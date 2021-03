Marijn was stagiair in het ziekenhuis, door corona moest hij vol aan de bak

Marijn Franse moest zijn stage stopzetten (foto: Karin Kamp). Marijn Franse moest zijn stage stopzetten (foto: Karin Kamp). Volgende Vorige vergroot 1/2 Marijn Franse moest zijn stage stopzetten (foto: Karin Kamp).

Marijn (20) is ondanks zijn jonge leeftijd een ‘ervaren rot’ in de teststraat. Zijn verpleegkunde stage in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven was op de helft toen de coronacrisis oplaaide. “Ineens was iedereen in het ziekenhuis nodig voor coronapatiënten. Mijn begeleiders op de afdeling interne geneeskunde ook.” Voor al het personeel werd het ineens zo druk dat er niet meer genoeg tijd en aandacht was voor de begeleiding van stagiairs.

Het onvermijdelijke gevolg was dat de stage van Marijn werd stopgezet. Dat gaf hem de mogelijkheid om zich aan te melden bij de teststraat. “Vanwege mijn ervaring in het ziekenhuis had ik aan een halve inwerkdag genoeg. Ik kon meteen aan de slag.”

“Het was flink doorwerken, maar we waren allemaal supergemotiveerd."

Hij trof een ploeg medewerkers met allerlei achtergronden. “Er zat van alles tussen: business-studenten en horecapersoneel, maar ook oud-ambulanceverpleegkundigen.”

Het was heel druk in die eerste golf, geeft hij toe. “Voor iedereen was het flink doorwerken, maar we waren allemaal supergemotiveerd. Dit ging ergens over, we wilden allemaal ons steentje bijdragen.”

De enorme teamspirit staat hem nog steeds helder voor de geest. “We begonnen heel klein, met een minimaal tentje en tachtig medewerkers. Dat heb ik zien groeien naar de enorme teststraat die we nu hebben met vierhonderd medewerkers. Het is gaaf om die groei naar zo’n mega-operatie mee te kunnen maken.”

“Dit is een kans die je maar één keer krijgt.”

Vanwege zijn medische ervaring en opleiding kreeg Marijn al snel meer verantwoordelijkheden. “Ik doe nu de omloop. Dat betekent in de teststraat dat je dagcoördinator bent.” Als een collega erom vraagt geeft hij met plezier ook wat medische uitleg. “Dan willen ze weten hoe dat nou zit als je zo’n wattenstaafje gebruikt. Die kennisoverdracht vind ik erg leuk.”

Zo gemotiveerd als hij was toen hij vorig jaar begon, zo enthousiast is hij nog steeds. “Dit is een kans die je maar één keer krijgt.”

