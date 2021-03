Coronanieuws: 883 nieuwe besmettingen in Brabant

Foto: Omroep Brabant. vergroot

Ook deze verkiezingsdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste nieuwsfeiten over corona in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het aantal nieuwe Brabantse coronabesmettingen lag dinsdag op 852.

Tot nu toe zijn bijna 1,4 miljoen Nederlanders gevaccineerd.

RIVM: aantal nieuwe coronagevallen loopt op, 40.000 positieve tests afgelopen week.

AstraZeneca levert 70 miljoen vaccins in tweede kwartaal, niet 180

15.45 - 883 nieuwe besmettingen in Brabant

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn er 883 nieuwe coronabesmettingen in Brabant geteld. Dat is iets meer dan een dag eerder, toen ging het om 851 positieve tests.

15.30 Ruim 1000 positieve testuitslagen meer afgelopen etmaal

Na drie dagen van dalingen is het aantal nieuwe coronagevallen woensdag weer stevig opgelopen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) telde afgelopen etmaal 5974 positieve tests, 1003 meer dan dinsdag. Vergeleken met een week geleden zijn het er 690 meer.

Ook vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is het aantal nieuwe besmettingen gestegen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 5740 besmettingen per etmaal. Afgelopen zaterdag turfde het RIVM nog meer dan 6400 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal sinds half januari. De drie dagen daarna was er iedere keer sprake van een daling.



15.16 Brussel dreigt export coronavaccins verder aan banden te leggen

De EU zal de export van coronavaccins blokkeren als de landen van bestemming coronavaccins of bestanddelen voor zichzelf blijven houden. Ook de uitvoer naar landen die al verder zijn met inenten kan mogelijk worden teruggeschroefd, waarschuwt de Europese Commissie. Ze noemt uitdrukkelijk het Verenigd Koninkrijk.

De EU ruziet al enige tijd met het VK over de uitvoer van coronavaccins. Tientallen miljoenen vaccins uit de EU gingen de hele wereld over, in de eerste plaats naar de Britten, maar omgekeerd ontving de EU geen enkel vaccin van Britse bodem. Ook niet toen de aanvoer van het Brits-Zweedse AstraZeneca begon te haperen.



14.58 WHO: vaccineren met middel van AstraZeneca niet stilleggen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert landen om burgers vooralsnog te blijven inenten met het vaccin van AstraZeneca. De voordelen wegen zwaarder dan de risico's, zegt de WHO. Meerdere Europese landen, waaronder Nederland, hebben het vaccineren tijdelijk gestaakt vanwege zorgen over mogelijke bijwerkingen.

De WHO zegt dat een comité van experts nog bezig is met het bestuderen van de laatste data over de veiligheid. "Als die evaluatie is afgerond, zal de WHO de bevindingen onmiddellijk delen met het publiek", aldus de organisatie in een verklaring.

14.50 Aantal patiënten in ziekenhuizen daalt

Het aantal coronapatiÙnten in de ziekenhuizen is nu 1992. Dat zijn er 45 minder dan dinsdag, toen er 2037 mensen wegens Covid-19 waren opgenomen.

Er liggen nu 568 mensen op een intensive care, 18 minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen zijn 1424 patiÙnten opgenomen, 27 minder dan dinsdag.



13.10 AstraZeneca levert 70 miljoen vaccins in tweede kwartaal, niet 180

De Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca levert in het tweede kwartaal opnieuw fors minder coronavaccins aan de Europese Unie dan volgens Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen contractueel is vastgelegd. Het gaat om 70 miljoen doses in plaats van 180 miljoen, zei ze op een persconferentie in Brussel.

Het goede nieuws, aldus Von der Leyen, is dat de andere farmaceuten zich wel aan de afspraken houden. Ze verwacht dat de EU in het tweede kwartaal in totaal 360 miljoen doses krijgt, van Pfizer/BioNTech (200 miljoen), Moderna (35 miljoen), AstraZeneca (70 miljoen), plus het net goedgekeurde vaccin van Jansen (55 miljoen).

12.50 Coronacertificaat moet vrij reizen mogelijk maken

Een gratis 'coronacertificaat', digitaal of op papier en voorzien van een QR-code, moet de deur voor vrij reizen in de EU deze zomer weer open zetten. Het certificaat, in de volksmond ook al bekend als vaccinatiepaspoort en coronapas, bewijst dat de drager tegen Covid-19 is ingeënt, recent negatief is getest of voldoende antistoffen in het lichaam heeft.

