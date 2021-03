Bijna alle alpaca's en wallaby's van Fien zijn plotseling dood: 'Honden hebben ze opgejaagd'

Dit jong zat nog in de buidel van de albino wallaby (foto: Fien Roefs). vergroot

Fien Roefs en haar man schrokken zich woensdagochtend kapot toen ze hun wei in Nederwetten in liepen. Twee van hun alpaca's en een albino wallaby, met nog een jong in de buidel, lagen dood op het terrein. Twee weken eerder troffen ze ook al twee dode wallaby's aan. Volgens Fien komt dat doordat ze werden opgejaagd door loslopende honden. Eén alpaca zou ook doodgebeten zijn.

"Het zit me nog hoog", begint Fien als ze over haar dieren vertelt. Twee weken geleden belde haar man met slecht nieuws. "Hij zag twee van onze wallaby's dood in de wei liggen: een mannetje en een vrouwtje. Het vrouwtje had ook nog een jong in de buidel."

Ze waren nog nauwelijks bekomen van de schrik toen het woensdag weer gebeurde. "Mijn man ging de dieren rond kwart voor zes 's ochtends voeren, maar kwam al snel huilend naar boven. De andere wallaby en twee alpaca's lagen dood op de grond. Het jong van de wallaby lag ernaast."

Fien had drie albino wallaby's (foto: Fien Roefs). vergroot

Nu hebben ze nog maar twee alpaca's over. "Alles wordt me afgenomen." Fien en haar man hadden de dieren als hobby in hun tuin staan. "We hadden ze al negen jaar en elk jaar komen er weer jonkies bij. Soms brengen we een paar naar een kinderboerderij, als ik weet dat ze er goed voor zijn. De jonkies van deze wallaby zouden over twee weken al kunnen rondspringen. Er is niks mooiers om te bekijken. Maar nu heb ik niks meer."

Twee alpaca's lagen dood in de wei (foto: Fien Roefs). vergroot

Wallaby's zijn ontzettend duur, maar die schade maakt Fien nog niet eens zo heel veel uit. "De emotionele schade is veel erger. Die dieren hebben hier niet om gevraagd en wij ook niet. We zijn er helemaal kapot van. We zijn hier speciaal komen wonen voor die dieren. Het is veel werk, maar die beesten geven ons energie. Daar genieten we van."

Fien is bang dat haar laatste twee alpaca's ook iets overkomt. "Ik kan alleen maar hopen dat er niets gebeurt. Maar ik heb hier vannacht niet van geslapen."

De dieren zouden zichzelf dood hebben gesprongen tegen de hekken van de stress. Volgens Fien komt dat doordat ze werden opgejaagd door loslopende honden. Haar man zou ze rond hun terrein hebben zien lopen, maar daar hebben ze geen bewijs van. Eén alpaca zou ook doodgebeten zijn.

"Er is een gat onder het hek gegraven, dus die honden kunnen in de wei zijn geweest." Fien heeft aangifte gedaan, maar de politie laat weten dat er geen bewijs is dat het de schuld van die honden is. Wel kon de politie vertellen dat er vaker meldingen zijn gemaakt van loslopende honden in die buurt, maar daar zijn maatregelen voor genomen.

Fien vond een gegraven gat bij haar hek (foto: Fien Roefs). vergroot

Een dierenarts bevestigt tegenover Omroep Brabant dat het klopt dat alpaca's erg gevoelig zijn voor stress: "Ze kunnen zichzelf op iets doodlopen door stress. Als het chronische stress is, kan hun immuunsysteem ook worden aangetast en krijgen ze allerlei ziektes. Daar kunnen ze ook aan overlijden." Volgens de dierenarts zijn wallaby's soortgelijke dieren, dus kan dat daar ook het geval zijn.

Het overleden jong lag naast de wallaby (foto: Fien Roefs). vergroot

Fien is haar meeste alpaca's kwijtgeraakt (foto: Fien Roefs). vergroot

