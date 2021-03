Harde kern PSV ergert zich kapot aan Ihattaren: 'Ga normaal doen'

PSV'er Mohamed Ihattaren (foto: OrangePictures). vergroot

Een nieuw hoofdstuk in de soap rond PSV’er Mohamed ‘Mo’ Ihattaren: Na onenigheid tussen de middenvelder en trainer Roger Schmidt, is het nu de harde kern van de Eindhovense club die Ihattaren bestraffend toespreekt.

In een open brief heeft Lighttown Madness ’07 een duidelijke boodschap voor Ihattaren: ga gewoon ‘normaal doen’. “Fit worden, je wedstrijdminuten pakken en jezelf ontwikkelen. Dan kun je uiteindelijke die mooie transfer verdienen naar een Europese topclub en door de voordeur de club verlaten”, is in de brief te lezen.

De harde kern ergert zich kapot aan het gedrag van Mo: “Een glansrijke carrière leek voor jou in het verschiet te liggen. Leek, dat woord moeten we hier benadrukken, want de laatste tijd gaat het niet meer over je doelpunten, een mogelijk debuut in Oranje of interesse van buitenlandse topploegen.”

“Nachtelijke sessies op Clubhouse, aanvaringen met Schmidt, overgewicht en gekke fratsen op social media. Wat het doel hierachter is, dat is ons niet geheel helder. Ben je bewust een breuk aan het forceren om een mooie transfer te verdienen? Is de roem je nu al naar het hoofd gestegen?”, vragen de supporters zich af.

Weggestuurd en op de bank

Het gaat al langer niet lekker tussen Ihattaren en PSV. Begin dit seizoen zou hij eigenlijk in de basis tegen Groningen starten, maar omdat hij een aantal dagen eerder van de training was gestuurd vanwege een gebrek aan inzet, besloot trainer Roger Schmidt Mo toen op de bank te laten beginnen. Ook recenter, de topper tegen Ajax eind februari, ontbrak de middenvelder om eenzelfde reden.

Volgens de harde kern bevindt Ihattaren zich op een tweesprong. “De mooiste route zou volgens ons zijn dat je gewoon weer normaal gaat doen. Jouw achternaam betekent ‘de oplettende’ in het Nederlands, dus die andere route hoeven we je vast niet uit te leggen. It’s up to you!”

