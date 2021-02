Auto rijdt te ver door en zakt door het ijs in Drunen: 'Hoe krijg je het voor elkaar?'

De bestuurder dacht dat hij nog op de parkeerplaats reed (foto: ingestuurd). vergroot

Hachelijke momenten voor de inzittenden van een auto in Drunen donderdag. Zij - een gezin- kwamen met de auto op een ijsbaan terecht én zakten erdoorheen. De bestuurder zag vanwege de sneeuw niet waar de parkeerplaats ophield en de ijsbaan begon. Dat ijs bleek nog niet sterk genoeg. Diep was het water eronder gelukkig niet, is op een foto te zien.

Dat vertelt een ondernemer die in de buurt een koek-en-zopie-standje opzet voor het weekend. "Ineens hoorden we allemaal geluid. We zagen dat een man te ver was doorgereden en door het ijs van de ijsbaan zakte. Stiekem was het hilarisch om te zien. Hoe krijg je het voor elkaar?"

De onfortuinlijke schuiver trok veel bekijks. Veel schaatsers snelden naar het gezin toe, om te zien of de inzittenden ongedeerd waren. Allen kwamen zonder kleerscheuren uit de auto.

Ook de ondernemer liep ernaartoe: "De bestuurder dacht dat-ie nog op de parkeerplaats reed, zei hij. Door de sneeuw is de overgang met de baan wat minder goed zichtbaar. Maar er schaatsen toch veel mensen. Je zou dan toch zeggen dat je hier iets beter oplet."

Onbekend is hoe de wagen eraan toe is. "Volgens mij heeft een boer hem er later met een tractor uitgetrokken. Eén ding weet ik wel: goed voor zo'n auto kan dit niet zijn geweest."

Ook weggezakt in Someren

In Someren deed zich vanochtend een ongelukje in dezelfde categorie voor. Een soort waterbassin voor regenwater was bevroren, maar door de sneeuw was die niet herkenbaar. Volgens de politie reed een bestuurder daarom door en zakte erin weg. "Gelukkig geen gewonden", schrijft het politieteam in Someren op Instagram. De gemeente Someren treft maatregelen om te voorkomen dat iemand anders dezelfde fout maakt.

