Coronanieuws: scholen mogen weer open, omzet horeca nooit eerder zo gedaald

Ook op deze eerste dag van maart houden we via je dit liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Brabant telt sinds zaterdag 729 nieuwe besmettingen.

In de ziekenhuizen in onze provincie waren zondagochtend 287 coronapatiënten opgenomen, zeventien meer dan zaterdag.

De voorbije 24 uur zijn in die ziekenhuizen 27 nieuwe coronapatiënten opgenomen, zes corona patiënten overleden het afgelopen etmaal.

7.15 - Omzet horeca nooit eerder zo teruggevallen

De omzet in de Nederlandse horeca is vorig jaar door de coronacrisis met ruim een derde gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat het voor de branche om de sterkste krimp ooit. De terugval was zeven keer groter dan de omzetdaling van 2009 bij de vorige crisis.

Sinds half oktober kunnen cafés en restaurants alleen nog maar open zijn voor afhalers en het laten bezorgen van maaltijden. Mede hierdoor kelderden de opbrengsten in het slotkwartaal van vorig jaar met bijna 44 procent vergeleken met de periode daarvoor. Vooral cafés hebben het de laatste tijd zwaar. Zij hebben in de laatste drie maanden van 2020 meer dan 70 procent minder omgezet dan een kwartaal eerder. Restaurants, die nog profiteren van afhaal- en bezorgmaaltijden, boekten een kleine 57 procent minder omzet. Hotels noteerden een min van dik 51 procent.

Overige horecasectoren zakten minder ver terug. Dan gaat het bijvoorbeeld om uitbaters van vakantiehuisjes en kampeerterreinen. Volgens het CBS liep de omzet in deze groep met bijna een kwart terug. Fastfoodrestaurants verloren op hun beurt iets minder dan 20 procent aan omzet en kantines en cateringbedrijven maakten een krimp van ongeveer 14 procent door.

7.00 - Onderzoek schuldhulpverlening zzp'ers

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, begint een grootschalig onderzoek naar de gemeentelijke schuldhulpverlening aan zzp'ers. Hij krijgt signalen dat zij worden geweigerd of dat schuldhulp voor deze groep zelfs nog niet bestaat. Zzp'ers kunnen hun ervaringen met de toegang tot de schuldhulp van de gemeente vanaf maandag bij hem melden.

De ombudsman verwacht dat vooral zelfstandige ondernemers de komende periode voor hulp en ondersteuning bij gemeenten zullen aankloppen. "Door de crisis zullen veel zzp'ers ondanks het steunpakket financieel kopje onder gaan", zegt Van Zutphen. "Maar een deel van de gemeenten lijkt de dienstverlening aan ondernemers nog nauwelijks op orde te hebben." Van Zutphen vindt dat gemeenten daarom voldoende deskundigheid en capaciteit in huis moeten halen, zodat zij goed voorbereid zijn op de verwachte grote toestroom van zzp'ers.

6.30 - 'Controleer gegevens vóór aangifte'

Het is heel belangrijk dat particulieren en ondernemers die aangifte doen voor de Inkomstenbelasting, hun vooraf ingevulde gegevens extra goed controleren. Door de coronacrisis is 2020 voor veel mensen een jaar met grote veranderingen geweest, waardoor een extra controle noodzakelijk is, zo waarschuwt de Belastingdienst.

De afgelopen tijd viel bij 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers de blauwe enveloppe op de mat, waarmee ze opgeroepen werden om aangifte te doen. Zij hebben daarvoor tot 1 mei de tijd, tenzij om uitstel wordt gevraagd.

Door de coronacrisis kan er vorig jaar voor veel mensen veel veranderd zijn, zoals verlies van inkomen. Het kan ook voorkomen dat iemand bijvoorbeeld voor de eigen woning een betaalpauze met zijn hypotheekverstrekker heeft afgesproken. Dat kan weer van invloed zijn op de renteaftrek. Voor ondernemers wordt in de aangifte rekening gehouden met de steunmaatregelen in verband met de coronacrisis.

6.20 – Scholen voortgezet onderwijs gaan weer open

De scholen in het voortgezet onderwijs en mbo gaan deze maandagochtend weer open. Alle leerlingen kunnen minimaal één dag per week weer fysiek naar school. Middelbare scholieren krijgen minimaal één dag per week fysiek les en zoveel meer als mogelijk. Scholen kunnen ervoor kiezen om op externe locaties les te geven, zoals sportzalen of kerken, op basis van dezelfde voorzorgsmaatregelen als in de school.

