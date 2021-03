Uitslaande brand verwoest loods van autosloperij in Heeze

Bij autosloperij Argos aan de Industrieweg in Heeze woedde zaterdagochtend een uitslaande brand. De brandweer rukte rond kwart over negen met meerdere eenheden uit.

De eerste twee tankautospuiten waren rond halftien aanwezig, maar rond kwart voor tien werden meer eenheden opgeroepen. Mensen in de buurt kregen de oproep om de brandweer de ruimte te geven, uit de rook te blijven en niet zelf te gaan kijken.

'We zijn nog wel even bezig'

Vanwege de rookontwikkeling werd rond tien uur een NL-Alert verstuurd. Om kwart voor elf was de brandweer de brand meester.