Crystal meth lab in centrum Veghel: vieze troep en zoete indringende geur

De garagebox of loods in het centrum van Veghel waar maandagavond een drugslab werd ontdekt bestaat uit twee ruimtes: een grote en een kleine. Het lab waar crystal meth werd geproduceerd, zit in de kleine ruimte. Onze verslaggever die er dinsdagochtend een kijkje nam, beschrijft een enorme vieze troep die ze daar aantrof. Volle en lege jerrycans. emmers en lege shoppers liggen verspreid door de ruimte.

Sandra Kagie & Eva de Schipper Geschreven door

Er hangt nog altijd een zoete indringende lucht. De geur die uiteindelijk ook leidde tot de ontdekking van het lab. Alles wijst erop dat het lab maandag nog volop in gebruik was. Dat blijkt ook wel uit de auto die rond acht uur maandagavond uit de loods wegreed toen agenten er poolshoogte namen. Ze wilden er volgens de politie zo snel vandoor 'dat ze de half openstaande roldeur van de garagebox eruit reden'.

De loods werd maandagnacht en ook dinsdagochtend nog bewaakt door agenten met semiautomatische wapens. Opvallend is dat het lab midden in het centrum van Veghel is ontdekt. Een huishoudelijke winkel zit om de hoek en bewoners van verschillende appartementen kijken uit op de loods.

Specialisten ontmanteling

Dinsdagochtend vroeg zijn specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) nog niet bezig met onderzoek en het ontmantelen van het lab. Daar zijn ze maandagavond mee begonnen. En vermoedelijk zullen ze er dinsdag nog een groot deel van de dag mee bezig zijn, zo gaf de politie eerder al aan.

Een achterbuurman geeft tegenover onze verslaggever aan niet verbaasd te zijn over de vondst van het drugslab bij hem in de buurt. De garagebox is volgens hem twee maanden geleden gekocht door een nieuwe eigenaar en vervolgens verhuurd.

'Boel meteen dichtgetimmerd'

"De nieuwe huurders zijn toen meteen begonnen met het dichttimmeren en dichtkitten van de de boel." Ook werd volgens hem een luchtbehandelingsinstallatie geplaatst. "Ik wist dat wat daar gebeurde, niet klopte", vertelt hij. "Maar je hebt iets op heterdaad nodig. Gisteren rook een buurman die geur en hij heeft de politie gebeld."

De politie was er daarna volgens de man snel. "Toen ze aankwamen, werd er niet opengedaan. Toen probeerden ze een deur te forceren. Terwijl ze dat deden, reed ineens die bus door die garagedeur naar buiten. Dat ging echt heel hard. Er had daar niemand moeten staan."

'Veel gevaarlijker'

De achterbuurman dacht eigenlijk dat het in de garagebox om hennep zou gaan. Dat het om crystal meth gaat, noemt hij 'veel gevaarlijker'.

