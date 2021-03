Geen stageplek door corona? Gelukkig kan Bente beginnen bij Dierenbos

Wachten op privacy instellingen... Bente is blij met haar stageplek bij Libéma in Vinkel Volgende Vorige vergroot 1/2 Libema helpt studenten aan stageplekken

Door de coronamaatregelen is het voor veel studenten moeilijker geworden om een geschikte stageplek te vinden. Daardoor lopen jongeren vertraging op in hun studie en kunnen ze zelfs niet afstuderen. Recreatie-onderneming Libéma en de Brabantse scholengemeenschap De Rooi Pannen hebben de handen ineen geslagen om studenten in deze coronaperiode aan een stageplek te helpen.

"Het is wel spannend zo'n eerste dag", zegt een giechelende Bente Michielsen achter de receptie van vakantiepark Dierenbos in Vinkel. "M'n oorspronkelijke stage kon door corona plotseling niet doorgaan en toen mocht ik hier beginnen. Gelukkig maar, want als ik geen stage kan lopen kan ik mijn opleiding niet afmaken."

"Bij onze mbo-opleiding hoort gewoon veel praktijk."

Bente heeft een mooi bedrijfsbloesje en staat te stralen. Ze is een van de 12 studenten Toerisme & Recreatie bij De Rooi Pannen, die maandag aan haar stage begon. Later in april gaan er nog eens 27 studenten aan de slag bij verschillende vestigingen van Libéma. Onder die organisatie vallen onder meer de dierentuinen Beekse Bergen, Dierenrijk en ZooParc Overloon, maar bijvoorbeeld ook de Brabanthallen in Den Bosch en Autotron in Rosmalen.

"We zijn heel blij met deze mogelijkheid, want bij onze mbo-opleiding hoort gewoon veel praktijk", zegt Trudy Verhoeven van De Rooi Pannen. "We hadden veel kleine recreatiebedrijven waar onze studenten stage konden lopen, maar die vielen bijna allemaal af omdat er door de coronamaatregelen geen tijd of ruimte meer is om ze te begeleiden en deze leerlingen willen echt aan de gang."

"Dit zijn onze toekomstige medewerkers."

De samenwerking houdt concreet in dat studenten niet meer het hele sollicitatieproces hoeven te doorlopen, maar direct uitgenodigd worden voor een gesprek. Aan de hand van dit kennismakingsgesprek wordt de juiste persoon aan de juiste plek gekoppeld", vertelt Kelly Vermeiren, projectmanager bij Libéma.

"Met name derdejaars studenten die een half jaar fulltime stage lopen, zien hun eerder afgesproken leerplekken nu op het laatste moment afgezegd worden." Daarnaast snijdt het mes volgens Kelly aan twee kanten. "Dit zijn onze toekomstige medewerkers, dus later als ze klaar zijn bij De Rooi Pannen en misschien nog een hbo-opleiding gedaan hebben, komen hopelijk terug naar de plek waar ze superenthousiast hun stage hebben gedaan."

