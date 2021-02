Coronanieuws: geen uitspraak over avondklok, 414 nieuwe coronagevallen in Brabant

Premier Rutte en minister Grapperhaus houden een persconferentie over de avondklok (foto: Omroep Brabant). vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De Nederlandse economie krimpt met 3,8 procent in 2020, dat is de sterkste daling ooit gemeten.

De rechter heeft besloten dat de avondklok per direct moet worden opgeheven.

34 Brabanders met corona belandden afgelopen etmaal in het ziekenhuis.

Het kabinet legt zich niet neer bij het verbod op de avondklok, dinsdagmiddag dient nog een zaak.

16.15 - Nog geen uitsluitsel over de avondklok

Viruswaarheid heeft dinsdag de rechter gewraakt over het kort geding rond de avondklok. Daarom kon er geen uitspraak worden gedaan.

16.00 - Bijna 629.000 Nederlanders gevaccineerd

Het aantal Nederlanders dat is gevaccineerd tegen het coronavirus is gestegen naar 628.993. Dat zijn er 124.257 meer dan vorige week, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van de gevaccineerden hebben 154.445 een tweede dosis gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het virus. Dat is een toename van 88.036 ten opzichte van vorige week.

15.55 -Avondklok-lied van Johan Vlemmix

Johan Vlemmix grijpt het verbod op de avondklok aan om een nieuw feestnummer te lanceren. 'Tik tok, tik tok, de rechter wil geen avondklok'.

15.50 - Zorgelijke mutatie van Britse variant duikt op in Nederland

De Britse variant van het coronavirus is zich opnieuw gaan muteren. Die 'zorgelijke' verandering is nu voor het eerst in Nederland vastgesteld. Het gaat om iemand die in de provincie Utrecht positief is getest, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De mutatie kan ervoor zorgen dat de bestaande coronavaccins minder goed werken tegen het virus. Ook de afweer van mensen die genezen zijn, werkt misschien minder goed tegen de nieuwe versie. Dezelfde verandering is eerder gezien bij de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten.

In Groot-Brittannië is de mutatie bij zeker 23 mensen vastgesteld. De 'oude' Britse variant is tot nu toe bij 411 mensen in Nederland vastgesteld. Verder hebben zeker 54 mensen in Nederland de Zuid-Afrikaanse variant opgelopen. De twee Braziliaanse varianten, P1 en P2, zijn tot nu toe bij dertien mensen ontdekt.

15.40 - Minder besmettingen in Brabant, maar beeld door winters weer vertekend

Het aantal besmettingen in Brabant is afgelopen week opnieuw gedaald ten opzicht van een week geleden. In de week van 10 tot en met 16 februari kwamen er 3844 besmettingen aan het licht, de week daarvoor waren het er nog 4273. Het beeld is enigszins vertekend, omdat minder mensen zich afgelopen week lieten testen. Mogelijk weerhield het winterse weer mensen om naar de teststraten te gaan.

Vorige week werden landelijk 25.229 mensen positief getest op corona. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Het aantal meldingen ligt daarmee ongeveer gelijk aan de week daarvoor, toen lag het aantal besmettingen op 24.668.

Steeds meer mensen raken besmet met de besmettelijkere Britse coronavariant. Uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat mensen die daar de Britse variant kregen zieker werden en vaker kwamen te overlijden dan dat het geval was bij de oude varianten.

15.12 - 414 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

Tussen maandag en dinsdagochtend kwamen er 414 nieuwe coronapatiënten bij in Brabant. Dat zijn er een stuk minder dan gisteren, toen ging het om 546 coronagevallen in een etmaal. In het hele land zijn er 2735 nieuwe positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is ruim onder het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen van 3604 nieuwe coronagevallen per dag.

15.08 - Kabinet heeft ''geen moment'' overwogen om te stoppen met de avondklok

Het kabinet heeft ''geen moment'' overwogen te stoppen met de avondklok. ''We doen er alles aan om die avondklok te behouden'', zegt premier Rutte. Hij vreest dat het verdwijnen van de spertijd ''direct ernstige'' en ''onomkeerbare gevolgen'' hebben, vreest het kabinet.

14.41 - Kabinet komt met spoedwet voor de avondklok

Het kabinet komt met een spoedwet om de avondklok te kunnen handhaven. Dat zegt minister Ferd Grapperhaus in een reactie op de uitspraak van de rechter dat de avondklok moet worden opgeheven.

De minister benadrukt dat de avondklok, vastgelegd in een speciale wet, juist ''met de grootste urgentie en spoed'' is ingevoerd. De invoering had wat tijd nodig, bijvoorbeeld om zogenoemde werkgeversverklaring te regelen, zegt Grapperhaus. De rechter oordeelde namelijk eerder vandaag dat er bij de invoering van de avondklok geen sprake was van de bijzondere spoedeisendheid die nodig is om ervan gebruik te kunnen maken.

De spoedwet komt er wat Grapperhaus betreft zo snel mogelijk. De Eerste en Tweede Kamer zijn daarbij aan zet. Het kabinet heeft ook meteen spoedadvies gevraagd aan de Raad van State.

14.07 - Premier Mark Rutte vindt avondklok nog even hard nodig

Premier Mark Rutte roept iedereen ''met klem'' op 's avonds thuis te blijven. Ook als het kabinet er in hoger beroep niet in slaagt de avondklok in stand te houden. Dat zei hij dinsdagmiddag in een persconferentie. ''Ook al berust de avondklok niet op de juiste juridische basis, hij is nog steeds hard nodig'', zei de premier.

''De avondklok geen doel maar een middel. "Het doel is coronavirus zo veel mogelijk onder controle te krijgen zodat we straks al onze vrijheden terugkrijgen op een veilige manier."

Het wegvallen van de avondklok zou volgens Rutte "direct slechte gevolgen" hebben. Het aantal besmettingen is aan het dalen, maar die trend kan zo weer de verkeerde kant opgaan als de besmettelijkere Britse variant ruim baan krijgt. "Het is echt van belang dat we onze sociale contacten zo veel mogelijk beperken."

12.45 - Kabinet legt zich niet neer bij verbod op avondklok, de zaak dient vanmiddag

De overheid wil dat de avondklok gehandhaafd blijft tot er een hoger beroep over de zaak is geweest. De Nederlandse staat heeft daarom aan het gerechtshof gevraagd de uitspraak van de rechter over het opheffen van de avondklok te schorsen in afwachting daarvan. Het hof in Den Haag buigt zich om 16.00 uur over dit zogeheten schorsingsincident.

De rechtbank haalde dinsdag een streep door de omstreden avondklok in een door protestgroep Viruswaarheid aangespannen kort geding.

12.42 - VVD: noodzaak voor avondklok is onverminderd

Volgens fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van de VVD is de avondklok nog steeds nodig. De rechtbank in Den Haag zette dinsdag een streep door de maatregel omdat die onder meer juridisch niet goed onderbouwd is.

"Deze uitspraak gaat over de manier waarop het besluit genomen is. Helaas zegt deze niks over de noodzaak van de avondklok voor de coronabestrijding. Die is onverminderd", laat Dijkhoff weten. "Ik wil vooral nu van het kabinet weten hoe ze dit gaat repareren."

Fractievoorzitter Klaas Dijkhof (foto: Omroep Brabant). vergroot

12.40 - Avondklok kan mogelijk toch blijven via noodverordening

Nu de rechter de overheid heeft opgelegd de avondklok per direct op te heffen, is er mogelijk een andere wettelijke manier om de maatregelen vanavond toch te kunnen behouden. Dat zegt Henny Sackers, hoogleraar strafrecht en criminologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen tegen de Gelderlander.

"Dat is in principe vandaag nog te regelen, stelt Sackers. Gemeenten zouden de avondklok in de noodverordening kunnen opnemen, nu het via de landelijke regelgeving volgens de rechter niet kan. "Het kan dan alleen voor een korte periode gelden.

In principe zou de avondklok per 2 maart worden opgeheven, dus dan zou er van die tijdelijkheid waar de noodverordeningen voor zijn gebruik gemaakt kunnen worden, aldus Sackers. "Dan voer je de avondklok dus in op basis van een andere wettelijke grondslag. Juridisch kan dat. "

Daarvoor zou het Veiligheidsberaad vandaag nog in actie kunnen komen, het landelijk overleg van de veiligheidsregio's waarvan de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls voorzitter is.

12.35 - Ruim 800 middelen tegen Covid-19 in ontwikkeling

In de hele wereld is afgelopen jaar ruim achthonderd keer begonnen met een onderzoek naar een vaccin of een medicijn specifiek tegen Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Daaronder zijn de drie vaccins en nog twee medicijnen die inmiddels door het geneesmiddelenagentschap EMA voor Europa zijn goedgekeurd.

12.19 - Honderden mensen claimen hun avondklokboete terug

Honderden mensen die een avondklokboete hebben gekregen, claimen deze terug of willen haar kwijtgescholden zien. Advocaat Michael Ruperti zegt dinsdag dat hij hun verzoeken rechtstreeks bij minister van Veiligheid en Justitie Ferd Grapperhaus zal indienen. Het vonnis van de rechtbank wordt de basis van die procedure.

Een aantal van Rupertis cliënten heeft de avondklok opzettelijk genegeerd, om een rechtszaak uit te lokken. "Met dit vonnis zijn die zaken overbodig geworden."

Als de minister de verzoeken tot terugbetaling of kwijtschelding niet inwilligt, zal de groep naar de rechter stappen. Volgens Ruperti is er voor de minister ook "een makkelijke weg: alle boetes in één keer van tafel halen".

12.11 - Voorman Viruswaarheid verwacht feestende mensen op straat dinsdagavond

Viruswaarheid-voorman Willem Engel denkt dat er dinsdag avond veel feestende mensen op straat te vinden zijn. ''Ik ben heel blij en opgelucht dat er in Nederland nog iets als rechtspraak bestaat'', zei Engel na de overwinning in de zaak in het programma 1 op 1 van Radio 1.

"De avondklok is er nu per direct af. Ik verwacht nog wel dat het door het regime bestreden zal worden. Maar we staan sterk en ik verwacht dat ze in hoger beroep kansloos zijn. Of het moet gaan zoals in Tsjechië, waar de premier als in een dictatuur de lockdown heeft gehandhaafd. Dat kan maar dat zou een escalerende keuze zijn", stelt Engel.

12.05 - Supermarkten willen langer openblijven nu de avondklok wegvalt

Supermarkten zijn in overleg met het kabinet over de mogelijkheid langer open te blijven na het wegvallen van de avondklok. Volgens een woordvoerder van supermarktkoepel CBL vond de branche het afgelopen weken vervelend dat de winkels eerder dicht moesten, omdat het daardoor overdag drukker werd in de supers. Het CBL hoopt later op de dinsdag meer duidelijkheid te kunnen geven over wat de uitspraak van de rechter over de avondklok betekent voor supermarkten.

12.02 - 35 mensen zijn overleden na hun coronavaccinatie

Er zijn tot nu toe 35 meldingen van overlijden na vaccinatie met coronavaccins, meldt Bijwerkingencentrum Lareb. Het betreft 31 mensen van 80 jaar of ouder en 4 ouderen tussen de 65 tot 79.

''Allen hadden een kwetsbare gezondheid vanwege verschillende hun leeftijd of ernstige en onderliggende ziekten. zij overleden binnen één tot veertien dagen na de vaccinatie'', zegt Agnes kant, epidemioloog en directeur bij Lareb. Volgens haar zijn bij een groot deel van hen de onderliggende gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden.

Kant onderstreept dat overlijden na vaccinatie niet wil zeggen dat het overlijden is veroorzaakt door de vaccinatie. "Bij een deel is de doodsoorzaak niet direct verklaarbaar. Om nog beter inzicht te krijgen in de oorzaak van overlijden, de opgetreden bijwerkingen en de rol van mogelijke andere onderliggende gezondheidsproblemen heeft Lareb meer informatie opgevraagd over de meldingen.''

