Nachtelijke 'takkeherrie' houdt Tilburgers uit hun slaap

Foto: Pexels/Andrea Piacquadio vergroot

Hard en ritmisch gebonk heeft veel Tilburgers in de nacht van maandag op dinsdag uit hun slaap gehouden. Op sociale media klagen tientallen mensen over de 'takkeherrie', waardoor ze midden in de nacht wakker zijn geworden of niet in slaap kunnen komen.

Joris van Duin Geschreven door

Volgens het Brabants Dagblad is de nachtelijke geluidsoverlast veroorzaakt door een op hol geslagen geluidsbox in het voetbalstadion van Willem II.

De meldkamer van de politie ontving veel meldingen, zo laat een agent weten. Ook op Twitter lieten mensen zich niet onbetuigd. Er werden filmpjes geplaatst, waarin het mechanische getrommel goed te horen is. Verder klaagden veel mensen over 'een machine die vastloopt', 'een voorbij denderende trein' of 'asfaltwerkzaamheden', zoekende naar wat de geluidsoverlast veroorzaakte.

De herrie begon rond kwart voor één 's nachts en hield pas anderhalf uur later op. Ook die oorverdovende stilte, werd online gevierd.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.