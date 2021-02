Coronanieuws: 79 relschoppers en opruiers veroordeeld voor avondklokrellen

Arrestatie op de Grote Markt in Breda (Foto: Omroep Brabant) vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Jongerenorganisaties en sportbonden roepen het kabinet op zo snel mogelijk jongeren in groepen of teamverband te laten sporten bij hun vereniging.

In het Beatrix Theater in Utrecht vindt zaterdag een zogenoemd 'testevenement' met de Bredase cabaretier Guido Weijers plaats.

Tot nu toe zijn er 79 relschoppers en opruiers veroordeeld voor hun aandeel in de avondklokrellen van vorige maand.

De afgelopen 24 uur zijn er 29 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen.

14.25 - Winkeliers en horecabranche boos na uitlatingen De Jonge

Winkeliers en horeca-ondernemers zijn boos dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wel met voorstellen komt om weer publiek toe te laten bij evenementen en sportwedstrijden, maar nog geen perspectief biedt voor een heropening van winkels, restaurants en cafés. Dit laten brancheorganisaties INretail en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) weten naar aanleiding van uitlatingen van De Jonge in De Telegraaf.



13.28 - Achttien relschoppers uit Zeeland-West Brabant veroordeeld

Tot nu toe zijn er 79 relschoppers en opruiers veroordeeld voor hun aandeel in de avondklokrellen van vorige maand. Dat meldt EenVandaag op basis van een rondgang langs alle rechtbanken. De verdachten kregen soms maandenlange celstraffen opgelegd. In drie gevallen volgde vrijspraak. Een aantal zaken is aangehouden voor meer onderzoek.

De meeste verdachten (22) zijn opgepakt in Amsterdam. Van hen zijn er 16 veroordeeld. Op de tweede plaats staat de regio Zeeland-West Brabant: 18 aanhoudingen, 18 veroordelingen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zullen er nog meer veroordelingen volgen.



12.30 - Tweehonderd miljoen vaccins wereldwijd

Wereldwijd zijn tot dusver meer dan 200 miljoen doses van coronavaccins toegediend. Dat gebeurde volgens een telling van het Franse persbureau AFP in minstens 107 landen en gebieden. Bijna de helft (45 procent) van de injecties vond plaats in de rijke G7-landen: de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk. De G7-landen zijn samen goed voor circa 10 procent van de wereldbevolking. De club van industrielanden beloofde vrijdag vaccins te delen met minder ontwikkelde landen.



11.20 - Testbewijzen op grote schaal in april

Vanaf april verwacht het kabinet dat het mogelijk is om "dagelijks enkele honderdduizenden mensen een testbewijs te geven". Op die manier moeten mensen met een negatieve sneltestuitslag de gelegenheid krijgen om bijvoorbeeld naar evenementen en sportwedstrijden te gaan, zegt minister Hugo de Jonge. Het ministerie van Volksgezondheid zei eerder deze week al dat er wordt nagedacht over testbewijzen, mogelijk via een app, en toegangstesten.



11.15 - Er liggen 295 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

De afgelopen 24 uur zijn er 29 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen. In totaal liggen er nu 295 mensen met corona in de ziekenhuizen, 29 minder dan vrijdag.

Er werden het afgelopen etmaal 49 coronapatiënten in Brabant uit het ziekenhuis ontslagen, vijf mensen werden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis en zes coronapatiënten overleden in de afgelopen 24 uur. Dit blijkt zaterdag uit de nieuwe ROAZ-cijfers.



10.15 - Tattooshops willen tegelijk met kappers open

De Nederlandse Brancheorganisatie Tattoo Kunsten gaat uit van gelijktijdige opening met kappers. De belangenvereniging vindt dat tatoeëerders in vergelijking met de kappers een nihil verschil maken als het gaat om verspreiding van Corona. "Wij werken hygiënischer en doen gemiddeld 1,5 klant per artiest per dag. Geen vergelijking met de kappers, waar al snel 16 klanten per dag over de vloer komen", aldus een woordvoerder van de tattoobranche.