Een mevrouw wordt gevaccineerd met het coronavaccin (foto: Tessel Linders). vergroot

11.59 - Onbekend wat er gebeurt met 26.000 avondklokboetes

De politie heeft tot eind vorige week bijna 26.000 boetes uitgedeeld aan mensen die tijdens de avondklok zonder goede reden op straat waren. Het is vooralsnog onbekend wat hiermee gebeurt nu de rechter heeft bepaald dat de avondklok per direct moet worden opgeheven.

Agenten schreven de boetes uit vanaf zaterdag 23 januari, toen de avondklok inging. In de eerste volledige week - van 25 tot en met 31 januari - ging het ongeveer om 11.000 boetes. In de twee weken daarna telkens rond de 7300. De boetes die zijn uitgedeeld door boa's zijn niet bekend bij de politie, dus het totale aantal ligt hoger. De hoogte van de boete bedraagt 95 euro.

De avondklok houdt in dat mensen 21.00 uur en 04.30 uur zich niet op straat mogen vertonen, tenzij ze daar een aantoonbaar goede reden voor hebben.

11.44 - VodafoneZiggo profiteert van vraag naar snelle verbinding door veel thuiswerken

Kabel- en telecombedrijf VodafoneZiggo heeft afgelopen jaar de omzet en winst zien groeien. In coronatijd namen klanten die thuis moesten werken en kinderen hadden met thuisonderwijs vaker snellere internetverbindingen af. De netwerken konden die extra druk goed aan.

11.39 - Coronatestservice mag geen sneltesten meer afnemen

Bij de locaties van Coronatestservice mogen geen sneltesten op Covid-19 afnemen, uitvoeren en analyseren in Almere, Badhoevendorp en Utrecht. De inspectie ziet risico's op het gebied van veiligheid en kwaliteit.

De inspectie waarschuwde de organisatie van Q-COMED B.V. al eerder, maar dat ging toen niet over sneltesten. ie werden er toen nog niet afgenomen. Inmiddels is dat dus wel het geval, maar het bedrijf kon niet goed aantonen hoe het kwaliteit en veiligheid bij sneltesten waarborgt.

Coronatestservice mag wel doorgaan met de PCR-testen en antistoftesten. Wel moeten daarbij eveneens verbeteringen worden doorgevoerd, waartoe de inspectie al eerder had opgedragen.

11.37 - BOA's stoppen met handhaven avondklok tot besluit van de minister.

De Nederlandse BOA Bond zegt dat boa's de avondklok niet kunnen handhaven nu de rechtbank Den Haag heeft besloten dat die maatregel moet worden opgeschort. "Wij hebben het net vernomen en zoals het nu lijkt was de besluitvorming niet correct", zegt de woordvoerder van de vakbond. "Wij wachten nu het besluit van de minister af."

Volgens de woordvoerder is er nu te veel onduidelijk over wat er dinsdagavond gaat gebeuren. "Wij zijn een uitvoerende organisatie en doen wat de overheid ons opdraagt." De bond zegt dat ze ook moeten luisteren naar de uitspraak van de rechter.

Arcieffoto. vergroot

11.30 - Aantal in te halen theorie- en praktijkexamens voor autorijbewijs loopt op tot 600.000

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal uitgestelde theorie- en praktijkexamens bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) opgelopen tot meer dan 600.000. Dat staat in een brief die verkeersminister Cora Van Nieuwenhuizen dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Jaarlijks neemt het bureau in totaal 1,5 miljoen van zulke testen af.

Algemeen directeur Alexander Pechtold geeft later op de dag aan enkele uitgenodigde media een toelichting over de cijfers en hoe het CBR de achterstand gaat aanpakken.

Veel mensen lopen hun rijbewijs mis (foto: Omroep Brabant). vergroot

11.25 - Afhaalopties bij winkels zijn geen succes volgens winkeliers

De winkelier open mogen voor het zogenoemde 'click and collect' biedt nauwelijks extra omzet. Op verschillende plekken stoppen winkeliers met de afhaalopties. Volgens de winkelbranchevereniging INretail biedt alleen het heropenen van de winkels op 3 maart uitkomst en is ook de mentale nood bij ondernemers hoog.

11.07 - 34 Brabanders met corona belandden afgelopen etmaal in het ziekenhuis

De afgelopen 24 uur belandden er 34 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis. Dat zijn er 14 meer dan gisteren. In totaal liggen er nu 324 Brabanders met corona in het ziekenhuis.

Twee mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

10.55 - PVV wil spoeddebat na vonnis rechter om avondklok op te heffen

De PVV wil het reces onderbreken voor een spoeddebat met het kabinet. Dat twittert PVV-voorman Geert Wilders.

De grootste oppositiepartij was tegen de avondklok omdat die disproportioneel zou zijn. Ook onder meer SGP, DENK en Partij voor de Dieren keerden zich vorige week tegen verlenging van de avondklok.

10.49 - Geen uitstel opheffen avondklok door hoger beroep

Het instellen van beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag over het opheffen van de avondklok heeft geen opschortende werking. De avondklok moet van de rechter dus per direct worden opgeheven. Dat zegt een woordvoerder van de Haagse rechtbank.

De uitspraak is gedaan door een zogenoemde voorzieningsrechter. Die rechter doet alleen uitspraken in kortdurende procedures bij spoedeisende kwesties binnen het civiele recht en bestuursrecht. Een voorzieningsrechter geeft nooit een definitief oordeel over een geschil. Zijn oordeel is geldig tot er een ander oordeel is.

10.27 - Rechter beslist dat avondklok per direct moet worden opgeheven

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid. De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met Tweede en Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie "zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak".

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de avondklok.

10.20 - Nederlandse export kromp met bijna een procent

De Nederlandse export van goederen in december met 0,9 procent gekrompen op jaarbasis. Daarmee kwam volgens het CBS een drie maanden durende opleving ten einde.

Er werden in de laatste maand van 2020 vooral minder delfstoffen, aardolieproducten, machines en apparaten uitgevoerd dan een jaar eerder. Daar staat tegenover dat er meer chemische producten werden geëxporteerd.

Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export momenteel wel gunstiger dan in december.

10.04 - Consumentenbestedingen dalen flink door coronacrisis

De krimpende economie ging hand in hand met een daling in het aantal consumentenbestedingen. Nederlanders gaven in december 2020 veel minder uit dan in de feestdagenperiode een jaar eerder. Volgens het CBS daalden de uitgaves van consumenten op jaarbasis met bijna twaalf procent.

Die daling kwam met name door de sluiting van de winkels. Toen door de strengere coronamaatregelen veel zaken op 15 december dicht moesten, werd er minder geld uitgegeven aan zogeheten diensten. Denk aan horeca, kappers, bioscopen, pretparken, theaters, dierentuinen, zwembaden en musea. Uitgaven aan diensten zijn goed voor meer dan de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen.

Drukte in de winkelstraten (foto: Omroep Brabant). vergroot

9.47 - Economie kromp in 2020 met 3,8 procent, sterkste achteruitgang ooit gemeten

De Nederlandse economie is in 2020 met 3,8 procent gekrompen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dat de sterkste krimp ooit gemeten. De achteruitgang was in crisisjaar 2009 nog 3,7 procent. Toch is de krimp in Nederland beperkter dan in andere landen. ''Dit komt onder andere door ons omvangrijke steun- en herstelpakket'', zegt minister van Economische Zaken Bas van 't Wout.

In het tweede kwartaal van 2020 was er een krimp van 8,5 procent. Toen werd de economische bedrijvigheid hard geraakt door de eerste lockdown tegen het coronavirus. In het derde kwartaal was er juist een groei. Dat kwam vooral doordat de maatregelen grotendeels waren opgeheven.

07.15 - 'Coronacrisis stuwt vraag naar fietskoeriers en pizzabakkers'

Naar sommige beroepen is er juist veel vraag tijdens de coronacrisis. Volgens uitzendconcern Randstad zijn de functies assistent supermarktmanager, IC-verpleegkundige en fietskoerier met stip binnengekomen op zijn jaarlijkse lijst van kansrijke beroepen.