Vooral de zuidelijke vakantielanden hopen dat het EU-certificaat snel kan worden ingevoerd zodat zij weer zonder poespas toeristen kunnen ontvangen. Die zijn cruciaal voor hun economie. Het voornaamste doel is om een gemakkelijk te gebruiken, niet-discriminerend en veilig instrument, met respect voor gegevensbescherming, aan te bieden.

12.03 Hugo de Jonge in quarantaine

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge gaat in thuisquarantaine omdat hij mogelijk in contact is geweest met iemand met corona. Hij heeft geen klachten, schrijft hij op Twitter.

11.26 - Advies: geef vaccin Janssen eerst aan ouderen en kwetsbaren

Het coronavaccin dat door het Nederlandse bedrijf Janssen is ontwikkeld, moet als eerste worden toegediend aan ouderen boven de 60 jaar en aan mensen met specifieke medische aandoeningen, zo adviseert de Gezondheidsraad. Het gaat daarbij om mensen met het syndroom van Down, ernstig overgewicht en neurologische aandoeningen die tot ademhalingsproblemen kunnen leiden.

"Met deze aanpak wordt de meeste ernstige ziekte en sterfte door corona voorkomen", schrijft de raad aan demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Die maakte eerder bekend de eerste levering in april te verwachten.

11.00 - 309 coronapatiënten in de ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen liggen momenteel 309 coronapatiënten. Er werden het afgelopen etmaal 34 nieuwe patiënten opgenomen. 36 coronapatiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis. Twee mensen zijn overleden en drie patiënten zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

06.30 - Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland stijgt opnieuw sterk

Het aantal nieuwe coronagevallen dat in de laatste 24 uur is vastgesteld in Duitsland stijgt sterk. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde woensdagochtend 13.435 nieuwe besmettingen, meer dan het dubbele van het aantal dat maandag werd gemeld.

Dinsdag waarschuwde het RKI al dat er in Duitsland opnieuw een exponentiële groei van het aantal coronabesmettingen is opgetreden. Het aantal steeg in de vorige week met zo'n 20 procent ten opzichte van de week daarvoor. Een epidemioloog van het RKI preekt van een derde golf. De recent ingezette versoepelingen versnellen die volgens hem.

06.00 - ING: volledig herstel luchtvaart duurt tot 2024 of 2025

Het gaat nog jaren duren voordat de luchtvaart is hersteld, waarschijnlijk tot 2024 of 2025. Dat verwacht het economisch bureau van ING. De luchtvaart is een van de sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis. De bank voorziet een begin van herstel in de tweede helft van dit jaar. De verwachting is dat vakantiereizen het snelst terugkeren. Voor zakelijke reizen wordt een langzamere herstart verwacht.

03.30 - Europese Commissie presenteert plan voor 'coronapaspoort'

Een digitaal certificaat als bewijs dat de eigenaar tegen COVID-19 is ingeënt, recent negatief is getest of antilichamen heeft vanwege een eerdere coronabesmetting moet het mogelijk maken om deze zomer vrijer door de EU te kunnen reizen. De Europese Commissie komt woensdag met een voorstel voor zo'n coronapas dat moet worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement.

00.00 - Bonaire voert lockdown in om groei besmettingen tegen te gaan

Bonaire voert morgen een lockdown in. Dat is een gevolg van het steeds verder stijgende aantal coronabesmettingen op het eiland. Er wordt onder meer een avondklok ingevoerd die geldt tussen negen uur 's avonds en 4 uur 's ochtends . Ook wordt een alcoholverbod ingevoerd. Bonaire (met ruim 20.000 inwoners) kende dinsdag een stijging van 62 nieuwe coronabesmettingen, waardoor het aantal van 298 werd bereikt.

00.00 - 'Verlenging geldigheid coronavouchers geeft reisbranche lucht'

Reisbranchevereniging ANVR zegt dat het verlengen van de coronavouchers die consumenten hebben gekregen omdat hun vakantie werd geannuleerd, reisorganisaties meer lucht geeft. Tegelijkertijd had de vereniging wel gehoopt dat het beloofde voucherfonds er al zou zijn. "Deze verlenging werkt twee kanten op, maar het is natuurlijk second best", zegt ANVR-directeur Frank Oostdam.

De eerste verstrekte vouchers zouden eigenlijk op 17 maart verlopen waarna uitbetaling zou moeten volgen van niet gebruikte vouchers en daardoor zouden reisorganisaties in de problemen komen. Maar de geldigheid van de coronavouchers is op de valreep door de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) met twee maanden verlengd tot veertien maanden.

