt zorg nodig hebben.

Al weken wordt het ziekenhuis gebeld door mensen die vragen hoeveel mensen er op de ic liggen. Dat komt door nepberichten op sociale media waarin zogenaamde deskundigen beweren dat er helemaal niemand op de ic ligt. Een woordvoerder van Zuyderland noemt dit soort berichten op sociale media 'een belediging voor het hardwerkende personeel'.

11.52 - Er liggen 341 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen

In de afgelopen 24 uur zijn er 34 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen. Daar liggen nu in totaal 341 mensen met COVID-19. Vijftien minder dan de dag ervoor.

Er zijn 46 mensen uit het ziekenhuis ontslagen en acht patiënten werden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Er zijn het afgelopen etmaal zeven overlijdens gemeld. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van het ROAZ.

11.35 - BioNTech begint productie coronavaccin in nieuwe fabriek

Het Duitse BioNTech is begonnen met de productie van het met farmaceut Pfizer ontwikkelde coronavaccin in een nieuwe fabriek in de Duitse stad Marburg. In de fabriek moeten dit jaar 750 miljoen doses van het vaccin worden geproduceerd.

De eerste lading vaccins uit Marburg, ongeveer 8 miljoen doses, moet volgens BioNTech begin april klaar zijn voor distributie. In totaal willen BioNTech en het Amerikaanse Pfizer dit jaar twee miljard doses van hun coronavaccin gaan produceren.

11.33 - Politie gaat bekeuren in Nijmeegse parken

De politie in Nijmegen gaat bekeuringen uitdelen voor groepsvorming in parken in het centrum van de stad. Sinds er sneeuw ligt, verzamelen zich met name in het Kronenburgerpark steeds grotere groepen jongeren en jonge volwassenen.

Groepsvorming is binnen de coronamaatregelen verboden en vanaf woensdag treden politie en handhavers op, zo waarschuwt de gemeente. De afgelopen dagen zijn groepen weggestuurd uit de besneeuwde parken. Ook is een einde gemaakt aan een après-skifeest. Dat verliep volgens gemeente en politie zonder grote problemen, maar nadat dinsdagavond zeshonderd mensen uit het Kronenburgerpark weggestuurd moesten worden, is voor de gemeente de maat vol.

11.30 - Rutte gaat vanavond om zeven uur het gesprek aan met jongeren op Instagram

Rutte wil met jongeren praten over waar zij tegenaan lopen in deze coronacrisis. Vanuit het Torentje nodigt hij jongeren uit om mee te praten.

11.15 - Premier Rutte en minister Grapperhaus spreken slachtoffers coronarellen in Eindhoven

Demissionair premier Mark Rutte en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bezoeken woensdag Eindhoven. Ze spreken daar met agenten, ME'ers en mensen die tijdens de rellen op 24 januari op het 18 Septemberplein het station aan het werk waren. De kabinetsleden vertellen aan Omroep Brabant dat ze zeer onder de indruk zijn van alle verhalen.

LEES OOK: Rutte en Grapperhaus bezoeken Eindhoven na gewelddadige avondklokrellen en plunderingen

10.50 - Notoire avondklokovertreder (20) aangehouden

Een man van 20 uit Roosendaal is dinsdagavond aangehouden omdat hij de avondklokmaatregel overtrad. Dat was niet voor het eerst, zo laat de politie woensdag weten. In de auto waarin hij en een bijrijder zaten, werden lachgasballonnen, messen en een busje met vermoedelijk pepperspray gevonden.

Agenten zagen rond halftien aan de Passenberg een geparkeerde auto staan met draaiende motor en de lampen aan. Reden om een controle uit te voeren. De 29-jarige bijrijder had een lachgasballon aan zijn mond en in de auto zagen de agenten nog meer lachgasballonnen liggen.

De bijrijder kreeg een bekeuring voor het overtreden van de avondklok. Omdat de 20-jarige bestuurder de afgelopen tijd al meerdere malen is bekeurd voor het overtreden van de avondklok, werd hij aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek.

10.40 - Herdenking bombardement Nijmegen zonder publiek

De herdenking van het bombardement op Nijmegen in februari 1944 zal op 22 februari voor het eerst zonder publiek plaatsvinden. Vanwege de coronamaatregelen kunnen er geen overlevenden, nabestaanden of andere belangstellenden bij de anders drukbezochte herdenking zijn, aldus de gemeente Nijmegen.

Op 22 februari 1944 kwamen meer dan achthonderd mensen om het leven toen een bombardement de binnenstad van Nijmegen trof. Duizenden mensen raakten gewond. Het historische centrum van de stad werd verwoest. De bommen waren op de verkeerde plek afgeworpen door de geallieerde bevrijders.

10.32 - Vorig jaar veel minder verkeersboetes

In 2020 zijn minder verkeersboetes uitgedeeld dan in het jaar ervoor, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat om 7,8 miljoen boetes in 2020 tegenover 8,4 miljoen een jaar eerder.

Oorzaak van de daling is volgens het ministerie onder meer de oproep van de overheid om vanwege het coronavirus zoveel mogelijk thuis te blijven. Hierdoor was er vorig jaar gemiddeld genomen minder verkeer op de weg.

Het aantal boetes voor bellen met een telefoon in de hand is wel flink gestegen: van 121.364 in 2019 naar 168.034 in 2020. Een toename die vooral komt door het verbod op fietsen met een telefoon in de hand dat halverwege 2019 inging. De meeste verkeersboetes, 6,4 miljoen, werden vorig jaar uitgedeeld voor te hard rijden.

10.30 - Gemeente Eindhoven verlengt coronasteunpakket

Het Eindhovense college van B&W is van plan het steunpakket voor onder andere ondernemers, sportorganisaties en de cultuursector te verlengen. Dat meldde het college woensdagochtend. De plannen zullen eerst nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Naast de verlenging van de huidige steunmaatregelen, wordt ook een aantal aanvullende maatregelen voorgesteld. Zo wil het college sportverenigingen helpen door voorlopig geen huur te rekenen voor accommodaties die niet gebruikt worden. Daarnaast zijn er plannen voor een eenmalige uitkering voor scholen, die daarmee kunnen zorgen voor betere luchtventilatie in hun panden.

09.52 - Lockdown Duitsland wordt mogelijk verlengd tot 14 maart

Bij topoverleg in Duitsland ligt een plan op tafel om de lockdown in het land te verlengen tot 14 maart. Bondskanselier Angela Merkel overlegt woensdag met de leiders van de zestien deelstaten.

In Duitsland is al maanden een lockdown van kracht om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Scholen en niet-essentiële winkels zijn dicht. Het aantal coronabesmettingen lijkt inmiddels minder hard te stijgen, maar bestuurders maken zich wel zorgen over de verspreiding van nieuwe coronavarianten.

Merkel heeft al duidelijk gemaakt dat het heropenen van basisscholen prioriteit heeft als maatregelen versoepeld kunnen worden.

09.15 - Koningsspelen in aangepaste vorm op 23 april

De Koningsspelen gaan in aangepaste vorm door op 23 april. Dat meldt de organisatie. Vanaf woensdag kunnen alle basisscholen zich inschrijven voor de negende editie.

In welke vorm de spelen plaatsvinden, kleinschalig op school of thuis, hangt af van de situatie met betrekking tot het coronavirus op 23 april, zegt initiatiefnemer Richard Krajicek. "Samen met de scholen en sportaanbieders doen we er alles aan om de kinderen - in deze onzekere tijden - een sportieve en positieve dag te bezorgen. Het is belangrijk om kinderen mee te geven dat een gezond ontbijt en lekker bewegen niet alleen leuk is, maar ook belangrijk."

Het Koningsontbijt gaat dit jaar niet door en wordt verplaatst naar volgend jaar.

09.07 - 'Trage vaccinatie kost Nederland veel geld'

De trage vaccinatie tegen het coronavirus kost Nederland veel geld. Niet alleen duurt de crisis daardoor langer, maar als andere landen eerder uit de crisis komen gaan grote investeringen sneller daarheen, stelt kredietverzekeraar Euler Hermes op basis van eigen onderzoek.

Elke week vertraging ten opzichte van andere landen die verder zijn met vaccineren kost Nederland 900 miljoen euro, aldus de onderzoekers.

