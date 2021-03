Werkloze voetbaltrainer wordt directeur van een veerdienst

Wiljan Vloet als voetbaltrainer. vergroot

Kapitein wordt hij niet, maar binnenkort wordt Wiljan Vloet wel de directeur van de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens. Vloet was onder andere trainer bij OJC Rosmalen en FC Den Bosch. Later was hij nog hoofd opleidingen bij PSV. De zeer opmerkelijke overstap van de 58-jarige Vloet uit Schijndel, levert wat vragen op.

Waar komt deze job dan vandaan?

“Ik snap dat de buitenwereld denkt: wat is dit nu weer? Ik werd erop geattendeerd. Van veerboten en techniek heb ik geen verstand. Een organisatie runnen kan ik wel. De Westerschelde Ferry bestaat uit een divers gezelschap, daar ga ik een eenheid van maken zoals in een voetbalteam.”

Een voetbaldier als baas van een veerboot. Wat neem je mee?

“Voetbalclubs kunnen heel goed mensen aan zich binden, dat mensen echt van de club gaan houden. Die fanbeleving neem ik mee naar de ferry.”

Stel er belt een club, wat dan?

“Nee die tijd is voorbij. In 2018 was er nog wat interesse, maar dat is niet meer.”

Je zoon Rai speelt bij Heracles. Hoe reageerde hij toen je vertelde dat je in de botenbusiness gaat?

“Hij moest wel even lachen en het is ook bijzonder ja.”

Vanuit Schijndel is het pontje bij Megen misschien wel het dichtstbij. Stond je daar vroeger altijd te kijken?

“Als kleine jongen heb ik nooit gekeken naar boten, ook nooit over gedroomd. Ik heb er in principe niks mee.”

Vloet, vloed. Heeft de familienaam iets met water te maken?

“In de stamboom die loopt tot de tijd van Napoleon heb ik niets ontdekt dat te maken heeft met water. Voor zover ik weet zit varen ook niet in de familie, het is een nieuw werkterrein.”

Tot slot: stuurboord betekent?

“Rechts, want er zit een r in. Ik heb op veel plekken gewerkt en heb hier veel zin in.”