Dit heeft deels te maken met de heersende pandemie. Door de vele bezorgmaaltijden is er bijvoorbeeld dringend behoefte aan meer pizzabakkers. Los van de effecten van corona bieden de ICT en de techniek al langer meer vacatures dan andere vakgebieden. Ook in de bouw, het onderwijs en de zorg is blijvend veel vraag naar personeel.

Een fietskoerier aan het werk (foto: Omroep Brabant). vergroot

06.00 - Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag weer hoeveel nieuwe coronagevallen in de afgelopen week zijn geregistreerd. Dat aantal blijft ongeveer gelijk, maar dat beeld kan vertekend zijn door het winterweer.

Ruim een week geleden moesten de GGD'en alle teststraten sluiten vanwege kou, sneeuw, snijdende wind en gladheid. Tienduizenden afspraken gingen niet door. Die mensen konden in de dagen erna alsnog worden getest, maar die uitslagen tellen dan waarschijnlijk mee voor de nieuwe week, waarvan het overzicht vandaag komt. Op maandagochtend waren de teststraten ook enkele uren dicht vanwege ijzel, maar het is niet duidelijk hoe groot het effect daarvan is. En als er een effect is, zal dit vooral te zien zijn in de cijfers van komende week.

Het aantal positieve tests is zeven weken op rij gedaald. Eind december kreeg het RIVM in zeven dagen tijd 82.340 meldingen van positieve tests, vorige week waren het er 24.668. Dat komt neer op gemiddeld 3524 per dag. In de zes dagen daarna zijn 22.520 nieuwe gevallen geregistreerd, gemiddeld 3753 per dag.

05.00 - Kinderpersconferentie bij Jeugdjournaal

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven om kwart voor zeven een kinderpersconferentie over corona. Het NOS Jeugdjournaal stelt de vragen aan de bewindslieden. De persconferentie is in dezelfde zaal in het ministerie van Justitie en Veiligheid als waar de andere persconferenties plaatsvinden. Ook nu is er een gebarentolk aanwezig.

04.00 - Coronavaccinatie op Friese Waddeneilanden begint

De eerste inwoners van de vier Friese Waddeneilanden worden vanaf dinsdag gevaccineerd tegen het coronavirus. Een speciale inentingsploeg gaat van het vasteland naar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, zodat de bewoners niet de oversteek hoeven te maken. Over vijf weken krijgen de eilanders de tweede prik en zouden ze beschermd moeten zijn tegen het coronavirus.

In totaal komen ongeveer 1700 mensen in aanmerking voor de vaccinatie.

03.15 - Enorme groei van bedrijven om honden uit te laten

Tijdens de coronacrisis hebben veel mensen een hond genomen. De trouwe viervoeter moet straks als we weer naar het werk mogen, wel uitgelaten worden. Dat lijkt op het eerste gezicht geen probleem, omdat de afgelopen vijf jaar het aantal hondenuitlaatservices met meer dan de helft is gestegen, schrijft De Telegraaf.

Op 1 januari 2016 waren er in Nederland 941 hondenuitlaatservices, op 1 januari 2021 maar liefst 1428, blijkt uit het aantal inschrijvingen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

00.00 - Al 63.000 aanmeldingen voor proeffestivals

Festivalgangers hebben zich massaal aangemeld voor de proeffestivals van Fieldlab Evenementen. De teller stond maandagavond om 19.00 uur al op 63.000, vertelde programmamanager Pieter Lubberts in het televisieprogramma Jinek.

De data voor de eerder al aangekondigde festivals werden maandagmiddag bekend. 13 maart vindt er een dancefestival plaats en op 14 maart wordt een popfestival georganiseerd, allebei op het terrein in Biddinghuizen waar onder meer Lowlands wordt gehouden. Bij de proeffestivals kunnen op beide dagen 1500 mensen zijn, verdeeld in groepen van 500 personen