09.00 - De regels wat betreft click & collect nog eens op een rijtje

Vanaf vandaag is het mogelijk spullen te bestellen bij winkels en deze vervolgens af te halen, het zogenoemde click & collect. De gemeente Bernheze zet de regels nog eens op een rijtje.

07.20 - Duitsland meldt weer ruim 8000 nieuwe coronabesmettingen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is de afgelopen 24 uur weer opgelopen naar het niveau van een paar dagen eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, registreerde woensdagochtend 8072 nieuwe besmettingen.

Dat is veel meer dan de 3379 gevallen van dinsdag en de 4535 gevallen van maandag. In het weekend meldde het RKI met 8616 gevallen op zondag en 10.485 nieuwe besmettingen op zaterdag wel net zulke hoge aantallen.

07.16 - Heineken gaat 8000 banen schrappen

Biermaker Heineken gaat de komende jaren wereldwijd 8000 banen schrappen, waarvan ongeveer 300 in Nederland. Het concern wil kosten besparen. In totaal werken er ongeveer 85.000 mensen bij het bedrijf.

Heineken verkocht in het coronajaar 2020 zo'n 8 procent minder bier en leed een verlies van 204 miljoen euro.

07.07 - ABN AMRO boekt eerste jaarverlies sinds 2010

ABN AMRO heeft afgelopen jaar voor het eerst in een decennium een jaar met verlies afgesloten. Door de coronacrisis en de lage rente stond het verdienmodel van de bank behoorlijk onder druk. Net als andere banken heeft ABN AMRO afgelopen jaar ook veel geld apart moeten zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald.

Onder de streep kwam het financiële concern uiteindelijk 45 miljoen euro tekort. Een jaar eerder ging nog een winst van meer dan 2 miljard euro in de boeken.

07.00 - Talentcoach vreest verloren wielergeneratie

De jacht op wielertalent wordt bemoeilijkt door de coronamaatregelen. Het afgelopen jaar ontbraken wedstrijden voor nieuwelingen en junioren op de kalender, terwijl het maar de vraag is wanneer er dit jaar weer gekoerst wordt.

Bij scouts, zoals talentcoach Peter Zijerveld van de wielerbond KNWU, ontstaat de vrees voor een verloren generatie.

06.49 - Productie Nederlandse industrie kromp nog maar licht in december

De productie van de Nederlandse industrie is in december nog maar heel licht gekrompen ondanks de tweede coronalockdown. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was sprake van de kleinste krimp op jaarbasis na januari vorig jaar, toen de industrie voor het laatst meer wist te produceren.

De gemiddelde dagproductie was in december 0,2 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder.

06.00 - 'Rommelige vaccinatiestrategie extra mokerslag voor economie '

De haperende organisatie van het vaccineren tegen het coronavirus brengt een extra klap toe aan de economie, meent vakbond CNV. Een half miljoen werkenden voorspelt dit jaar zijn of haar baan te verliezen door het huidige vaccinatiebeleid. Dit blijkt uit een onderzoek van de vakbond onder 2300 werkenden. CNV roept de overheid op om mensen uit de evenementensector massaal in te zetten om het vaccinatiebeleid beter te organiseren.

03.31 - Kort geding over 'discriminatie' rond briefstemmen verkiezingen

De Partij voor de Dieren heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat over briefstemmen tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen. Volgens de partij is er sprake van discriminatie als alleen zeventigplussers vanwege de coronacrisis per brief mogen stemmen omdat zij in de regel kwetsbaarder zijn dan jongere mensen. "Zij worden dan bevoordeeld en dat is in strijd met het kiesrecht." De partij wil dat iedereen deze mogelijkheid krijgt.

03.30 - Winkels weer open voor afhalen bestellingen

Winkels die geen essentiële producten verkopen mogen vanaf deze woensdag open voor het afhalen van online of telefonisch bestelde producten. Dat wordt click and collect genoemd. Er moet minimaal vier uur zitten tussen het bestellen en afhalen, om funshoppen te voorkomen. Winkels waren sinds half december gesloten, toen de tweede corona-lockdown in Nederland inging.