Studenten in het mbo kunnen één dag in de week les krijgen op de locatie van de school. Hierbij blijft de mondkapjesplicht bij verplaatsing in de school van toepassing. Het kabinet heeft hiervoor vorige week het licht op groen gezet. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) is de maatregel veilig en verantwoord, op voorwaarde dat iedereen in de scholen 1,5 meter afstand houdt.

In het hoger onderwijs is ook grote behoefte aan meer ruimte voor fysiek onderwijs. Daarom kijkt het kabinet of in een volgende fase het hoger onderwijs heropend kan worden. Hogescholen en universiteiten kunnen zich hier alvast op voorbereiden.

6.10 – Iets minder geregistreerde misdrijven

Vorig jaar was het aantal door de politie geregistreerde misdrijven 2 procent lager dan in 2019. Vooral de traditionele criminaliteit - zoals zakkenrollerij, woninginbraak en winkeldiefstal - liet een daling zien. Tegelijkertijd constateerde de politie meer online-criminaliteit zoals verkoopfraude, valsheid in geschrifte en hacken. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zakkenrollerij nam in 2020 ten opzichte van het jaar daarvoor met 47 procent af, woninginbraak met bijna een kwart en winkeldiefstal met 13 procent. Het CBS heeft niet gekeken of er een verband was tussen de coronapandemie en criminaliteit, maar stelt dat dit wel aannemelijk is. Zakkenrollen werd lastiger en meer thuiswerken verkleinde de kans op woninginbraak. Ook waren veel winkels dicht of beperkt toegankelijk.

6.00 – Iets meer mensen met een bijstand

Het aantal bijstandsontvangers is vorig jaar met ruim 3 procent toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het voor het eerst sinds 2016 dat het aantal bijstandsontvangers in een jaar per saldo groeide. Onder jongeren tot 27 jaar was de toename relatief het sterkst.

Eind december hadden 429.000 personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit waren er ruim 14.000 meer dan een jaar eerder. Bijstandsgerelateerde uitkeringen zijn niet meegeteld. Hieronder valt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), die in maart 2020 werd ingevoerd vanwege de coronacrisis.

Het aantal bijstandsontvangers met een migratieachtergrond nam vorig jaar naar verhouding meer toe dan het aantal ontvangers met een Nederlandse achtergrond. Zowel onder personen met een westerse als een niet-westerse migratieachtergrond was het aantal bijstandsgerechtigden ruim 4 procent hoger. Absoluut ging het om respectievelijk bijna 2000 en bijna 9000 personen.

4.45 – Gemeenten hebben financiële problemen

Bijna één op de drie gemeenten is het niet gelukt om vóór dit jaar een sluitende begroting te maken. In totaal gaat het om 120 gemeenten die dit jaar hun begroting niet rond krijgen. Dat komt naar voren uit onderzoek van NRC Handelsblad. De krant heeft alle 336 toezichtbrieven bekeken die de provincies sturen in antwoord op de door de gemeenten ingediende begrotingen.

De overige 216 gemeenten hebben vrijwel zonder uitzondering stevige beleidskeuzes moeten maken, fors moeten bezuinigen. Negentien gemeenten werden niet meegeteld, omdat zij net zijn gefuseerd of dat komend jaar zullen doen. Twaalf van de 336 gemeenten staan onder curatele van de provincie, drie meer dan vorig jaar.

00.10 - Idee van D66 voor 'vaccinatiepas' krijgt geen steun

Het plan van D66 om mensen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus meer vrijheid te geven, kan niet op de steun rekenen van andere grote partijen. "Een buitengewoon slecht idee", oordeelde Jesse Klaver (GroenLinks) zondag tijdens het RTL-verkiezingsdebat.

Ook de lijsttrekkers van VVD, CDA, SP en PVV verklaarden niets in het plan te zien. D66 lanceerde het plan voor een vaccinatiebewijs zaterdag tijdens een partijcongres. In Israël is zo'n vaccinatiebewijs al ingevoerd. Ook in de Europese Unie wordt over zo'n bewijs gesproken. Vooral zuidelijke lidstaten pleiten er voor. Zij hopen zo vakantiegangers in de zomer te kunnen ontvangen.

