De verkiezingen zijn begonnen, kijk live mee

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in coronatijd verspreid over drie dagen. Vanaf half acht deze maandagochtend kan iedere Nederlander van 18 jaar en ouder zijn stem uitbrengen. Woensdagavond om negen uur gaan de stembussen weer dicht.

Omroep Brabant kijkt vanaf 7.30 uur live mee in het stembureau in de Geertruidskerk in het centrum van Geertruidenberg: