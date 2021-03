RIVM: situatie verslechtert, 16 procent meer coronabesmettingen

Testen doe je ook voor de ander (foto: Hans Janssen). vergroot

Ondanks de zware lockdown waar we sinds januari mee te maken hebben, blijft het aantal coronabesmettingen stijgen. In een week tijd kwamen er in onze provincie 7220 bij. Dat is een stijging van 16 procent.

Daarmee is het aantal coronabesmettingen bijna verdubbeld ten opzichte van de week van 16 februari, toen het RIVM 3844 positieve coronatests in onze provincie meldde. Experts denken dat het aantal gemelde infecties de komende periode verder zal stijgen. Dit komt door de verspreiding van de besmettelijkere Britse variant van het virus. Volgens het RIVM verslechtert de coronasituatie in ons land.

Met de stijging van 16 procent, volgt Brabant precies de landelijke trend. In heel Nederland kregen 46.005 mensen een positieve testuitslag, ook een toename van 16 procent. Volgens het RIVM breidt de epidemie zich steeds verder uit. De besmettingsgraad op 8 maart lag volgens het instituut op 1,11. Dit betekent dat 100 mensen op dat moment 111 anderen aanstaken.

Meer tests afgenomen

Het aantal mensen dat zich vorige week in heel Nederland liet testen, steeg door naar 519.000. Dit komt voor een deel door strengere testeisen. Zo worden basisschoolleerlingen sterk aangeraden zich te testen, als bij een klasgenoot het coronavirus ontdekt wordt. Ook mogen mensen die in contact zijn geweest met een coronageval, zich na vijf dagen melden in de teststraat.

Het percentage mensen dat een positieve testuitslag kreeg, is licht gestegen tot 8,1. Onder alle leeftijdsgroepen steeg het aantal nieuwe coronagevallen, onder kinderen het sterkst. Alleen in verpleeg- en verzorgingshuizen worden heel weinig nieuwe besmettingen geregistreerd. Veel van deze bewoners zijn al gevaccineerd. Volgens het RIVM wijst dit erop dat het vaccinatieprogramma effect heeft.

Hogere ziekenhuisbezetting

Het aantal ziekenhuisopnames in Brabant is met 243 eentje hoger dan vorige week. De bedbezetting door coronapatiënten loopt wel verder op. Dat betekent dat minder mensen ontslagen worden dan er worden opgenomen. Inmiddels liggen er 335 coronapatiënten in de ziekenhuizen, tien procent meer dan een week geleden. Het aantal mensen met corona dat op de intensive care ligt, is met 91 onveranderd.

Ook in de rest van Nederland zien we overwegend stijgende ziekenhuiscijfers. In totaal liggen er 2198 coronapatiënten, van wie 623 op de intensive care. Afgelopen week werden 1441 patiënten met corona opgenomen, 114 meer dan een week eerder.

Wie dieper in de coronacijfers duikt, ziet dat het aantal besmettingen sneller oploopt dan de ziekenhuisbezetting door coronapatiënten. Dit heeft een aantal oorzaken. Enerzijds is er een ruimer testbeleid, waardoor sommige mensen zonder klachten zich ook kunnen laten testen. Zij zouden anders niet ontdekt worden en ook niet in de cijfers worden meegenomen. Ook vindt de besmettingsstijging het sterkst plaats onder mensen in leeftijdscategorieën die niet vallen onder de risicogroepen.

Thuisbehandeling

Tegelijkertijd zijn er veranderingen aan de ziekenhuiskant. Zo liggen coronapatiënten gemiddeld minder lang in het ziekenhuis door betere behandelingen. Ook geven ziekenhuizen nu bijvoorbeeld soms zuurstoftanks mee aan coronapatiënten, zodat die thuis de infectieperiode door kunnen komen. Alleen al het Jeroen Bosch Ziekenhuis deed dit bij meer dan honderd mensen, schreef het Brabants Dagblad. Dit verlaagt de beddendruk in ziekenhuizen enorm.