09.30 - 'Laat jongeren buiten sporten'

Jongerenorganisaties en sportbonden roepen het kabinet op om zo snel mogelijk jongeren in groepen of teamverband te laten sporten bij hun vereniging. Vaste trainingsgroepen en de sociale structuren van verenigingen zijn voor de meeste Nederlanders cruciaal om regelmatig te blijven sporten en bewegen, zeggen ze. "Jongeren zijn tijdens de coronacrisis aanzienlijk minder gaan sporten, wat een negatieve invloed heeft op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid."

08.30 - Minidocu over wat corona doet met leerlingen dansstudio Oosterhout

Niet alleen winkeliers en horecaondenemers hebben het moeilijk in deze tijd, ook sportscholen en dansstudio's. Zoals De Dansfabriek in Oosterhout. "Toch proberen we er iets van te maken", laat Tamara Snoeren weten. "Wij zien wat de coronacrisis doet met onze leerlingen en besloten een minidocumentaire te maken. Een eyeopener."

08.10 - 'Door coronamaatregelen vergroot taalachterstand vluchtelingen'

D66 in Den Bosch maakt zich zorgen omdat de taalachterstanden bij vluchtelingen met een verblijfstatus, zogenaamde statushouders, door de coronabeperkingen toenemen. Volgens D66 'holt de achterstand achteruit'. De politieke partij roept op de taalachterstand aan te pakken, evenals de achterstand bij het huisvesten van de statushouders. Ook dit baart de partij zorgen. Daarom wordt actie gevraagd van het college van burgemeester en wethouders.

06.00 - 'Bedrijf moet werknemers voor aandeelhouders plaatsen'

Bedrijven die het door de coronamaatregelen moeilijk hebben, kunnen volgens premier Mark Rutte nog geruime tijd op steun rekenen. Ook als de samenleving weer 'open' is. Zo wil hij voorkomen dat ondernemers alsnog omvallen of gedwongen hun levensvatbare bedrijf 'voor een prikkie' moeten verkopen aan investeerders. Dat is te lezen in een online-pamflet. Daarmee zet Rutte uiteen hoe de samenleving na corona er volgens hem uit moet komen te zien.

03.30 - Testevenement Guido Weijers in het Beatrix Theater van start

Zo'n vijfhonderd mensen verzamelen zich zaterdag bij het Beatrix Theater in Utrecht voor een middag ouderwets lachen. Tijdens het tweede proefevenement van Fieldlab Evenementen, een initiatief van zowel de zakelijke- als de publieksevenementensector en de overheid waarbij wordt getest hoe evenementen veilig kunnen plaatsvinden in deze coronatijd, staat Guido Weijers voor het eerst sinds lange tijd weer met zijn show voor een groot publiek.

00.57 - Vaccin aangekomen op alle Caribische eilanden van het Koninkrijk

Coronavaccins die vanuit Nederland zijn verstuurd, zijn vrijdagmiddag (lokale tijd) ook op Sint Maarten, St. Eustatius en Saba afgeleverd. Eerder deze week kregen Aruba, Bonaire en Curaçao al de eerste ladingen. Op Aruba is direct begonnen met vaccineren. Bonaire en Sint Maarten beginnen maandag, op Curaçao . Op Aruba, Curaþao, Bonaire en Sint Maarten worden eerst mensen die werkzaam zijn in de zorg en 60-plussers ingeënt.

23.42 - Senaat steunt spoedwet avondklok, wet dit weekend van kracht

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer steunt de spoedwet over de avondklok, die het kabinet deze week snel in elkaar heeft gezet. De Tweede Kamer keurde de spoedwet donderdag ook al goed. Nadat de wet in het Staatsblad is gepubliceerd, wordt die van kracht. Zo blijft de avondklok in ieder geval overeind tot de ochtend van 3 maart. Het kabinet maakt dinsdag bekend hoe het na die datum verder gaat met de coronamaatregelen.

