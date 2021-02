‘Zelfs de ballenjongens moeten top zijn', bij PSV moet alles in het teken staan voor Europees succes

Eran Zahavi scoorde afgelopen donderdag tweemaal (foto: ANP). vergroot

Bij PSV moet donderdagavond alles en iedereen scherp en in topvorm zijn om door te gaan in de Europa League. De Eindhovenaren moeten minimaal twee keer scoren om zich te plaatsen voor de laatste zestien en vrijdag mee te kunnen gaan in de loting.

Het vertrouwen in een goede afloop voor de Eindhovenaren is bij vaste PSV-volgers Willy van de Kerkhof en Aad de Mos best groot. “Maar dan moet Schmidt wel de beste elf spelers opstellen”, is Van de Kerkhof duidelijk. “Ik snap de wisselfilosofie van Schmidt nog niet echt, maar ze zijn zeker in staat om van Olympiakos te winnen, want zo goed vond ik die Grieken niet.”

Ook De Mos ziet kansen voor PSV. De oud-voetbaltrainer gelooft dat de aanvallers van de Eindhovenaren drie doelpunten kunnen maken. “En dat moet ook, want PSV krijgt de laatste tijd altijd wel minimaal één goal tegen. De balans klopt niet in het elftal, daarom zijn ze kwetsbaar op de counter.”

"Griekse voetballers zijn temperamentvol en kunnen snel in paniek raken."

Binnen de Eindhovense ploeg leeft de gedachte en overtuiging dat men die 4-2 achterstand goed kan maken. Zo was Mario Götze woensdag op de persconferentie er zeker van dat PSV, net als Olympiakos vorige week, ook vier keer kan scoren. “We hebben dit seizoen pas twee keer in eigen huis verloren. We weten hoe sterk we hier zijn. Dat geeft ons veel vertrouwen.”

Belang Götze

En juist de aanwezigheid van Götze kan De Mos en Van de Kerkhof bekoren. “Het geeft mij een goed gevoel dat hij er bij is en fit is”, zegt De Mos. “En dat voel ik al buitenstaander. Moet je nagaan hoe dat moet voelen voor zijn teamgenoten. Hij is gewoon heel belangrijk voor dit jonge PSV.”

“Maar ook hier geldt dat Götze wel opgesteld moet worden”, zegt Van de Kerkhof. “Vanavond en zondag tegen Ajax heb je hem gewoon nodig, dan moet hij spelen.”

Ballenjongens moeten in vorm zijn

PSV zal minimaal twee keer moeten zien te scoren en kan dus niet afwachtend gaan spelen. “Van de trainer en de basisspelers, tot de wisselspelers en zelfs de ballenjongens, iedereen moet scherp en in topvorm zijn”, vindt De Mos.

“Ze zullen in een hoog tempo moeten spelen om die Grieken kapot te spelen. En een vroeg doelpunt kan de wedstrijd helemaal op z’n kop gooien. Ze zijn temperamentvol en kunnen snel in paniek raken, zeker bij een dusdanige tegenslag. Dat kan echt een voordeel voor PSV zijn.”

Maar volgens Van de Kerkhof gaan we allereerst een voorzichtig PSV zien. De oud-voetballer denkt dat bij PSV veel belang hecht aan een beginfase zonder tegenslagen. "En daarna kunnen we wel een opportunistisch PSV gaan zien. Het is toch erop of eronder. Dat is het mooie aan Europese wedstrijden. Laten we hopen dat PSV erin slaagt om door te gaan."

